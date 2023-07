Arriva anche in Italia la promozione di Apple chiamata Back to School e dedicata agli studenti o ai docenti che desiderano acquistare uno dei prodotti del colosso di Cupertino per utilizzarli a scuola o all’università.

E così chi acquisterà entro il 23 ottobre 2023 un iPad o un Mac potrà risparmiare su quello che è il prezzo di listino e ricevere anche una carta regalo di valore variabile (fino a 150 euro).

Inoltre, Apple garantisce un risparmio sugli acquisti di Apple Pencil e Magic Keyboard e uno sconto del 20% su AppleCare+.

Come funziona la nuova promozione Apple Back to School

Così come precisa il colosso di Cupertino, i clienti idonei riceveranno una Apple Gift Card se acquistano un Mac o un iPad che rientra nell’iniziativa tramite uno dei canali validi (ossia Apple Store, Apple Store settore Educazione e 800 554 533) ma l’offerta in questione è soggetta a disponibilità (fino ad esaurimento scorte).

Nella seguente tabella potete trovare gli importi della carta regalo a seconda del modello di Mac o iPad scelto:

L’iniziativa Apple Back to School è riservata alle seguenti categorie di clienti:

dipendenti di istituti di istruzione pubblici e privati

studenti nel ciclo di istruzione superiore (già iscritti o ammessi a un istiituto di istruzione superiore in Italia)

genitori di studenti nel ciclo di istruzione superiore (coloro che effettuano l’acquisto per conto dei propri figli già iscritti o ammessi a un istiituto di istruzione superiore in Italia)

Ecco quali sono i prodotti tra i quali sarà possibile scegliere (con i relativi prezzi):

MacBook Air 13″ (M1) a partire da 1.109,00 euro

MacBook Air 13″ (M2) a partire da 1.249,00 euro

MacBook Air 15″ (M2) a partire da 1.519,00 euro

MacBook Pro 13″ a partire da 1.514,00 euro

MacBook Pro 14″ a partire da 2.309,00 euro

MacBook Pro 16″ a partire da 2.849,00 euro

iMac a partire da 1.519,00 euro

Mac mini a partire da 609,00 euro

iPad Air a partire da 719,00 euro

iPad Pro 11″ a partire da 999,00 euro

iPad Pro 12,9″ a partire da 1.339,00 euro

Per ulteriori informazioni su Apple Back to School o per scoprire se avete diritto ad usufruire di questa promozione vi rimandiamo al sito dedicato, che potete trovare seguendo questo link.