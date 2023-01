Diversi mesi ci separano dal lancio ufficiale della famiglia di iPhone 15, ma ciò non significa che le indiscrezioni non siano già partite in pompa magna dandoci già un’idea di quelle che saranno le nuove funzionalità e le differenze con i modelli Pro.

Nelle ultime generazioni Apple ha iniziato a marcare sempre di più la differenza tra i modelli base di iPhone e le rispettive varianti Pro e lo stesso sembra essere il caso di iPhone 15, che per i modelli Pro e Max parrebbe aver deciso di optare per un frame in titanio e pulsanti di accensione e volume con feedback tattile.

L’indiscrezione era già circolata nei giorni scorsi ma è stata ripresa nelle ultime ore da Gurman nella sua newsletter Power On: invece di due tasti prettamente fisici, il nuovo Taptic Engine all’interno dello smartphone simulerebbe la pressione di un pulsante, similmente al tasto Home di iPhone SE e al trackpad degli ultimi MacBook.

Altra differenza tra i modelli base e Pro risiederebbe nel processore e nella memoria: iPhone 15 e iPhone 15 Plus utilizzerebbero il chip A16 Bionic e 6 GB di RAM, mentre per i modelli avanzati si parla ovviamente nella nuova versione A17 Bionic a 3 nm e 8 GB di RAM.

Ecco le ultime indiscrezioni sulle caratteristiche di iPhone 15

Sempre secondo Gurman, anche per iPhone 15 vedremo quattro distinti modelli con le stesse dimensioni di iPhone 14: si parte quindi da un iPhone 15 da 6.1 pollici, passando per un Plus da 6.7 pollici, una versione Pro da 6.1 pollici e una versione Pro Max da 6.7 pollici. Seguendo inoltre la strada già spianata con Apple Watch Ultra, secondo l’analista la versione più costosa dello smartphone potrebbe abbandonare la dicitura di Pro Max in favore di iPhone 15 Ultra.

Sembra inoltre sempre più sicura la presenza della Dynamic Island su tutti e 4 i modelli e l’abbandono della porta Lightning in favore di una più standardizzata USB-C, che in ogni caso dal 2024 diventerà obbligatoria su tutti i dispositivi elettronici venduti nell’Unione Europea.

