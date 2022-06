Apple potrebbe essersi lasciata scappare un dettaglio riguardo al prossimo iPhone. In un video mostrato agli sviluppatori durante la conferenza WWDC 2022 è infatti apparso uno smartphone inedito.

Più o meno al minuto 09:14 del video, quando Alli Dryer del team Apple Design spiega come l’app Doodlelens sfrutterà l’iPhone per creare esperienze di realtà aumentata, i più attenti hanno notato un particolare nella sagoma di un iPhone, ovvero l’assenza del discusso notch.

Apple ha mostrato un iPhone 14 Pro prima del previsto?

Nella parte alta del display si nota un foro affiancato a un ritaglio a forma di pillola, un design che corrisponde a quello vociferato per i prossimi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max che abbandonerebbero l’ingombrante notch.

Vale la pena specificare che il presunto iPhone 14 Pro apparso nel video fa parte di un’app non realizzata da Apple, tuttavia stupisce che la società si sia lasciata scappare un dettaglio del genere, conoscendo la grande attenzione che l’azienda ripone per i dettagli e la segretezza per i prodotti non ancora presentati.

A prescindere dal fatto che si tratti o meno di un futuro smartphone di Apple, appare difficile immaginare che la società abbia deciso di sorvolare su un dettaglio del genere, quindi è più probabile che nessuno del team se ne sia accorto, il che è abbastanza sorprendente.

In copertina: iPhone 13 Pro

