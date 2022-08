Il team di Apple ha iniziato a registrare il tanto atteso evento virtuale di settembre, appuntamento in occasione del quale il colosso di Cupertino presenterà la serie Apple iPhone 14, Apple Watch Series 8 e un nuovo smartwatch “rugged“.

Ne è certo Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, il quale nell’ultimo numero della newsletter Power On ha anche aggiunto che l’evento sarebbe in programma per la parte iniziale di settembre.

Apple non torna agli eventi in presenza per iPhone 14

A quanto pare, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di organizzare un altro evento virtuale, scontentando così i tanti appassionati e addetti ai lavori che si auguravano per il lancio della serie iPhone 14 il ritorno agli eventi in presenza.

Ricordiamo che la Worldwide Developers Conference dello scorso giugno si è svolta in modalità prevalentemente digitale, anche se il colosso di Cupertino ha comunque ospitato un pubblico limitato all’Apple Park per guardare il keynote pre-registrato e avere la possibilità di provare i nuovi prodotti.

Sempre a dire di Mark Gurman, l’azienda potrebbe avere in programma due distinti eventi per l’autunno, così com’è avvenuto anche negli scorsi anni: al primo dedicato alle nuove generazioni di iPhone e Apple Watch, infatti, dovrebbe seguire un secondo appuntamento nel mese di ottobre, dedicato prevalentemente alle novità nei settori Mac e iPad.

Del resto, se si considera che il colosso di Cupertino ha un lungo elenco di prodotti da lanciare questo autunno, non c’è da sorprendersi che l’azienda programmi due distinti eventi nei prossimi mesi.

Stando a quanto è emerso di recente, tra le novità in arrivo in autunno da parte del produttore statunitense in ambito “mobile” vi sono ovviamente le attesissime prossime generazioni di iPhone e Apple Watch ma anche un nuovo iPad Pro e la seconda generazione di AirPods Pro.

In sostanza, il colosso di Cupertino si prepara ad affrontare la stagione natalizia con un portafoglio di prodotti rinnovato.