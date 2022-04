Prendono il via le nuove Offerte Green sull’Acer Store. Fino al prossimo 2 di maggio, infatti, è possibile acquistare un nuovo notebook, un monitor oppure un altro accessorio disponibile sullo store ufficiale di Acer con un forte sconto rispetto al prezzo di listino. Grazie alle offerte Green è, infatti, possibile sfruttare sconti fino a 500 euro con la possibilità di ottenere un risparmio considerevole sull’acquisto di nuovo prodotto. Da notare che l’iniziativa non si esaurisce qui. Per ogni ordine effettuato dagli utenti, infatti, Acer si impegna a piantare un nuovo albero, contribuendo quindi a sostenere in modo concreto l’ambiente. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova promozione:

Partono le Offerte Green sull’Acer Store: sconti fino a 500 euro e un albero piantato per ogni ordine

C’è tempo fino al prossimo 2 di maggio per sfruttare le nuove Offerte Green dell’Acer Store. Le promozioni lanciate dallo store di Acer garantiscono un notevole risparmio oltre alla possibilità di sostenere l’ambiente. Per ogni ordine effettuato, infatti, Acer si impegna a piantare un nuovo albero andando a contrastare la deforestazione con un’iniziativa concreta incentrata sulla sostenibilità.

L’elenco completo delle Offerte Green dell’Acer Store è disponibile al link qui di sotto. Sui prodotti in sconto è possibile risparmiare fino a 500 euro. Da notare che per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare la spedizione gratuita sui prodotti in offerta oltre che puntare sull’acquisto in 3 rate senza interessi con Klarna. Come sottolineato in precedenza, le offerte terminano il prossimo 2 maggio.

>> Scopri qui tutte le Offerte Green dell’Acer Store <<

A disposizione di chi è in cerca di un nuovo notebook, le Offerte Green di Acer propongono tante soluzioni. Ai link che trovate a fine articolo potete consultare una selezione dei prodotti in offerta suddivisi per fascia di sconto. Lo sconto riservato ad ogni singolo prodotto viene applicato direttamente nel carrello. Di conseguenza, i prezzi visualizzati sullo store sono tutti da scontare.

Tra le offerte più interessanti segnaliamo l’Acer Predator Triton 500 Special Edition in offerta a 1.899 euro invece di 2.399 euro. Il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. C’è anche una scheda video dedicata RTX 3070 con 8 GB di memoria. Da segnalare anche l’ottima promozione dedicata all’Acer Predator Helios 300 in offerta a 1499 euro invece di 1999 euro. Il notebook da gaming può contare sul Core i7-10750H, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una RTX 3080 da 8 GB.

Tra le migliori Offerte Green dell’Acer Store troviamo anche l’Acer Nitro 5 in offerta a 1.999 euro invece di 2.499 euro. Questa versione del notebook può contare sul Ryzen 7 5800H, display QHD a 165 Hz, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una RTX 3080 con 8 GB. Quelle citate sono solo alcune delle offerte disponibili sull’Acer Store. Per maggiori dettagli su tutti i prodotti in sconto è possibile sfruttare i link qui di seguito: