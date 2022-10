Se ci seguite con una buona dose di attenzione, sapete bene che siamo sempre solerti nel segnalarvi il rilascio di nuovi aggiornamenti software da parte di Apple per i suoi vari sistemi operativi, siano essi per il ramo stabile o per quello beta; ebbene, anche se in questa circostanza non si parla di distribuzione ma di roadmap, il tema è proprio quello: sono emerse le presunte tempistiche di rilascio delle prossime versioni iOS 16.2, iOS 16.3 e macOS Ventura 13.3.

A proposito di update, proprio la settimana scorsa vi avevamo parlato del roll out di un nuovo aggiornamento stabile per tutti i sistemi operativi della mela, ma soprattutto delle prime versioni beta di iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS Ventura 13.1. Ebbene, adesso un nuovo report di Bloomberg ci fornisce una possibile roadmap dei prossimi aggiornamenti stabili di iOS e macOS.

A mettere sul piatto questi nuovi scampoli di informazioni è stato il solito Mark Gurman di Bloomberg nella più recente edizione della newsletter Power On, nella quale ha affrontato anche il tema del rilascio dei prossimi aggiornamenti di iOS 16 e macOS 13.

Partendo dagli aggiornamenti più imminenti, Gurman sostiene che Apple non abbia ancora finito con i nuovi rilasci per quest’anno, in particolare iOS 16.2 e iPadOS 16.2 dovrebbero essere distribuiti intorno alla metà del mese di dicembre. Gli aggiornamenti in discorso saranno tutt’altro che banali, anzi saranno portatori di molte delle novità annunciate da Apple all’ultima WWDC, eccone un resoconto completo:

Passando al 2023, poi, la fonte sostiene che l’arrivo delle nuove versioni iOS 16.3 e macOS Ventura 13.3 si collocherà a cavallo tra l’inizio di febbraio e i primi di marzo. L’aggiornamento di macOS Ventura potrebbe arrivare di pari passo con i nuovi modelli MacBook Pro, visto che Gurman riferisce di un upgrade di MacBook Pro 14″ e 16″ con i nuovi processori della serie Apple Silicon M2 e di un lancio nel primo trimestre del prossimo anno. Ecco il testo integrale di quanto riportato:

“I’m told that Apple is aiming to introduce the upgraded models—including M2-based versions of the 14-inch and 16-inch MacBook Pros—in the first quarter of calendar 2023 and has tied the launches to the upcoming macOS Ventura 13.3 and iOS 16.3. Those software updates are expected to debut between early February and the beginning of March”.