Apple ha da poco ufficializzato l’evento di lancio per la serie iPhone 14 che si terrà il 7 settembre. Un nuovo video trapelato oggi sui social mostra la nuova variante color viola del prossimo iPhone.

L’utente DanRui ha pubblicato un tweet con un video originariamente pubblicato da un leaker cinese sul social Weibo, il quale mostra un iPhone 14 nella nuova variante color viola esposto alla luce del giorno.

Il video evidenzia che il viola di iPhone 14 varia a seconda delle angolazioni secondo cui è esposto alla luce. La tonalità sembra più scura rispetto alle varianti viola dei precedenti iPhone, continuando con la tendenza di Apple degli ultimi anni per questo colore.

Purple only appears at certain angles.

