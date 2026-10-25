Apple si appresta a rilasciare in forma stabile iOS 27.2 e iPadOS 27.2, il primo aggiornamento intermedio dei due sistemi operativi mobile che sono stati presentati in anteprima lo scorso 8 giugno, in occasione del keynote di apertura della WWDC26, e sono poi stati rilasciati agli utenti lo scorso 14 settembre.

È bene dunque fare un breve recap con tutte le novità e le info utili relative al nuovo aggiornamento intermedio di iOS e iPadOS, per prepararci al meglio al rilascio che, seppur in forma graduale, avverrà la prossima settimana.

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iOS 27.2 e iPadOS 27.2 sono in rampa di lancio

Apple ha saltato la versione “.1” di tutti i sistemi operativi della generazione 2026/27 per un motivo molto semplice: delle versioni “.1” l’unica esistente è quella per iOS, ovvero iOS 27.1 che è e rimane esclusiva di iPhone Duo.

Per tutti gli altri iPhone e per tutti gli altri sistemi operativi di ultima generazione, quindi, dalla versione 27.0 si passa alla versione 27.2: considerando che all’inizio della settimana sono arrivate le Release Candidate, possiamo affermare che iOS 27.2 e iPadOS 27.2 siano in rampa di lancio.

Le principali novità in pillole

Rispetto a quanto avvenuto gli scorsi anni, il primo aggiornamento intermedio della nuova versione di iOS (e iPadOS) non porta con sé tantissime novità ma è comunque utile raccontare le principali.

“Filtra i numeri sconosciuti” arriva in Italia

Questa funzione ha debuttato con iOS 26 ma non dalle nostre parti. Finora, gli utenti italiani potevano esclusivamente scegliere di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Con questa novità, gli utenti possono scegliere tra tre opzioni al percorso “Impostazioni > App > Telefono“:

Mai – “Le chiamate provenienti da numeri non salvati verranno ricevute e quelle perse saranno visualizzate nell’elenco delle chiamate recenti.” Corrisponde sostanzialmente allo scenario con la vecchia opzione “Silenzia numeri sconosciuti” disattivata.

– “Le chiamate provenienti da numeri non salvati verranno ricevute e quelle perse saranno visualizzate nell’elenco delle chiamate recenti.” Corrisponde sostanzialmente allo scenario con la vecchia opzione “Silenzia numeri sconosciuti” disattivata. Chiedi il motivo della chiamata – “Alle persone che chiamano da numeri non salvati verrà chiesto di fornire ulteriori informazioni prima che iPhone squilli. Potrebbero essere applicate le tariffe per le chiamate e i dati cellulare.” Questa è la vera novità.

– “Alle persone che chiamano da numeri non salvati verrà chiesto di fornire ulteriori informazioni prima che iPhone squilli. Potrebbero essere applicate le tariffe per le chiamate e i dati cellulare.” Questa è la vera novità. Silenzia – “Le chiamate provenienti da numeri non salvati verranno silenziate e inoltrate alla segreteria telefonica. Il numero verrà visualizzato nell’elenco delle chiamate recenti. Potrebbero essere applicate le tariffe per le chiamate e i dati cellulare.”

“Acquisizione doppia” di FaceTime nelle videochiamate di gruppo

Con iOS 27, Apple ha portato al debutto una nuova funzione per FaceTime che consente agli utenti di sfruttare contemporaneamente la fotocamera frontale e quella posteriore per fare una Acquisizione doppia.

Questa funzione, disponibile esclusivamente su iPhone 17 e modelli successivi, riceve un boost con iOS 27.2: arriva infatti il supporto alle videochiamate FaceTime di gruppo (finora è stata disponibile solo in quelle individuali).

Nuova icona e piccole modifiche per Apple Music

Con iOS 27.2 cambia il look dell’app Apple Music: arriva una nuova icona monocromatica (con nota musicale in nero su sfondo bianco) e anche i widget salutano i colori.

All’interno dell’app spariscono i tipici accenti rossi, presenti, ad esempio, nella barra di navigazione flottante e nella scheda Libreria: nel primo caso, il colore che evidenzia l’icona della scheda attiva passa dal rosso al blu; nel secondo caso, le icone che accompagnano le varie icone dell’elenco passano dal rosso al nero.

Altre novità minori ad app di sistema (Apple Podcast e Apple TV)

Piccole modifiche su Apple Podcasts (immagine 1) – La sezione “In coda” della scheda Home è stata rinominata in “Nuove puntate”.

(immagine 1) – La sezione “In coda” della scheda Home è stata rinominata in “Nuove puntate”. Arrivano i profili sull’app Apple TV (immagine 2) – Apple ha portato una funzione finora esclusiva dell’app Apple TV finora esclusiva di tvOS anche nell’app per iPhone; in precedenza, effettuando un tap sull’avatar dall’app si accedeva alle impostazioni dell’account Apple; adesso è stato aggiunto un menù contestuale che, oltre a permettere di accedere alle impostazioni dell’account Apple, permette di creare un profilo di Apple TV.

Dispositivi compatibili con il primo aggiornamento intermedio

La lista di iPhone e iPad supportati non cambia nel passaggio tra la prima versione stabile di iOS 27 e iPadOS 27 e il primo aggiornamento intermedio, ovvero iOS 27.2 e iPadOS 27.2 (in questo particolare caso).

L’unica differenza, parlando del sistema operativo iOS, risiede nel fatto che da qualche giorno ha debuttato iPhone Duo, lanciato con iOS 27.1 e mai proposto con la prima versione stabile di iOS 27.

Rimane la consueta differenziazione tra i modelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence, riservata agli iPhone e iPad più recenti, e quelli che non le supportano; in aggiunta, c’è un’ulteriore differenza legata alle funzioni avanzate di Apple Intelligence (per gli iPad servono almeno il chip M4 e 12 GB di memoria unificata).

iPhone compatibili con iOS 27.2

Di seguito riportiamo la lista completa degli iPhone compatibili con iOS 27.2:

iPad compatibili con iPadOS 27.2

Di seguito riportiamo la lista completa degli iPad compatibili con iPadOS 27.2:

Gamma iPad Pro iPad Pro M5 (11″ e 13″, 2025) iPad Pro M4 (11″ e 13″, 2024) iPad Pro M2 (11″ e 12.9″, 2022) iPad Pro M1 (2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

Gamma iPad Air iPad Air M4 (11″ e 13″, 2026) iPad Air M3 (11″ e 13″, 2025) iPad Air M2 (11″ e 13″, 2024) iPad Air M1 (2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

Gamma iPad mini iPad mini A17 Pro (2024) iPad mini (6 a generazione, 2021)

Gamma iPad iPad A16 (2025) iPad (10 a generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)



Quando inizierà il rilascio di iOS 27.2 e iPadOS 27.2?

Apple non ha fornito indicazioni precise su quando avverrà la distribuzione di iOS 27.2 e di tutti gli altri “OS 27.2” ma quando arrivano le Release Candidate, al netto di problematiche gravi, il rilascio in forma stabile può avvenire in un qualsiasi giorno della settimana successiva.

In questo caso specifico, quindi, il colosso di Cupertino potrebbe avviare la distribuzione già nella serata italiana di lunedì 25 ottobre 2026: solitamente, il rilascio dei nuovi aggiornamenti avviene a partire dalle 19:00 (ore italiane) in forma graduale tramite OTA.

Di conseguenza, non preoccupatevi se in una prima fase il vostro iPhone o iPad (compatibile) non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento.

Assieme a iOS 27.2 e iPadOS 27.2 (oltre a tutti gli altri “OS 27.2”) arriveranno anche iOS 26.7.2 e iPadOS 26.7.2, aggiornamento minore per la precedente versione di iOS e iPadOS che verrà messo a disposizione di coloro che non hanno ancora aggiornato alla versione 27 o per gli utenti iPad che non hanno un modello compatibile con la versione 27.