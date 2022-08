Manca appena una settimana all’evento “Far out” con cui Apple presenterà al mondo i nuovi iPhone 14, gamma di smartphone che rappresenterà indubbiamente un punto di rottura rispetto a quanto fatto dal colosso di Cupertino con le precedenti. Le indiscrezioni su questi attesissimi dispositivi continuano ad intensificarsi: sono infatti recentemente trapelati nuovi dettagli, diffusi dal noto analista Ming-Chi Kuo, che si focalizzano principalmente sulle fotocamere dei modelli Pro.

Gli iPhone 14, tuttavia, non sono gli unici presi di mira dai rumor. Il noto leaker Jon Prosser ha infatti svelato alcuni dettagli sulla prossima generazione di iPhone SE che dovrebbe cambiare radicalmente rispetto al predecessore, abbandonando un design ormai vecchio di generazioni.

Gli iPhone 14 sono protagonisti di nuovi rumor a ridosso dell’evento di lancio

Come anticipato in apertura, gli iPhone 14, che verranno presentati ufficialmente il prossimo 7 settembre in occasione dell’evento di lancio Far out, sono protagonisti di nuove indiscrezioni firmate da Ming-Chi Kuo noto analista esperto del panorama Apple.

Da svariate settimane i melafonini di prossima generazione sono protagonisti di numerosi rumor e indiscrezioni che ci hanno aiutato a far chiarezza sul cosa aspettarci, partendo dalla composizione della gamma (che saluterà il modello mini per far posto all’inedito modello Max “base”) e continuando con le maggiori differenze che caratterizzeranno i modelli “Pro” rispetto ai modelli base.

I prossimi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, infatti, porteranno al debutto un nuovo design che dirà addio al notch per far posto ad un sistema a doppio foro, pur mantenendo praticamente inalterata la sensoristica per il Face ID, ma saranno anche gli unici che riceveranno il nuovo SoC Apple A16 Bionic, che sostituirà il SoC di vecchia generazione portato al debutto dagli iPhone 13 dello scorso anno, e il nuovo sensore fotografico principale da 48 megapixel.

Arriverà una nuova fotocamera ultra-grandangolare ma solo sugli iPhone 14 Pro

I nuovi dettagli messi nero su bianco da Kuo tramite alcuni post su Twitter ci forniscono indiscrezioni principalmente sulla fotocamera ultra-grandangolare di cui saranno dotati i modelli Pro: questa, infatti, dovrebbe essere un’evoluzione di quella presente sui modelli precedenti (che invece dovrebbe essere mantenuta sui modelli “base”.

I nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max saranno dotati di un nuovo obiettivo ultra-grandangolare con sensore più grande, offrendo pixel più grandi e consentendo agli utenti di catturare scatti con più luce e meno rumore senza necessità di algoritmi di elaborazione post-scatto invasivi, un’ottima notizia per le situazioni con scarsa illuminazione.

Gli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max sono dotati di un obbiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel con pixel da un micrometro, mentre i prossimi 14 Pro e 14 Pro Max avranno pixel da 1,4 micrometri. Il rovescio della medaglia è che i componenti, forniti (sempre secondo Kuo) da Sony, Minebea, VCM, Largan e LG Innotek, saranno fino al 70% più costosi rispetto a quelli sfruttati sugli iPhone 2021.

Ancora conferme: gli iPhone 14 “base” saranno degli iPhone 13 leggermente migliorati

Tutte le indiscrezioni fornite da Kuo, unite a quelle trapelate in precedenza, confermano che la forbice tra i modelli Pro e i modelli base verrà ampliata inesorabilmente e non si limiterà unicamente al design, che rimarrà (su iPhone 14 e 14 Max) lo stesso rispetto agli iPhone 13. Per quanto concerne il comparto fotografico, infatti, le novità sul sensore principale e sul sensore ultra-grandangolare verranno implementate unicamente nei modelli top gamma e i modelli “base” 2022 punteranno sugli stessi sensori (due, principale più ultra-grandangolare) dello scorso anno.

Dal punto di vista del SoC, i nuovi iPhone 14 “base” manterranno l’Apple A15 Bionic del 2021, anche se migliorato grazie ad una GPU leggermente più potente e ad un maggiore quantitativo di RAM (6 GB come gli iPhone 13 Pro).

L’iPhone SE di prossima generazione cambierà radicalmente

Quest’anno Apple ha presentato una nuova generazione di iPhone SE, il modello più accessibile dell’intera gamma, mantenendo lo stesso design messo in campo con l’iPhone SE 2020, ovvero quello di iPhone 8, e limitandosi ad aggiornare unicamente l’hardware sotto al cofano: il più recente dispositivo della gamma, infatti, offre all’utente un display da appena 4,7 pollici, con cornici enormi e l’iconico (ma desueto nel panorama iPhone) Touch ID, pur potendo contare sullo stesso SoC Apple A15 Bionic che ritroviamo sugli iPhone 13.

Stando a quanto raccontato dal noto leaker Jon Prosser in una recente puntata del podcast Geared Up, e ripreso dall’account Twitter @appltrack, sembra che il prossimo iPhone SE, noto anche come iPhone SE 4, rappresenterà un cambio radicale rispetto alla precedente generazione, almeno per quanto concerne il design.

RUMOR: The iPhone SE 4, likely coming next year, will essentially be a rebranded iPhone XR 👀📱 Expect a 6.1-inch display with Face ID, 12MP rear camera and IP67 water and dust resistance. pic.twitter.com/eC7Di0WD3B — AppleTrack (@appltrack) August 30, 2022

Il prossimo iPhone SE 4, che potrebbe arrivare già il prossimo anno, sarà semplicemente un rebrand di iPhone XR (smartphone fuori catalogo da tempo) e offrirà, dunque, all’utente un display LCD da 6,1 pollici con Face ID, una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel, la certificazione IP67 (resistenza ad acqua e polvere) e soprattutto una batteria decisamente più capiente rispetto a quella offerta dal rappresentate attuale della gamma.

Non vengono sciorinati altri dettagli su questo dispositivo ma immaginiamo che dalle parti di Cupertino non pensino di fare una sorta di marcia indietro per quanto concerne la piattaforma hardware su cui verrà basato il prossimo iPhone SE 4. Immaginiamo, dunque, che il SoC possa rimanere Apple A15 Bionic, magari nella stessa revisione che verrà portata sugli iPhone 14 “base”.

Per quanto concerne le fotocamere, invece, iPhone XR e iPhone SE 2022 offrono sensori molto simili, sia all’anteriore (7 megapixel con apertura f/2.2) che al posteriore (12 megapixel con apertura f/1.8); il comparto fotografico, quindi, potrebbe essere uno degli aspetti su cui Apple possa avere il più ampio margine di manovra, tra il rivedere i sensori e l’implementare nuove funzionalità software (come la modalità notturna che è assente sui modelli entry level della gamma iPhone).

Con l’iPhone SE che si fa più grande, spariscono definitivamente i “mini”

Abbiamo già abbondantemente parlato del fatto che la gamma iPhone 14, al netto di stravolgimenti dell’ultimo momento, non presenterà al proprio interno un modello mini per la prima volta dopo due generazioni: al suo posto, infatti, troveremo l’inedito iPhone 14 Max da 6,7 pollici.

Sebbene immaginiamo che iPhone 13 mini possa rimanere a catalogo e non sfigurare più di tanto nel confronto con gli iPhone 14 “base” dal punto di vista prestazionale, qualora i rumor sul prossimo iPhone SE 4 del 2023 venissero confermati, Apple si ritroverebbe senza smartphone compatti nel catalogo di iPhone.

D’altronde, dalle parti di Cupertino sono stati spinti a puntare su un modello più grosso a causa delle scarse vendite dei modelli mini; con la gamma SE, lo scenario, pare lo stesso: la domanda per iPhone SE 2022 è stata piuttosto bassa, con gli utenti che non sono più interessati ad acquistare un iPhone che, alla vista, sembra vecchio di 10 anni anche out-of-the-box.

Il fatto che iPhone SE 4 possa arrivare nel 2023 è da prendere con le pinze, considerando i due anni intercorsi tra iPhone SE 2020 e iPhone SE 2022: tuttavia le cose sono destinate a cambiare continuamente e in maniera sempre più veloce e inaspettata. Il prossimo iPhone SE 4, con un design leggermente più moderno e specifiche interessanti, se proposto al prezzo giusto, potrebbe diventare il prossimo asso nella manica di Apple.

