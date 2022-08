La prossima gamma iPhone 14 potrebbe partire dallo stesso prezzo della serie iPhone 13 che a sua volta fu lanciata allo stesso prezzo di partenza della gamma iPhone 12.

Altre indiscrezioni di oggi suggeriscono anche una nuova colorazione per iPhone 14 e iPhone 14 Pro e altre informazioni sulla prossima serie di iPhone.

La gamma iPhone 14 partirebbe ancora da 799 dollari

Secondo quanto riportato dall’informatore yeux1122, Apple avrebbe deciso di non aumentare il prezzo di partenza dell’iPhone 14 nonostante l’aumento dei costi di produzione e i continui problemi nella catena di approvvigionamento.

Lo scopo di questa scelta di Apple sarebbe quello di compensare il calo della domanda e la stagnazione del mercato globale degli smartphone.

Se l’indiscrezione si rivelerà fondata Apple lancerà iPhone 14 ancora a partire dal prezzo di 799 dollari come per le precedenti due generazioni, in modo da invogliare i consumatori ad acquistare il prodotto e mantenere alte le vendite.

Quest’anno non è atteso un iPhone mini, inoltre i modelli base della gamma iPhone 14 dovrebbero utilizzare lo stesso chip A15 della generazione precedente, mentre solo i modelli iPhone 14 Pro sarebbero dotati del chip A16. La nuova gamma di iPhone dovrebbe inoltre abbandonare il notch in favore di fori e ritagli nel display.

Il leaker ha uno storico abbastanza accurato in merito ai programmi di Apple e l’indiscrezione di oggi sembra provenire da un’importante istituzione finanziaria statunitense alquanto attendibile, tuttavia è da prendere con le pinze fino a quando non sarà ufficializzata dal colosso di Cupertino.

Apple avrebbe in programma un nuovo colore viola per iPhone 14 e iPhone 14 Pro

L’informatore Jioriku, che in passato ha correttamente predetto che iPhone 13 sarebbe stato sbloccato solo con gli occhi dell’utente mentre indossava una mascherina, oggi ha pubblicato su Twitter alcune informazioni sui colori della gamma iPhone 14.

Secondo le sue fonti la variante rosa di iPhone 14 e la variante Sierra Blue di Phone 14 Pro verrebbero sostituite con una variante di color viola, tra l’altro già vociferata. Le altre varianti di iPhone 14 sarebbero verde, viola, blu, nero, bianco e rosso, mentre le altre colorazioni di iPhone 14 Pro sarebbero verde, viola, argento, oro e grafite.

Il leaker afferma inoltre che l’AOD seguirà solo i widget della schermata di blocco e che Apple ha testato un’opzione Titanium per iPhone 14 Pro, ma si è ritrovata con gli stessi materiali dell’iPhone 13 Pro.

Jioriku suggerisce infine che ci saranno le stesse opzioni di archiviazione dell’anno scorso, oltre a una ricarica da 30 W con un picco di 25-27 W.

Per quanto riguarda la ricarica wireless il leaker suggerisce magneti MagSafe leggermente più potenti e un nuovo guscio della batteria MagSafe più ingombrante.

