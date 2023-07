Un nuovo brevetto di Apple individuato presso l’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti (USPTO) rivela che l’azienda di Cupertino ha in mente un nuovo iPad dall’inedito design “due in uno”.

La documentazione relativa al brevetto di design appena acquisito evidenzia un approccio innovativo per la serie di tablet Apple e ricorda l’iPad esistente, ma con l’aggiunta di una parte mobile.

Una prima immagine suggerisce che una parte di questo iPad è fissata saldamente alla scocca che può essere utilizzata come supporto, mentre un’altra immagine evidenzia che è previsto il supporto wireless, tra cui Wi-Fi , Bluetooth e banda ultralarga (UWB).

I documenti allegati al brevetto spiegano come il corpo del dispositivo potrebbe offrire una tastiera virtuale con rilevamento dei gesti, inclusi movimenti complessi delle dita dell’utente.

Questo brevetto lascia intendere che Apple sta cercando di rivoluzionare l’iPad inventando nuove esperienze per gli utenti. Introducendo un prodotto del genere, l’azienda probabilmente punta anche a migliorare la produttività e la versatilità del suo tablet.

Essendo un brevetto non è detto che l’idea di Apple si concretizzerà necessariamente in un prodotto che entrerà nel mercato, ma piuttosto che l’azienda sta valutando di realizzare un prodotto del genere, come per il visore AR/VR basato su iPhone o iPad.

Da non perdere: Amazon Prime Day 2023, le migliori offerte in tempo reale