Apple ha annunciato oggi, in via ufficiale, il futuro debutto del servizio Tap to Pay per i suoi iPhone. Si tratta di una nuova funzionalità che consentirà (per ora negli USA, in futuro anche in altri mercati) ai commercianti di accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito o di debito utilizzando il proprio iPhone. Grazie a questo nuovo servizio, quindi, gli iPhone si trasformeranno in veri e propri POS portatili senza la necessità di utilizzare componenti hardware aggiuntivi o altri terminali di pagamento. Vediamo i dettagli:

Come funziona Tap to Pay di iPhone

Il nuovo servizio Tap to Pay punta a rivoluzionare in modo completo il commercio al dettaglio. Apple, infatti, si prepara a trasformare i suoi iPhone in veri e propri POS permettendo ai commercianti di poter accettare pagamenti tramite Apple Pay oppure tramite una qualsiasi carta di credito o di debito contactless. Gli utenti potranno utilizzare anche altri wallet digitali per effettuare i pagamenti.

Per i commercianti, dai piccoli negozi ai più grandi rivenditori, ci sarà la possibilità di utilizzare un qualsiasi iPhone supportato come un POS senza dover ricorrere ad hardware aggiuntivo o ad un terminale di pagamento. Basterà avviare un’apposita applicazione, realizzata direttamente da Apple, per poter accettare pagamenti tramite il proprio smartphone. Apple ha confermato che Stripe sarà la prima piattaforma di pagamento ad offrire Tap to Pay su iPhone e che ulteriori piattaforme seguiranno nel corso del prossimo futuro.

Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet, sottolinea: “Tap to Pay su iPhone fornirà alle aziende un modo sicuro, privato e semplice per accettare pagamenti contactless e sbloccare nuove esperienze di pagamento utilizzando la potenza, la sicurezza e comodità di iPhone. In collaborazione con piattaforme di pagamento, sviluppatori di app e reti di pagamento, stiamo rendendo più facile che mai per le aziende di tutte le dimensioni, dai soli imprenditori ai grandi rivenditori, accettare senza problemi pagamenti contactless e continuare a far crescere la propria attività”.

Basta un iPhone XS (o modelli successivi)

Da notare che l’azienda ha già confermato che Tap to Pay sarà disponibile su tutti gli iPhone a partire da iPhone XS. La procedura di pagamento seguirà un sistema molto semplice. Gli utenti potranno pagare un servizio o un prodotto semplicemente avvicinando il proprio strumento di pagamento (un altro smartphone, uno smartwatch, una carta di pagamento contactless etc.) all’iPhone del commerciale che verrà utilizzato come un vero e proprio POS.

L’intera transazione garantita da Tap to Pay avverrà in modo sicuro grazie alla tecnologia NFC. Apple specifica, inoltre, che l’intera procedura avverrà nel pieno rispetto della privacy. L’azienda, esattamente come avviene per tutte le transazioni effettuate con Apple Pay, non sa cosa viene acquistato o chi effettua la transazione. Tutti gli elementi di sicurezza e privacy, quindi, saranno pienamente rispettati con Tap to Pay.

Per ulteriori dettagli sul servizio sarà necessario attendere una delle prossime versioni beta di iOS che integrerà le soluzioni software alla base del sistema Tap to Pay. Per il momento, il nuovo servizio presentato oggi da Apple debutterà esclusivamente negli USA ma è facile immaginare una rapida estensione su larga scala con anche un possibile futuro debutto europeo.

