Poco dopo le 19:00 di oggi, martedì 13 dicembre 2022, Apple ha avviato il rilascio pubblico, in forma stabile e per tutti i dispositivi compatibili, di iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1 Ventura. Tutti questi aggiornamenti arrivano a distanza di appena cinque giorni dal rilascio delle Release Candidate di giovedì scorso.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, quando vi abbiamo anticipato tutte le novità che sarebbero state introdotte da questi aggiornamenti, le nuove versioni di iOS, watchOS e tvOS costituiscono il secondo aggiornamento intermedio dei tre sistemi operativi annunciati in occasione del keynote di apertura della Worldwide Developers Conference 2022, lo scorso 6 giugno. Per iPadOS e macOS, invece, si tratta del primo aggiornamento intermedio.

Apple rilascia la versione stabile di iOS 16.2 e iPadOS 16.2

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio della versione stabile di iOS 16.2, sistema operativo dedicato ai propri smartphone della gamma iPhone, e di iPadOS 16.2, sistema operativo dedicato ai propri tablet della gamma iPad. Il rilascio della versione stabile viene avviato a cinque giorni dal rilascio della Release Candidate e al termine di un lunghissimo periodo di sviluppo, partito lo scorso 25 ottobre e costellato dal rilascio graduale a sviluppatori e beta tester pubblici di nuove funzionalità.

Il nuovo aggiornamento, che ha un peso di poco inferiore a 1,3 GB (su iPhone 14 Pro), giunge a poco meno di due settimane dal rilascio di iOS 16.1.2 e porta su tutti gli iPhone compatibili la medesima build rilasciata come RC e contrassegnata dal codice 20C65, segno dell’effettiva stabilità della stessa RC e dell’assenza di problematiche di sorta che, altrimenti, sarebbero state segnalate da sviluppatori e beta tester pubblici.

Il sistema operativo per eccellenza del colosso di Cupertino riceve, come detto, tantissime novità ad ogni nuovo aggiornamento; sebbene iOS 16.2 non costituisca un major update, va ad aggiungere tante funzionalità, alcune già presentate in precedenza da Apple e altre del tutto nuove (come Apple Music Sing).

Per un approfondimento con tutte le novità introdotte da iOS 16.2 e iPadOS 16.2, nonché per conoscere tutti i modelli supportati, vi rimandiamo al pezzo dedicato pubblicato in precedenza e riportiamo le note di rilascio:

Freeform

• Freeform è una nuova app per lavorare in modo creativo con amici o colleghi sul Mac, su iPad e su iPhone.

• L’area di lavoro si adatta alle tue esigenze, consentendoti di aggiungere file, immagini, memo e altro ancora.

• Gli strumenti di disegno ti consentono di tracciare linee in qualsiasi punto della lavagna con un dito. Sing su Apple Music

• Un nuovo modo di cantare con milioni dei tuoi brani preferiti su Apple Music.

• Le tracce vocali completamente regolabili ti consento di duettare con l’artista originale, di esibirti in un assolo oppure di combinare le opzioni disponibili.

• I testi sincronizzati sono migliorati e rendono ancora più semplice seguire la musica. Schermata di blocco

• Le nuove impostazioni ti consentono di nascondere lo sfondo o le notifiche quando lo schermo sempre attivo è abilitato su iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max.

• Il widget Sonno ti consente di vedere i dati più recenti sul tuo riposo.

• Il widget Farmaci ti consente di visualizzare promemoria e accedere rapidamente al programma dei tuoi medicinali. Game Center

• Il supporto per SharePlay in Game Center per le partite multiplayer ti consente di giocare con gli altri partecipanti a una chiamata FaceTime.

• Il widget Attività ti consente di visualizzare a cosa stanno giocando i tuoi amici e gli obiettivi che hanno raggiunto, direttamente sulla schermata Home. Casa

• È stata migliorata l’affidabilità e l’efficienza della comunicazione tra gli accessori smart dell’abitazione e i dispositivi Apple. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

• La ricerca migliorata in Messaggi ti consente di trovare le foto in base al contenuto, ad esempio quelle che includono cani, auto, persone o testo.

• L’impostazione “Sicurezza delle comunicazioni” per Messaggi consente ai genitori di abilitare avvisi per i minori quando ricevono oppure tentano di inviare foto che contengono immagini di nudo.

• Gli avvisi di sicurezza in Messaggi contengono risorse utili per i minori quando ricevono foto che contengono immagini di nudo.

• L’impostazione “Ricarica e mostra l’indirizzo IP” consente agli utenti del relay privato iCloud di disabilitare temporaneamente il servizio per un sito specifico in Safari.

• I cursori dei partecipanti in Note mostrano indicatori in tempo reale mentre altre persone aggiornano una nota condivisa.

• AirDrop adesso ripristina automaticamente l’opzione “Solo contatti” dopo 10 minuti per evitare richieste indesiderate di ricezione di contenuti.

• Il rilevamento degli incidenti è ottimizzato sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

• Risolto un problema che impediva la sincronizzazione su iCloud di alcune note quando venivano aggiornate. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple rilascia la versione stabile di macOS 13.1 Ventura

Oltre al sistema operativo per iPhone e iPad, Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento per i propri computer Mac, che ricevono macOS 13.1 Ventura: la nuova build di macOS è la 22C65, la medesima rilasciata come Release Candidate giovedì scorso.

Per un approfondimento con tutte le novità introdotte da macOS 13.1 Ventura, nonché per conoscere tutti i modelli supportati, vi rimandiamo al pezzo dedicato pubblicato in precedenza.

Apple rilascia la versione stabile di watchOS 9.2

Proseguendo con le novità, Apple ha avviato il rilascio della versione stabile di watchOS 9.2, secondo aggiornamento intermedio del sistema operativo dedicato ai propri smartwatch della gamma Apple Watch. In questo caso, il nuovo aggiornamento giunge a un mese e mezzo dal precedente aggiornamento a watchOS 9.1, rilasciato lo scorso 24 ottobre.

Il nuovo aggiornamento, che ha un peso di 379 MB (su Apple Watch 8), porta su tutti i dispositivi compatibili la build 20S361, la medesima build che era stata rilasciata lo scorso giovedì in veste di Release Candidate.

Anche in questo caso, qualora siate interessati a conoscere tutte le novità introdotte da watchOS 9.2, nonché per conoscere tutti i modelli di Apple Watch supportati, vi rimandiamo al pezzo dedicato pubblicato in precedenza.

Apple rilascia la versione stabile di tvOS 16.2 e del software per HomePod

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio di tvOS 16.2 per le propria Apple TV 16.2 sia di tvOS che del software per i propri smart speaker HomePod e HomePod mini. Anche in questo caso, la build è la medesima rilasciata cinque giorni fa come Release Candidate ed è contrassegnata dal codice 20K362. Di seguito, riportiamo le note di rilascio che accompagnano l’aggiornamento:

Per un approfondimento con tutte le novità introdotte da tvOS 16.2, nonché per conoscere tutti i modelli supportati, vi rimandiamo al pezzo dedicato pubblicato in precedenza.

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili dei nuovi sistemi operativi iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, tvOS 16.2 e macOS 13.1 Ventura sono disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile: è giusto precisare che questi aggiornamenti sono in distribuzione in forma graduale via OTA e che quindi potrebbero volerci alcuni giorni/settimane prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).

La prassi per installare i nuovi aggiornamenti di sistema forniti da Apple è sempre la stessa:

Per aggiornare iPhone e iPad è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere la comparsa della voce “Aggiorna ad iOS 16.2” (o ad iPadOS 16.1), effettuare un tap e poi selezionare “Scarica e installa”. È necessario che l’iPhone o l’iPad abbiano almeno il 50% di carica residua o che abbiano almeno il 20% di carica residua e siano collegati alla rete elettrica.

Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.

Il sistema operativo tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l'opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu Sistema. È possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici.

Infine, per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Apple rilascia aggiornamenti anche per i “vecchi” sistemi operativi

Oltre ad avere rilasciato le nuove versioni stabili di tutti i sistemi operativi più recenti, il colosso di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento in versione stabile anche per i “vecchi” iOS 15 e iPadOS 15. Nello specifico, si tratta di iOS 15.7.2 e iPadOS 15.7.2 e la nuova build è la 19H218 che sostituisce la 19H117 rilasciata in veste di iOS 15.7.1 e iPadOS 15.7.1 lo scorso 27 ottobre.

Questi due aggiornamenti mirano principalmente a risolvere bug e a correggere vulnerabilità in tema sicurezza su tutti i dispositivi che non sono stati aggiornati ad iOS 16 e iPadOS 16, e sono quindi disponibili su tutti gli iPhone e iPad che sono stati tagliati fuori dal supporto con iOS 16 e iPadOS 16 (ovvero iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7/7 Plus e sugli iPad Air 2 e iPad mini 4) o sui dispositivi degli utenti che hanno scelto di non aggiornare, per il momento, i propri dispositivi compatibili.

Va segnalato che, ancora una volta, l’aggiornamento è disponibile anche per gli utenti in possesso di modelli aggiornabili ad iOS e iPadOS 16.2 ma che hanno scelto di non aggiornare, per il momento, il proprio dispositivo: ad essi, Apple consente di scegliere ancora una volta tra l’installazione di iOS 16/iPadOS 16 e l’installazione iOS 15.7.2/iPadOS 15.7.2, al pari di quanto fatto con il rilascio di iOS 16 che veniva proposto agli utenti come scelta alternativa rispetto ad iOS 15.7, aggiornamento che veniva segnalato in automatico.

Coloro che non vogliono ancora aggiornare ad iOS 16 o iPadOS 16 il proprio dispositivo, devono disabilitare gli aggiornamenti automatici di sistema. Per farlo, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Generale > Aggiornamento Software > Aggiornamenti automatici” e disabilitare le impostazioni “Scarica aggiornamenti iOS” e “Installa aggiornamenti iOS”.

