Una nuova indiscrezione suggerisce che la serie iPhone 14 potrebbe offrire una ricarica rapida molto più potente rispetto a quella da 18 W utilizzata nella gamma iPhone 13.

L’indiscrezione si basa su un tweet dell’informatore DanRui secondo cui un produttore di caricabatterie starebbe inviando adattatori da 30 W per gli iPhone 14 che verranno recensiti anticipatamente dai ​​media.

Tuttavia non è chiaro se la ricarica da 30 W sarebbe limitata ad alcuni modelli di iPhone 14, in quanto le batterie non sono uguali per tutti i dispositivi della serie.

IPhone 14 potrebbe supportare una ricarica rapida da 30 W

L’idea che la gamma iPhone 14 potrebbe supportare la ricarica rapida da 30 W non sembra inverosimile, poiché l’iPhone 13 Pro Max è stato in grado di supportare temporaneamente la ricarica a 27 W in un test. Attualmente un adattatore da parete USB-C PD da 18 W carica la batteria dell’iPhone al 50% in 30 minuti, quindi una ricarica rapida da 30 W dovrebbe ridurre significativamente questo tempo al costo di molto più calore e un più rapido deperimento della batteria.

La scorsa settimana Apple ha confermato che terrà l’evento di lancio di iPhone 14 il 7 settembre. L’evento in questione si chiama “Far out.” e si svolgerà allo Steve Jobs Theater di Cupertino. In questo articolo potete trovare tutti i dettagli relativi al nuovo evento Apple e alle novità che l’azienda presenterà.

