Il debutto ufficiale dei nuovi iPhone 14 dista ancora diversi mesi. Il progetto è, però, già definito da tempo ed Apple si prepara ad avviarne la produzione in vista del lancio commerciale, in programma come da tradizione a settembre. Quest’anno, i più attesi sono sicuramente i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max che potranno contare su diverse modifiche di design.

Per gli iPhone 14, invece, la grande novità sarà rappresentata dalla versione Max che andrà a sostituire la poco apprezzata Mini. In attesa della presentazione ufficiale, nuovi render ci mostrano, nel dettaglio, quello che sarà il design del futuro iPhone 14 Pro. Ecco i dettagli:

iPhone 14 Pro: design anticipato da nuovi ed accurati render

Il leaker Jon Prosser, nella giornata di oggi, ha diffuso online una serie di nuovi render che ci mostrano quello che dovrebbe essere il nuovo iPhone 14 Pro. I render in questione, che trovate nella galleria di seguito, sono particolarmente dettagliati e si basano sui vari rumor (considerando anche i leak legati alle cover e ai vari render CAD apparsi online) raccolti nel corso degli ultimi mesi. A realizzare il progetto è stato il design Ian Zelbo.

La novità più attesa del progetto iPhone 14 Pro (e della sua variante Max) è rappresentata, senza dubbio, dall’addio al notch. Apple, secondo i rumor, si prepara ad abbandonare, dopo diversi anni, il notch (che però resterà su iPhone 14 e 14 Max) per adottare una soluzione più simile a quanto già visto nel mondo Android. Il notch dovrebbe essere sostituito da un doppio foro, collocato nella parte centrale dello schermo, in alto. Questa soluzione, in rete, è già stata ribattezzata “pillola” per via della sua forma allungata in senso orizzontale.

Il display non dovrebbe subire ulteriori modifiche anche se in passato è stato confermato un leggero incremento della diagonale, grazie all’eliminazione del notch ed alla nuova configurazione che caratterizzerà i Pro. Da notare che i bordi della scocca potrebbero essere più arrotondati rispetto a quanto visto con gli attuali iPhone 13. I render mostrano anche la colorazione viola che dovrebbe essere parte integrante della nuova gamma Pro.

Per quanto riguarda la parte posteriore, sembra confermato, da diverse fonti, il layout della tripla fotocamera, oramai iconico per la gamma Pro degli iPhone. Da notare, però, che sia il modulo che i sensori dovrebbero presentare dimensioni maggiori, occupando una porzione più grande della scocca. Le fotocamere degli iPhone 14 Pro riceveranno un importante aggiornamento con un nuovo sensore da 48 Megapixel e la capacità di registrare video in 8K.

Tutte le novità dei nuovi iPhone 14

I render diffusi oggi rappresentano un’importante preview della nuova gamma iPhone e, in particolare, delle varianti Pro su cui Apple è al lavoro. Anche quest’anno, Apple presenterà quattro nuovi smartphone (di cui 2 Pro) con l’addio, dopo due generazioni, della variante Mini. In arrivo ci sono:

iPhone 14 con display da 6,1 pollici, notch e due fotocamere posteriori

con display da 6,1 pollici, notch e due fotocamere posteriori iPhone 14 Max con display da 6,7 pollici, notch e due fotocamere posteriori

con display da 6,7 pollici, notch e due fotocamere posteriori iPhone 14 Pro con display da 6,1 pollici con Pro Motion, foro sul display e tre fotocamere posteriori

con display da 6,1 pollici con Pro Motion, foro sul display e tre fotocamere posteriori iPhone 14 Pro Max con display da 6,7 pollici con Pro Motion, foro sul display e tre fotocamere posteriori

Da notare che tutti e quattro gli iPhone avranno un pannello OLED ma solo i Pro potranno beneficiare di un refresh rate variabile fino a 120 Hz (e forse con supporto ad Always On Display, per maggiori dettagli potete dare un’occhiata alla news qui di sotto). Il nuovo SoC Apple A16 Bionic, invece, potrebbe essere proposto solo sulle varianti Pro con le versioni base che, quindi, potrebbero caratterizzarsi più come un refresh che come un vero salto generazione.

