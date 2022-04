Sembra strano ma, per una volta, non si tratta di una bufala. MediaWorld, la famosa catena della grande distribuzione, ha lanciato una promozione in collaborazione con Q8: ogni 150€ di spesa tecnologica, il cliente riceverà un buono carburante da 15€ spendibile nelle stazioni Q8.

Questa promozione, valida fino al prossimo 24 aprile 2022, è attiva sia online che nei negozi della catena sparsi su tutto il territorio nazionale.

Usufruire di questa nuova promozione, che consente ai clienti di ricevere 15€ di buono carburante Q8 ogni 150€ spesi da MediaWorld, è molto semplice ma la procedura è leggermente diversa per chi intende sfruttarla tramite acquisti in negozio e chi intende sfruttarla tramite acquisti online.

In ogni caso, per servirsene tramite entrambi i canali di vendita saranno validi tutti gli acquisti, effettuati entro le 23:59 del 24 aprile 2022, di prodotti che non siano, ad esempio, libri, prevendite, prenotazioni di prodotti non disponibili, console.

I buoni carburante potranno essere richiesti a partire dal prossimo 29 aprile e fino al 30 giugno 2022. Saranno poi sfruttabili entro il 18 settembre 2022 nelle stazioni di servizio della compagnia Q8.

Di seguito, vi riportiamo i dettagli della “promo carburante aprile 2022” di MediaWorld:

Valida per acquisti online dalle ore 19,30 del 20.04.2022 alle ore 23.59 del 24.04.2022 e nei punti vendita dal 21.04.2022 al 24.04.2022. Conversione codici in buoni carburante elettronici Q8 fino al 30.06.2022. Utilizzo dei buoni carburante elettronici Q8 entro il 18.09.2022. La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line ed in negozio. Sono esclusi: i libri – le prenotazioni di prodotti non disponibili al momento della richiesta – le prevendite online – i pin digitali online – gli ordini di prodotti effettuati da/per aziende su cataloghi personalizzati (ordini B2B) – gli ordini di prodotti effettuati sui cataloghi premio di società partner – gli acconti su liste nozze e similari (compleanno, cresima ecc.…) – tutte le console (reparto 51) – tutte le entertainment cards (reparto 53) – il gruppo “Componenti PC” (solo per acquisti online). Il destinatario che non desidera ricevere l’e-mail con il codice da convertire in buono/i carburante elettronico/i Q8 potrà opporsi all’invio dell’e-mail scrivendo all’indirizzo privacy@mediaworld.it entro 5 giorni dall’ordine. In tal caso il Destinatario rinuncerà a ricevere il codice da convertire in buono/i carburante elettronico/i Q8.

Come usufruire della promozione

In questa sezione vi riportiamo le procedure, sia per gli acquisti online che per quelli in negozio, necessarie per usufruire della promozione.

Acquisti online Effettuare un acquisto di almeno 150€ tra i prodotti che permettono di usufruire della promozione. A distanza di 14 giorni dalla data di consegna del prodotto, il cliente riceverà una mail con un codice. Inserire il codice ricevuto via mail e il proprio indirizzo e-mail sul sito promomediaworld.it Attendere una mail con il buono carburante.

Acquisti in negozio Effettuare un acquisto di almeno 150€ tra i prodotti che permettono di usufruire della promozione. Dal 29 aprile al 30 giugno, sarà possibile inserire il codice riportato sullo scontrino e il proprio indirizzo e-mail sul sito promomediaworld.it Attendere una mail con il buono carburante.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione sul sito ufficiale di MediaWorld.

