Tra indiscrezioni sui prezzi, sulle colorazioni, sul design e sulle specifiche tecniche (tra cui le nuove fotocamere dei modelli Pro), ci ritroviamo giornalmente a parlare degli iPhone 14, prossima generazione degli smartphone del colosso di Cupertino che verranno presentati ufficialmente il prossimo 7 settembre in occasione dell’evento di lancio “Far out”.

Ormai sappiamo quasi tutto di tutti e quattro i modelli che comporranno la gamma iPhone 14, a partire dal design rinnovato dei modelli Pro che verranno differenziati in maniera più marcata da quelli della gamma “base” che, a sua volta, accoglierà un nuovo modello più grosso in sostituzione del mini. Le ultime indiscrezioni trapelate di cui vi parliamo oggi riguardano principalmente il modo in cui Apple gestirà il sistema a doppio foro dei nuovi iPhone 14 Pro; inoltre, suggeriscono quello che potrebbe essere il nome definitivo del nuovo modello della gamma base, finora indicato da più parti come iPhone 14 Max.

iPhone 14 Pro: i due fori verranno “uniti” via software?

Gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max saranno presto i modelli più potenti dell’intero portfolio iPhone, nonché gli unici della gamma che riceveranno aggiornamenti concreti rispetto agli iPhone del 2021, facendo un balzo in avanti netto rispetto agli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max.

Al netto delle differenze legate alla scheda tecnica e al comparto fotografico, rinnovato nei sensori principale e ultra-grandangolare ma decisamente più sporgente dalla scocca, la più grande novità che salterà subito all’occhio di tutti coloro che si imbatteranno nei nuovi iPhone top gamma 2022 è l’abbandono del notch in favore di un sistema a doppio foro, pillola ovale + foro circolare, che ospiteranno la fotocamera anteriore e la sensoristica del Face ID.

Nella giornata di ieri un’indiscrezione fornita da un informatore anonimo e riportata dal portale specializzato MacRumors suggeriva che Apple abbia scelto di disattivare i pixel nello “spazio morto” tra i due fori incastonati nei display dei prossimi iPhone 14 Pro.

Poche ore dopo è arrivata una conferma autorevole a ciò, direttamente da Mark Gurman di Bloomberg, sempre sul pezzo per le tematiche relative al mondo della mela morsicata: secondo Gurman si tratta di una verità, i due fori degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max appariranno come un’unica pillola senza interruzione, dato che la separazione tra i fori sembrerebbe strana durante l’utilizzo dei dispositivi.

This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022

Apple starebbe dunque pensando di creare alcuni artefici software per fare in modo che l’aspetto finale della nuova disposizione dia all’utente l’illusione di essere un unico foro ovale (a pillola) più ampio: quello che poteva sembrare uno spazio “morto” messo lì per forza di cose, alla fine, potrebbe essere sfruttato.

Il portale 9to5mac riporta che, secondo una fonte ben informata riguardo ai piani di Apple, il colosso di Cupertino utilizzerà lo spazio tra i due sensori per rendere più visibili gli indicatori della privacy per la fotocamera (verde) e per il microfono (giallo), introdotti negli ultimi anni sugli iPhone e posizionati in alto, subito alla destra del notch.

Per la prima volta, quindi, un iPhone sarà in grado di mostrare contemporaneamente sia l’indicatore per la fotocamera che quello per il microfono (attualmente viene mostrato solo l’indicatore verde anche nel caso in cui un’app stia accedendo sia alla fotocamera che al microfono). Sembra, inoltre, che Apple preveda di consentire agli utenti di potere toccare questi indicatori per potere accedere ad un elenco chiaro di quali applicazioni stiano utilizzando (o abbiano utilizzato recentemente) microfono e fotocamera dell’iPhone.

Dato che si tratta di funzionalità software anziché hardware, tuttavia, queste potrebbero essere ulteriormente modificate o eliminate del tutto in base agli esiti della fase finale dei test sugli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max prima della loro commercializzazione.

Apple potrebbe avere in programma una nuova app Fotocamera

La stessa fonte che ha suggerito l’utilizzo dello spazio tra i fori degli iPhone 14 Pro per introdurre gli indicatori per la privacy, ha riferito che Apple stia pianificando una riprogettazione dell’app Fotocamera che vedrà la maggior parte dei controlli spostati nella parte superiore dello schermo.

Gli sguardi più attenti avranno notato i dettagli della “nuova” fotocamera nell’immagine condivisa poco sopra che mostra come i pulsanti per il flash e le Live Photo verranno spostati nella barra di stato (assieme ad un pulsante per mostrare o nascondere le altre funzionalità): le altre funzionalità e opzioni, invece, saranno disposte in una nuova barra degli strumenti posizionata subito sotto rispetto ai fori presenti sul display degli iPhone.

Su questa nuova app Fotocamera, tuttavia, le indiscrezioni si limitano a questo e non sappiamo nemmeno se verrà distribuita anche sugli altri modelli di iPhone che riceveranno iOS 16 o se sarà appannaggio unicamente degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Il modello “base” più grande potrebbe chiamarsi iPhone 14 Plus

Come molti di voi sapranno (o avranno sentito dire), Apple ha deciso di abbandonare il segmento degli smartphone top gamma compatti in favore di un nuovo dispositivo agli antipodi, dotato di un display da 6,7 pollici (la stessa dei modelli Pro Max) che si affiancherà all’iPhone 14 “liscio” da 6,1 pollici.

Una delle questioni che ha tenuto banco più di tutte è quella legata al nome che dalle parti di Cupertino avrebbero deciso di dare al dispositivo. Finora il nome più accreditato è stato iPhone 14 Max, in segno di continuità rispetto a quanto fatto a partire dal lancio degli iPhone Xs: con la dicitura “Max”, Apple è stata solita indicare i modelli dotati di uno schermo dalle dimensioni più grande ma identici rispetto alla controparte più compatta.

Nella giornata di ieri, il portale specializzato 9to5Mac ha riferito di potere confermare che il nuovo modello della gamma base degli iPhone 2022 si chiamerà iPhone 14 Plus e non 14 Max, tesi avvalorata da un post condiviso su Twitter dall’utente Tommy Boi che contiene due immagini: la prima immortala una cover MagSafe destinata proprio a questo modello, indicato come iPhone 14 Plus; la seconda è una schermata catturata sul sito di un rivenditore di avvessori in cui lo smartphone viene ancora una volta indicata con quel nome.

Dalla seconda delle immagini presenti nel post (condiviso subito sopra) emerge, inoltre, che iPhone 14 “base” potrà sfruttare le cover dell’iPhone 13, confermando che i due smartphone potrebbero essere esteticamente identici.

Tralasciando le considerazioni relative agli accessori, Apple si appresta a rispolverare la desinenza Plus per indicare il modello più grosso della gamma “base”, riproponendo le stesse denominazioni utilizzate per indicare tutti i modelli di questa tipologia presentati, ovvero i modelli che vanno da iPhone 6 Plus fino a iPhone 8 Plus.

Insomma, per la conferma definitiva sarò necessario attendere il prossimo 7 settembre, giorno in cui Apple svelerà al mondo la nuova gamma 2022 dei propri iPhone.

