Siamo ad agosto, e questo vuol dire che mancano ormai meno di due mesi al prossimo keynote settembrino di Apple, occasione in cui senza ombra di dubbio verranno annunciati i nuovi iPhone 14. E proprio qualche ora fa, non a caso, Apple ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video intitolato Switching to iPhone. All your questions answered.

Con buone probabilità, seppur non ci siano dei riferimenti veri e proprio alla nuova generazione, Apple sta preparando il terreno proprio per quel prossimo evento, veicolando l’attenzione sul proprio smartphone e richiamando nel contempo l’attenzione degli indecisi che, per una ragione o per l’altra, hanno qualche dubbio sul fatidico passaggio.

Il video di Apple che risponde alle domande più gettonate degli utenti Android sul passaggio a iPhone

In questo video rispondiamo alle domande più cercate dagli utenti Android intenzionati a passare ad iPhone. Queste domande ricoprono un ampio spettro di tematiche che vanno dal passaggio a iOS alla permuta, dall’affidabilità agli aggiornamenti software, fino ad arrivare alle questioni sulla privacy e sul supporto.

Con queste parole Apple spiega e motiva l’esistenza di un video del genere, contenuto che, come intuibile, è espressamente dedicato ai meno esperti, oltre che agli indecisi, un video che sarà certo spendibile anche per la futura famiglia di iPhone 14.

Le domande che vi trovano risposta sono le seguenti, ognuna delle quali ha un capitolo dedicato nel video:

Se passo ad iPhone sarà facile trasferire i miei contatti, foto e messaggi?

Posso permutare il mio smartphone Android?

Reggerà nel tempo?

Sarà affidabile?

Riceverà gli ultimi aggiornamenti?

Come verranno protette le mie informazioni personali?

Potrò ricevere assistenza da Apple?

Se siete venuti a capo o meno dei vostri dubbi sul fatidico passaggio da Android a iPhone non importa, perché quantomeno per la famiglia degli iPhone 14 ci sono ancora diverse settimane di tempo per poter dirimere la questione.

Nel frattempo, per ammazzare l’attesa o per saperne di più sulle novità della serie, sappiate intanto che iPhone 14 con buone probabilità si comporrà di quattro diversi modelli (i più prestanti iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e i più economici iPhone 14 e iPhone 14 Plus), alcuni dei quali con il supporto alla funzione Always-On Display, tutti con 6 GB di RAM (seppur con qualche differenza tecnica), con doppi fori e fotocamere sporgenti (i Pro), non tutti con gli stessi chip a bordo, e alcuni a prezzi più elevati dello scorso anno, purtroppo.

Queste erano le più recenti indiscrezioni relative alla famiglia intera, le voci emerse nel corso del mese appena terminato. Con buone probabilità quello di agosto sarà un mese altrettanto ricco di conferme (e perché no?) smentite, che invitiamo a seguire con noi, prima del tanto atteso evento di presentazione di cui già è emersa una data, benché presunta.

In copertina un’immagine del nostro speciale su iPhone 13 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra (video + testo)

Forse ti sei perso: i migliori smartphone del mese, la nostra selezione aggiornata