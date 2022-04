A due settimane di distanza dal rilascio delle beta 1 dei suoi sistemi operativi a sviluppatori e beta tester pubblici, Apple ha da poco rilasciato agli sviluppatori le beta 2 dei prossimi iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5, HomePod 15.5 e macOS 12.4 Monterey.

Scopriamo insieme i dettagli di queste nuove beta di iOS, iPadOS, tvOS, HomePod, watchOS, macOS, e tutte le (poche) novità che si aggiungono a quelle già scovate nelle prime beta.

Apple: ecco le beta 2 di iOS e iPadOS 15.5, tvOS e HomePod 15.5, watchOS 8.6

Serata ricca di aggiornamenti per gli sviluppatori che testano in anteprima le versioni beta dei sistemi operativi di Apple: essi hanno infatti ricevuto nuove versioni software per i propri iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e HomePod.

Tra tutte le nuove beta rilasciate da Apple, la seconda beta di iOS 15.5 è indubbiamente la più ricca di novità, la maggior parte delle quali riguardano Wallet e si aggiungono ai nuovi pulsanti per ricevere e inviare denaro inseriti nella sezione dedicata ad Apple Cash (non disponibile in Italia) dell’app, visti già con la beta 1:

La carta fisica Apple verrà ora chiamata “Titanium Card” nelle impostazioni di Wallet.

Apple Pay è stato rinominato in “Apple Cash”.

iTunes Pass diventa “Account Apple Card” nell’app Wallet e questa carta verrà visualizzata come la carta Apple Cash; l’utente, anziché mostrare un QR code durante gli acquisti, potrà utilizzare Apple Pay.

Non dimentichiamoci, inoltre, che nelle beta di iOS 15.5 sono stati trovati riferimenti a dei cambiamenti futuri in arrivo su iOS 16, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.

Per quanto concerne la beta 2 di HomePod 15.5, invece, va segnalata l’introduzione una nuova barra del segnale Wi-Fi all’interno dell’app Casa.

Sulle beta 2 di WatchOS 8.6, tvOS 15.6 e iPadOS 15.6 non c’è nulla, finora, da segnalare, oltre ai classici bug fix e miglioramenti di sistema intrinseci agli aggiornamenti.

Le novità di macOS 12.4 Monterey beta 2

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda beta di macOS 12.4 Monterey tramite la build contrassegnata dal codice di versione 21F50508e.

Con la prima beta del nuovo sistema operativo per mac, la casa di Cupertino non ha introdotto grandi novità se non un avviso, relativo al Controllo Universale, che richiedeva agli utenti di eseguire l’ultima versione beta disponibile per sfruttare la funzionalità su Mac e su iPad.

Al momento, tuttavia, non sono state scovate novità all’interno della build ma, si sa, il processo di ricerca delle novità, specie negli aggiornamenti di minore importanza, richiede del tempo.

Come scaricare le nuove beta di iOS, iPadOS, macOS, e gli altri

Per scaricare le ultime build, gli iscritti al programma di test dovranno rivolgersi all’Apple Developer Center o scaricare l’aggiornamento OTA sui dispositivi che già eseguono il software beta. Le versioni beta pubbliche, in genere, arrivano a pochi giorni di distanza dalle versioni per sviluppatori e per ottenerle basterà registrarsi tramite il sito web dell’Apple Beta Software Program.

Apple, in ogni caso, sconsiglia di installare le versioni beta del proprio software su dispositivi utilizzati come principale, a causa della possibile, seppur rara, perdita di dati.