Mancano meno di due mesi dalla WWDC 2022, occasione in cui con tutta probabilità Apple annuncerà iOS 16, iPadOS 16 e macOS 13 insieme a tante altre cose materiali e non. Non sorprende dunque che della nuova versione software per iPhone, iPad e computer emergano ora nuovi dettagli che vanno ad aggiungersi ai precedenti secondo cui la prossima edizione di iOS sia ricca di funzioni per la realtà aumentata, le funzioni di tracciamento per la salute e il benessere e delle novità nella gestione del multitasking che riguarderanno anche iPadOS 16.

I colleghi di 9to5mac hanno tuttavia rilevato alcune altre cosette relative ad iOS 16 dai codici di macOS 12.4 beta. Le informazioni rilevate evidenziano che Apple è al lavoro su un’importante novità che riguarda la modalità Full Immersion, l’opzione che elimina le distrazioni su iPhone, iPad e Mac, le cui notifiche e avvisi vengono così mutati (a discrezione dell’utente).

Al momento non è emerso ancora nulla a tal riguardo, ma sappiamo da una stringa di codice della beta di iOS 15.5 che la nuova modalità Full Immersion richiede l’installazione di un aggiornamento software, iOS 16 (e di conseguenza anche iPadOS 16 e macOS 13) per l’appunto.

Difficile dire cosa stia serbando Apple per questa opzione, ma lo scopriremo sicuramente a breve.

In copertina iPhone 13 Pro

Potrebbe interessarti anche: Nei cantieri Apple tante novità per watchOS 9, per le emergenze e altri aspetti