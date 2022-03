Smaltito l’effetto Peek Performance, tornano a circolare i rumor sugli iPhone 14, la generazione 2022 degli smartphone di Apple, a un paio di settimane dalle ultime notizie trapelate sulla parte frontale dei prossimi melafonini.

Il pomeriggio di domenica è stato animato dai tweet di Ming-Chi Kuo, noto analista ed esperto sui piani di Apple che ci ha abituato a previsioni, spesso azzeccate, sulle intenzioni del produttore californiano, relativamente ai propri prodotti futuri: nello specifico, Kuo ha fornito indicazioni circa la composizione della line-up dei prossimi iPhone 14.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022