La lunga e spasmodica attesa sta per volgere al termine: tra una settimana esatta si terrà l’evento “Far Out“, nell’ambito del quale Apple presenterà agli occhi del mondo la nuova serie degli iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

A sette giorni dall’ufficialità dei nuovi smartphone della mela morsicata, la macchina delle indiscrezioni — che per la verità è in movimento da un anno, praticamente dal lancio degli iPhone 13 — non si è ancora arrestata e nelle scorse ore sono emerse nuove informazioni interessanti in merito alle colorazioni dei dispositivi, ritratte in nuovi render, e alla possibile dotazione di accessori ufficiali. Insomma, dopo il brevetto di Cupertino per un iPhone con Face ID ma senza notch — come dovrebbe essere proprio iPhone 14 Pro —, il video sull’elegante variante viola, le voci sulla tecnologia di connettività satellitare, sulla ricarica più rapida che in passato e sul comparto fotografico, c’è ancora tanto di cui parlare in vista dell’evento in programma il prossimo 7 settembre.

iPhone 14: batteria MagSafe, variante viola e altro

È inutile girarci intorno: le aspettative attorno alle nuove generazioni di iPhone sono sempre molto elevate e a questo giro, dopo qualche anno intriso di scelte decisamente conservative sotto diversi aspetti — il design e il comparto fotografico, tanto per citarne due —, lo sono ancora di più per la maggiore differenziazione che, secondo quanto emerso finora, Apple introdurrà all’interno della nuova gamma.

Senza entrare in questo pure interessante argomento, nelle scorse ore è stato pubblicato un post su Naver che merita di essere conosciuto nei suoi contenuti. Citando come fonte uno sviluppatore, si parla di cambiamenti circa le colorazioni proposte, ma non in merito al taglio di memoria di base; altre novità dovrebbero toccare MagSafe.

Quanto ai colori, la fonte sostiene che iPhone 14 verrà proposto nelle seguenti varianti: verde, viola, blu, nero, bianco e rosso. Mancano all’appello i nomi commerciali delle colorazioni, per le quali Apple non mancherà ovviamente di sbizzarrirsi. Insomma, l’unico colore nuovo di iPhone 14 e 14 Max dovrebbe essere proprio il viola. A detta della fonte, il produttore si terrà sul classico coi modelli Pro, che dovrebbero arrivare negli stessi colori grafite, oro e argento dei predecessori; anche la chiacchierata variante verde potrebbe essere simile al verde alpino già visto con iPhone 13 Pro, mentre la novità potrebbe essere anche qui il viola.

Sebbene Apple avesse testato un iPhone 14 in titanio, l’opzione sarebbe stata accantonata per via dei costi elevati e di problemi nel processo produttivo; questo, unito all’utilizzo dello stesso vetro protettivo degli iPhone 13, porta la fonte a concludere che il nuovo modello non sarà più resistente del precedente.

Quanto agli accessori, la fonte chiama in causa MagSafe: Apple potrebbe rendere i magneti sul retro degli iPhone ancora più forti e sfruttarli per accessori come il portafoglio e il battery pack. A proposito di quest0’ultimo, Apple starebbe progettando un nuovo accessorio in forma di batteria esclusivo per la serie iPhone 14; per ora si sa soltanto che sfrutterà MagSafe, ma nessun altro dettaglio è noto. La fonte abbraccia anche la recente indiscrezione sulla ricarica rapida salita a 30 W (nessun upgrade per quella wireless).

Infine i tagli di memoria: iPhone 14 e 14 Pro dovrebbero avere una versione base da 128 GB, dunque nessun upgrade per giustificare i prezzi più alti; la differenziazione cui si accennava in apertura toccherà — come è noto — i SoC: solo i modelli Pro avranno il nuovo A16, mentre gli iPhone 14 useranno lo stesso chip A15 dello scorso anno.

Nuove immagini: tutte le colorazioni di Apple iPhone 14 e 14 Pro

Questo paragrafo sarà nettamente più breve del precedente, ma altrettanto interessante: quanto avete appena letto in merito alle colorazioni si traduce in immagini grazie al lavoro di Ian Zelbo.

I seguenti render mostrano: iPhone 14 in verde, viola, blu, nero, bianco e rosso; iPhone 14 Pro in verde, viola, argento, oro e grafite.

