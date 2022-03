A margine dell’evento Peek Performance, Apple ha annunciato che la settimana prossima avverrà il rilascio globale delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi: iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3 Monterey, watchOS 8.5, tvOS 15.4 e HomePod 15.4.

Di tutti i sistemi operativi, in serata Apple ha anche rilasciato agli sviluppatori le RC (Release Candidate), letteralmente la versione candidata al rilascio, ovvero quella (praticamente) definitiva dei vari sistemi operativi.

Tutte le novità delle RC dei nuovi sistemi operativi di Apple

Andiamo a vedere tutte le novità contenute nelle RC dei vari sistemi operativi di Apple, facendo distinzione tra i vari sistemi operativi.

Le novità della RC di iOS 15.4 e iPadOS 15.4

La nuova build di iOS 15.4 è indicata dal codice 19E241 e introduce una nuova voce di Siri “di genere neutro”, ma solo negli Stati Uniti.

In generale, iOS 15.4 implementa sugli iPhone lo sblocco tramite Face ID anche quando l’utente indossa una mascherina, oltre ad introdurre la funzionalità Tap to Pay, per trasformare iPhone in un POS, e a portare i documenti in Wallet.

La declinazione del sistema operativo per iPad, iPadOS 15.4, invece, introduce la tanto attesa funzione Universal Control (resa in italiano come Controllo Universale) che consente di condividere un solo mouse, tastiera o trackpad tutti i dispositivi compatibili.

Altre modifiche minori dei due sistemi operativi riguardano la funzione SOS emergenze e l’app Podcast di Apple.

Le novità della RC di watchOS 8.5

La nuova build di watchOS 8.5 è la 19T242 e non presenta modifiche sostanziali rispetto a quanto già presente nelle precedenti beta.

In generale, watchOS 8.5 include soltanto il supporto ad un nuovo pacchetto di emoji e va a migliorare la stabilità del sistema operativo, oltre a risolvere qualche bug.

Le novità della RC di macOS 12.3 Monterey

La nuova build di macOS 12.3 Monterey è contrassegnata dal codice 21E230 e non presenta modifiche sostanziali rispetto a quanto già presente nella quinta beta.

Come per iPadOS 15.4, la novità più interessante è l’implementazione dell’Universal Control.

Di seguito riportiamo il changelog completo della RC di macOS 12.3 Monterey:

macOS 12.3 aggiunge Universal Control in modo da poter utilizzare un unico mouse e tastiera su Mac e iPad. Questa versione include anche nuove emoji, il rilevamento dinamico della testa in Musica e altre funzionalità e correzioni di bug per il tuo Mac. Controllo universale (beta) Universal Control ti consente di utilizzare un unico mouse e tastiera su iPad e Mac

Il testo può essere digitato su Mac o iPad e puoi trascinare e rilasciare i file tra di loro Audio spaziale Il rilevamento dinamico della testa è disponibile in Musica con AirPods supportati sui computer Mac con chip M1

Le impostazioni audio spaziali personalizzabili per “Modalità disattivata”, “Fisso” e “Testa tracciata” sono ora nel Control Center con gli AirPods supportati sui computer Mac con chip M1 Emoji Nuove emoji tra cui volti, gesti delle mani e oggetti domestici, sono disponibili nella tastiera emoji

L’emoji della stretta di mano ti consente di scegliere tonalità della pelle diverse tra le due mani Questa versione include anche i seguenti miglioramenti per il tuo Mac: Siri ora include una voce aggiuntiva, ampliando la varietà di opzioni

L’app Podcast aggiunge il filtro degli episodi per le stagioni, gli episodi riprodotti, non riprodotti, salvati o scaricati

La traduzione delle pagine web di Safari aggiunge il supporto ad italiano e cinese (tradizionale)

I collegamenti ora supportano l’aggiunta, la rimozione o l’esecuzione di query sui tag con i promemoria

Le password salvate ora possono includere delle note personali

Maggiore precisione nella lettura della capacità della batteria Questa versione include anche correzioni di bug per il tuo Mac: I widget delle notizie nella vista “Oggi” potrebbero non aprire gli articoli quando vengono cliccati

L’audio potrebbe risultare distorto durante la visione di contenuti nell’app Apple TV

Alcune foto e video potrebbero essere spostati involontariamente durante l’organizzazione degli album in Foto

Le novità nelle RC di tvOS 15.4 e HomePod 15.4

La RC di tvOS 15.4 è contrassegnata dal numero 19L6440.

Sembra che non vi siano novità rispetto a quelle già emerse nelle precedenti versioni beta dei sistemi operativi per Apple TV e HomePod.

Come provare le RC dei vari sistemi operativi

Per provare le versioni RC dei vari sistemi operativi, in rilascio via OTA a tutti gli sviluppatori e ai beta tester pubblici, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina dedicata del supporto Apple.

Qualora i tester non segnalassero la presenza di bug importanti all’interno di tutte le varie Release Candidate, rilasciate nella serata di ieri da Apple, esse stesse potrebbero diventare le versioni definitive dei vari sistemi operativi che verranno rilasciate al pubblico, in versione stabile, la prossima settimana (si parla del 18 marzo, data dell’inizio delle vendite del nuovo iPhone SE 2022 appena presentato).

