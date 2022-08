Sembra che quest’anno Apple sia intenzionata a distinguere maggiormente i modelli Pro dei suoi prossimi iPhone rispetto a quelli standard.

La gamma iPhone 14 dovrebbe offrire prestazioni superiori alla serie iPhone 13, nonostante utilizzino entrambe il chip A15 bionic, inoltre i modelli Pro sarebbero dotati di un display migliore, oltre a offrire prestazioni superiori grazie al chip A16.

Finora Apple ha utilizzato lo stesso chip su tutta la gamma iPhone, ma secondo le voci di corridoio quest’anno solo i modelli iPhone 14 Pro saranno dotati del chip A16, mentre i modelli standard ‌saranno dotati del chip A15 come ‌iPhone 13‌.

Secondo quanto riportato in un tweet dell’informatore ShrimpApplePro, i modelli ‌iPhone 14‌ non Pro offriranno comunque un aumento delle prestazioni complessive rispetto ai modelli ‌iPhone 13‌ standard, grazie a un nuovo modem più efficiente, un nuovo design interno e 2 GB di RAM in più.

iPhone 14 Pro offrirà uno schermo OLED migliore rispetto a iPhone 14

Secondo quanto riferito da TheElec, Samsung Display utilizzerà materiali più avanzati per i display destinati ai modelli iPhone 14 Pro, mentre utilizzerà materiali di generazione precedente per i modelli iPhone 14.

Nello specifico, per i pannelli di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max Samsung utilizzerà il set di materiali M12 che impiegherà sui suoi prossimi smartphone pieghevoli, mentre per i pannelli di iPhone 14 da 6,1 pollici e 6,7 pollici il colosso sudcoreano utilizzerà il set M11 per tagliare i costi.

Inoltre i modelli di iPhone 14 standard utilizzeranno pannelli OLED a transistor a film sottile (TFT) in silicio policristallino (LTPS) che sono anche meno avanzati dei pannelli OLED TFT in ossido policristallino a bassa temperatura previsti per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Samsung dovrebbe fornire pannelli OLED per tutti e quattro i modelli di iPhone 14, mentre il rivale LG Display dovrebbe fornire pannelli solo per due modelli.

In copertina: iPhone 13

