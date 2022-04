Nei giorni scorsi, precisamente il 14 aprile 2022, la nota catena di elettronica di consumo Euronics ha lanciato le nuove offerte dell’iniziativa “Speciale Mobilità“, che rimarranno attive fino al 27 aprile 2022 e, come si intuisce dal titolo, sono dedicate alla micromobilità elettrica, con monopattini e biciclette elettrici a farla da padrone.

Dal momento che è stato approvato di recente il bonus mobilità sostenibile 2022 — per tutti i dettagli e su come sfruttarlo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato — queste offerte di Euronics arrivano nel momento ideale per approfittarne. Nel frattempo, se proprio la mobilità elettrica non dovessere essere argomento di vostro interesse, non dimenticate che nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche degli Sconti a Sorpresa resi disponibili dal noto rivenditore.

Offerte “Speciale Mobilità” di Euronics (fino al 27 aprile 2022)

Come detto in apertura e riportato anche qui sopra, il volantino promozionale “Speciale Mobilità“ di Euronics, che è valido sia online — con possibilità di acquisto diretto o di semplice prenotazione — che in negozio e rimarrà disponibile solo fino al 27 aprile prossimo. Dal momento che tutte le offerte rientrano sostanzialmente nella stessa categoria, non è necessario operare suddivisioni di sorta. Eccole tutte:

L’intero volantino può essere sfogliato virtualmente a questo link.

