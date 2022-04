In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha lanciato una nuova iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: è partita la iPhone Week e comprende offerte sulle serie iPhone 13 e iPhone 12, su Apple Watch SE e su vari altri prodotti, tra cui accessori ufficiali e lo smart speaker Apple HomePod Mini.

Insomma, mentre nei giorni scorsi vi avevamo raccontato le offerte di Euronics dedicate alla micromobilità elettrica, le Offerte Green dello store di Acer e la promozione dei buoni carburante Q8 attivata proprio da MediaWorld, adesso c’è una nuova iniziativa di quest’ultimo da conoscere più nei dettagli.

iPhone Week di MediaWorld: premesse

Partiamo con il dire che, come si evince dal nome della promozione, tutte le offerte in essa comprese hanno a che fare con Apple, tuttavia non bisogna farsi trarre in inganno: non ci sono soltanto iPhone.

Va poi detto che la iPhone Week di MediaWorld è già partita e si concluderà in data 28 aprile 2022, pertanto c’è tempo solo fino a giovedì prossimo per approfittarne (a patto che gli articoli di vostro interesse non vadano esauriti prima del tempo).

Le offerte previste sono valide sia sullo store online del rivenditore che nei punti vendita fisici. Qualora siate maggiormente propensi alla comodità dell’acquisto online, sappiate che su tutti i prodotti facenti parte della promozione viene garantita la consegna gratuita.

Infine, non manca — come di consueto — la possibilità di pagare i propri acquisti a rate (il rivenditore propone la formula in 20 rate con finanziamento a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 199 euro).

Offerte iPhone Week di MediaWorld (fino al 28 aprile)

Prima di buttarci a capofitto nelle offerte, partiamo dalla lista completa dei modelli protagonisti dell’iniziativa, che comprende: iPhone 13, iPhone 12, iPhone 12 mini, Apple Watch SE, Apple HomePod Mini e accessori ufficiali. Ecco tutte le offerte opportunamente suddivise:

iPhone 13

iPhone 12

Apple Watch SE

HomePod Mini

Accessori

