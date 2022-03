Apple iPhone SE 2022 è finalmente ufficiale. Il vero protagonista del Peek performance di questa sera è stato svelato da casa Cupertino come ce lo aspettavamo, per molti versi. Il design è lo stesso che ha caratterizzato già il suo predecessore, cioè iPhone SE 2020, con finitura in alluminio per le cornici e back cover in vetro.

Le novità stanno tuttavia sotto il cofano, dove l’elemento di spicco è proprio il chipset Apple A15 Bionic, lo stesso della serie iPhone 13, che garantisce un bel passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni, rispetto al predecessore.

iPhone SE 2022 si fa più abile anche nella fotografia, con una fotocamera da 12 megapixel con Deep Fusion e varie funzioni software che la rendono migliore (non per l’hardware dunque). Ultima, fra le novità, ma non per importanza, il supporto alla connettività 5G, che gli utenti apprezzeranno più che altro col passare del tempo. Comunque, per tutti i dettagli sul nuovo iPhone economico, seguiteci nei paragrafi qui sotto.

Caratteristiche e funzioni di Apple iPhone SE 2022

Apple iPhone SE 3 si presenta con uno schermo LCD Retina da 4,7 pollici di diagonale con risoluzione HD, la medesima del suo predecessore. Il processore è la più concreta novità di Apple iPhone SE 2022, un A15 Bionic con CPU a 6 core (di cui 2 ad alte prestazioni e 4 ad elevata efficienza) e GPU a 4 core, con tanto di Neural Engine da 16 core che, come accade su iPhone 13, è capace di computare 15,8 trilioni di operazioni. Numeri alla mano, Apple dichiara prestazioni grafiche 1,2 volte superiori rispetto al suo predecessore.

Il comparto fotografico è composto da due fotocamere, una posteriore grandangolare da 12 megapixel e una frontale. Mentre per quel che riguarda il discorso sensori e connettività, Apple iPhone SE 2022 vanta una dotazione standard, con l’aggiunta del supporto alle reti 5G: 4G/LTE, Wi-Fi 6, dual SIM (con eSIM), Bluetooth 5.0, NFC, sensore di impronte digitali posto nel pulsante fisico frontale, GPS, due altoparlanti stereo (uno sulla capsula auricolare, l’altro nella cornice inferiore) e il connettore Lightning. Tre le configurazioni di memoria disponibili: 64, 128 e 256 GB.

Apple non ha specificato la capacità della batteria di Apple iPhone SE 2022 (fino a 15 ore di riproduzione video dichiarati, presente la ricarica wireless e “veloce” con caricabatteria a 20 W garantisce uno 0-50% in mezz’ora).

iOS 15 è la base di iPhone SE 2022 su cui prendono posto diverse funzioni software specifiche. Ad esempio lo Smart HDR 4 che ottimizza il contrasto automaticamente, la Deep Fusion utile quando c’è poca luce, ma anche Stili fotografici, la modalità Ritratto, Illuminazione Ritratto e altro ancora

Immagini e design di Apple iPhone SE 2022

Come anticipato, Apple iPhone SE 2022 ripropone il medesimo design e le medesime peculiarità del modello che va a sostituire. Ciò vuol dire ritrovare del vetro per la back cover e dell’alluminio per le cornici, un abbinamento classico, come classico è d’altronde l’aspetto.

Inutile ribadire che la scocca è la stessa sia di iPhone SE 2020, sia di iPhone 6, con tanto di display dotato di cornici tutt’altro che sottili, il pulsante Home con il Touch ID annesso e la fotocamera posteriore piazzata nell’estremità alta a sinistra della superficie posteriore. Presente la certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Prezzi e disponibilità di Apple iPhone SE 2022

Apple iPhone SE 2022 è stato presentato oggi ma arriverà sul mercato italiano il 18 marzo con preordini a partire da venerdì 11. Disponibile nei colori (Product)RED, Mezzanotte e Galassia e si presenta con prezzi a partire da 529 euro, nelle seguenti configurazioni: