A poco meno di due settimane di distanza dal rilascio delle beta 4 agli sviluppatori e delle seconde beta pubbliche ai beta tester, nella serata di lunedì 8 agosto Apple ha avviato il rilascio, per tutti i dispositivi compatibili, delle nuove beta 5 dei vari iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13 Ventura agli sviluppatori.

Questa nuova fase dello sviluppo che consentirà ad Apple di giungere alle versioni definitive dei propri sistemi operativi si apre a circa un mese dalla finestra di lancio prevista, ovvero il mese di settembre, almeno per quanto concerne iOS 16: secondo alcune indiscrezioni, infatti, per conoscere la versione stabile di iPadOS 16 bisognerà attendere un mese in più, con il rilascio previsto per il mese di ottobre.

Apple: ecco le beta 5 di iOS 16, watchOS 9 e macOS 13

Come detto in apertura, nella serata di ieri Apple rilasciato agli sviluppatori le nuove beta 5 dei vari iOS 16 e iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13 Ventura per tutti i dispositivi compatibili.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build rilasciate in anteprima agli sviluppatori: se per molti dei sistemi operativi il grosso delle novità è stato introdotto all’inizio del ciclo beta e quindi ora vivono in una fase di ottimizzazione lato performance e per quanto concerne la ricerca della stabilità di sistema, iOS 16 sembra l’unico del lotto a continuare costantemente ad evolversi.

iOS 16 e iPadOS 16 beta 5

La nuova build in anteprima di iOS e iPadOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli iPhone e iPad compatibili, è la 20A5339d (sostituisce la 20A5328h rilasciata come beta 4). Si tratta della prima build rilasciata dopo la notizia che i due sistemi operativi potrebbero essere rilasciati a un mese di distanza tra loro (iOS 16 è previsto a settembre, mentre iPadOS 16 sembra rimandato ad ottobre).

La nuova build in anteprima di tvOS per Apple TV è la 20J5355f (sostituisce la 20J5344f rilasciata come beta 4) e non sembra introdurre particolari novità rispetto a quelle introdotte con la precedente beta 4, ovvero il supporto ai controller Nintendo Switch e all’HDR10+, novità relative ad Apple TV+ e ad Apple Fitness+. Rimane meno lineare rispetto agli altri sistemi operativi di Apple la situazione legata al software per HomePod: sembra che gli utenti in possesso di un HomePod Mini possano ora iscriversi al programma beta e provare le novità in anteprima.

La nuova build in anteprima di watchOS, disponibile agli sviluppatori su tutti gli Apple Watch compatibili (dal Watch 4 in su), è la 20R5343e (sostituisce la 20R5332g rilasciata come beta 4). Non emergono novità rispetto a quanto introdotto con le precedenti beta, al netto delle fisiologiche correzioni a bug preesistenti.

La nuova build in anteprima di macOS, il sistema operativo per i computer Mac, è la 22A5321d (sostituisce la 22A5311f rilasciata come beta 4). Al momento, il sistema operativo dedicato ai computer mac non sembra ricevere novità con la beta 5: il lavoro di Apple per la prossima versione di macOS, probabilmente si sarà concentrato sull’ottimizzazione di tutte le nuove funzionalità già introdotte durante la prima fase del ciclo di sviluppo.

Novità della beta 5 di iOS 16

Con il rilascio di ogni nuova beta, vuoi per diffusione visto il numero crescente di utenti rubati al panorama Android, vuoi per questioni legate al fatto che sarà il sistema operativo che accoglierà la nuova generazione degli iPhone 14, sembra proprio che iOS 16 sia l’unico del lotto in continua evoluzione o, per lo meno, sembra essere quello a farlo in maniera più sfacciata.

Così come in occasione del rilascio della beta 4 agli sviluppatori, anche con l’arrivo della beta 5 il sistema operativo dedicato agli iPhone accoglie alcune piccole ma significative novità, una delle quali è una specie di gradito ritorno.

Percentuale batteria in bella vista

Con l’arrivo del notch (iPhone X, 2017), per ragioni di spazio Apple aveva rimosso la percentuale di carica residua, storicamente collocata alla sinistra dell’icona della batteria: per consultare questo dato, l’utente doveva accedere al centro di controllo o, più recentemente, affidarsi ai widget della batteria. Con la nuova beta 5 di iOS 16, il livello della batteria è stato collocato all’interno dell’icona stessa della batteria. Questa novità, sicuramente molto gradita dai possessori di un iPhone recente dotato di notch, arriva su tutti i modelli di iPhone 12 e iPhone 13, sugli iPhone X, iPhone Xs e Xs Max ma non sugli iPhone 11 o iPhone XR, almeno attualmente.

Novità della schermata di blocco

Per quanto concerne la schermata di blocco, è stato innanzitutto rimosso l’effetto di profondità (zoom prospettico) per gli sfondi, funzionalità presente da tempo sugli iPhone, ma potrebbe essere reintrodotto con una futura versione beta. Con la quinta beta di iOS 16, inoltre, viene arricchita ulteriormente la schermata di blocco con lettore musicale: adesso, oltre alla visualizzazione a schermo intero, è possibile optare anche per un mini-visualizzatore posto nella parte inferiore.

App Musica

Piccole novità grafiche per quanto concerne l’app Musica di Apple: gli indicatori Dolby Atmos e Lossless sono stati ricollocati, trovando posto a fianco del genere del brano; prima erano collocati al di sotto dei pulsanti “Riproduci” e “Casuale”

Screenshot

Quando viene acquisito uno screenshot e poi si procede con la modifica, una volta che si effettua un tap sul pulsante “Fatto”, ora viene mostrata la nuova opzione “Copia ed elimina”.

Nel menu raggiungibile tramite pressione contemporanea e prolungata di un tasto volume e del tasto laterale, la voce “SOS emergenze” è stata rinominata in “Chiamata d’emergenza”.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le beta 5 dei nuovi sistemi operativi iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e macOS 13 Ventura sono disponibili unicamente agli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple. Coloro che già eseguono le beta 4 potranno aggiornare i propri dispositivi normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema. Unicamente per quanto concerne la beta 5 di tvOS 16, invece, gli sviluppatori dovranno scaricare la versione di test tramite Xcode.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta (attualmente siamo alla beta pubblica 2) e in questa guida vi spieghiamo come fare.

