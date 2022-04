A pochi giorni dal rilascio ufficiale degli ultimi aggiornamenti minori ai propri sistemi operativi, Apple ha ripreso il percorso di sviluppo degli stessi, avviando il rilascio agli sviluppatori (non si tratta ancora di beta pubbliche) della prima beta per i nuovi iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5, HomePod 15.5 e macOS 12.4 Monterey.

Vediamo i dettagli di queste nuove beta e tutte le novità, finora, scoperte.

Apple rilascia la beta 1 per iOS/iPadOS/tvOS/HomePod 15.5 e watchOS 8.6

Come dicevamo in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori della prima beta di iOS 15.5 e iPadOS 15.5 per tutti gli iPhone e iPad compatibili (da iPhone 6S in avanti), tvOS 15.5 e HomePod 15.5 (per Apple TV e dispositivi HomePod) e watchOS 8.6 per tutti gli Apple Watch compatibili (dal Watch 3 in avanti).

Di seguito vi riportiamo i codici delle nuove build:

iOS e iPadOS 15.5 beta 1 – build 19F5047e (l’attuale è la 19E258)

e – build 19F5047e (l’attuale è la 19E258) tvOS e HomePod 15.5 beta 1 – build 19L5547e (l’attuale è la 19L452)

e – build 19L5547e (l’attuale è la 19L452) watchOS 8.6 beta 1 – build 19T5547f (l’attuale è la 19T252)

Non è ancora chiaro se, in generale, queste nuova release software andranno ad introdurre nuove funzionalità o si limiteranno a correggere vari bug e migliorare stabilità e prestazioni del sistema. Lo andremo scoprendo durante tutto il percorso di sviluppo.

Riferimenti a funzionalità in via di sviluppo

Scavando a fondo nel codice delle nuove beta, sono stati scovati alcuni riferimenti a funzionalità che Apple, prima o poi, introdurrà all’interno dei propri sistemi operativi:

Nella beta 1 di iOS e iPadOS 15.5 vi sono dei riferimenti all’app in fase di sviluppo Apple Classical che verrà integrata in Apple Music; quest’app che arriverà in futuro, rappresenta il frutto dell’acquisizione di Primephonic, servizio di streaming di musica classica, da parte di Apple, avvenuta nell’agosto del 2021, e sarà un’app dedicata esclusivamente per lo streaming di musica classica.

Nella sezione dedicata ad Apple Cash (non disponibile in Italia) dell’app Wallet sono stati introdotti i pulsanti per ricevere o inviare denaro.

Emergono altri riferimenti sullo sviluppo di Apple SportsKit .

. In Wallet, l’iTunes Pass potrebbe essere ribattezzato in Apple Balance.

Apple rilascia la beta 1 per macOS 12.4 Monterey

Anche il sistema operativo per notebook e laptop rientra nella fase di beta testing: arriva la prima beta di macOS 12.4 per tutti i computer mac compatibili. Anche in questo caso, potrebbe trattarsi di un aggiornamento mirato alla correzione di bug e al miglioramento delle prestazioni del sistema. La nuova build è la 21F5048e e va a sostituire l’attuale 21E258.

Vi segnaliamo, inoltre, che il Controllo Universale in macOS 12.4 Monterey e iPadOS 15.5 non è compatibile con i dispositivi che eseguono i vecchi macOS 12.3 e iPadOS 15.4.

Continueremo ad aggiornarvi nel caso in cui dovessero emergere ulteriori dettagli sulla nuova beta (ad esempio nel caso in cui vengano scoperte nuove funzionalità)nelle prossime ore.

Come scaricare le nuove beta di iOS, iPadOS, macOS, e gli altri

Per scaricare le ultime build, gli iscritti al programma di test dovranno rivolgersi all’Apple Developer Center o scaricare l’aggiornamento OTA sui dispositivi che già eseguono il software beta. Le versioni beta pubbliche, in genere, arrivano a pochi giorni di distanza dalle versioni per sviluppatori e per ottenerle basterà registrarsi tramite il sito web dell’Apple Beta Software Program.

Apple, in ogni caso, sconsiglia di installare le versioni beta del proprio software su dispositivi utilizzati come principale, a causa della possibile, seppur rara, perdita di dati.