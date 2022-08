L’opinione comune nel settore è che i nuovi iPhone costeranno di più quest’anno, sia a causa dell’aumento dei costi dei componenti che per merito delle caratteristiche degli imminenti iPhone 14.

La nuova gamma è attesa con display mediamente più grandi, un maggior quantitativo di memoria, nuovi chipset per i modelli Pro, sensori fotografici migliorati, registrazione di video 8K e persino funzionalità di comunicazione satellitare.

Recentemente l’analista Ming-Chi Kuo ha previsto che i prezzi dei modelli della serie iPhone 14 costeranno in media il 15% in più, ma ora la società specializzata nella fornitura di informazioni di mercato TrendForce ritiene che i rincari potrebbero essere inferiori a quanto ipotizzato.

Apple dovrebbe aumentare i prezzi degli iPhone con cautela

Secondo quanto riportato, nonostante le ragioni sopracitate e la nota riluttanza di Apple nel sacrificare i suoi ampi margini di profitto, l’aumento dei prezzi dei nuovi iPhone sarebbe più contenuto per non influenzare negativamente le vendite, soprattutto dei modelli con più mercato.

TendForce prevede quindi rincari più moderati, con prezzi di partenza di 749 dollari per iPhone 14, 849 dollari per iPhone 14 Max, 1.049 dollari per iPhone 14 Pro e 1.149 dollari per iPhone 14 Pro Max.

La testata ipotizza quindi un aumento medio di 50 dollari rispetto ai prezzi dei modelli iPhone 13 lanciati nel 2021, che in Italia potrebbe corrispondere a circa 75-80 euro in più.

Una maggiore prudenza nell’aumento dei prezzi degli iPhone 14 permetterebbe ad Apple di avere meno sorprese al lancio della nuova lineup.

Leggi anche: Il nuovo evento Apple di settembre è ufficiale: iPhone 14 pronti al debutto