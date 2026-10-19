A nemmeno una settimana dal rilascio delle precedenti Beta 4 “per lo sviluppo” e Beta 3 “pubbliche”, Apple ha avviato il rilascio, sia agli sviluppatori registrati che ai beta tester pubblici, delle versioni in anteprima “finali” del primo aggiornamento intermedio per tutti i sistemi operativi della prossima generazione.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato le Release Candidate di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 su tutti i dispositivi compatibili, sia nella versione beta “per lo sviluppo” che in quella “pubblica”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple conclude il primo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 27

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle Release Candidate di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, versioni in anteprima che rappresentano il passo conclusivo nel primo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Come abbiamo già avuto modo di vedere in precedenza, Apple ha scelto di proposito di saltare direttamente alle versioni 27.2 per “lasciare” iOS 27.1 ad uso esclusivo di iPhone Duo ed evitare che potesse trapelare del codice (sostanzialmente facendo in modo che il suo sviluppo procedesse solo “internamente”).

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, potenziale ultimo passo prima del rilascio in forma stabile. Guardando alla scorsa generazione, iOS 26.1 e soci vennero rilasciati il 3 novembre 2025. Il debutto di iOS 27.2 e soci, invece, potrebbe avvenire già nella settimana che parte lunedì 26 ottobre 2026.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato nuove versioni in anteprima per le due versioni di macOS precedenti alla 27 e per la versione di iOS e iPadOS precedente alla 27:

Release Candidate 3 di macOS 26.7.2 Tahoe tramite la build 25G330 (che sostituisce la 25G325 rilasciata come RC2 di macOS 26.7.2 Tahoe lo scorso 13 ottobre)

tramite la build (che sostituisce la 25G325 rilasciata come RC2 di macOS 26.7.2 Tahoe lo scorso 13 ottobre) Release Candidate 3 di macOS 15.8.2 Sequoia tramite la build 24H230 (sostituisce la 24H225 rilasciata come RC2 di macOS 15.8.2 Sequoia lo scorso 13 ottobre)

tramite la build (sostituisce la 24H225 rilasciata come RC2 di macOS 15.8.2 Sequoia lo scorso 13 ottobre) Release Candidate di iOS 26.7.2 e iPadOS 26.7.2 tramite la build 23H127 (sostituisce la 23H30 rilasciata come versione stabile di iOS 26.7.1 lo scorso 28 settembre)

La quinta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come beta pubblica, è la 24B115 (sostituisce la 24B5110a rilasciata come Beta 4 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 e iPadOS 27.2 il 13 ottobre scorso).

Nello specifico di iOS 27.2, la build che porta con sé la RC ha un peso di 8,72 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla precedente Beta 4 “per lo sviluppo”) e un peso di 9,8 GB su iPhone 17 (provenendo dall’ultima versione stabile).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile di iOS 27: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2019 in avanti.

La build in anteprima conclusiva del primo ciclo di sviluppo intermedio per la nuova generazione di macOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come beta pubblica, è la 26B118 (sostituisce la 26B5112a rilasciata come Beta 4 “per lo sviluppo” di macOS 27.2 Golden Gate lo scorso 13 ottobre).

Per quanto riguarda la compatibilità, macOS 27.2 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon alla stregua della prima versione stabile.

La quinta (e potenzialmente ultima) build in anteprima nel primo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di watchOS è la 24S116 (e sostituisce la 24S5112a rilasciata come Beta 4 “per lo sviluppo” di watchOS 27.2 lo scorso 13 ottobre). La RC è disponibile sia nella versione “per lo sviluppo” che in quella pubblica su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi).

La quarta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio per la nuovissima generazione di tvOS è la 24K120 (sostituisce la 24K5101f rilasciata come Beta 3 “per lo sviluppo” di tvOS 27.2 e audioOS 27.2 il 5 ottobre scorso).

Alla stregua di quanto detto poco sopra per watchOS, anche in questo potrebbero arrivare interessanti novità (cambia la prima lettera nel codice della build). Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “g” a una classificazione “f” compiendo un altro piccolo passo sul fronte della stabilità (siamo ancora lontani).

Il team di sviluppo porta a termine anche il primo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Release Candidate di visionOS 27.2 tramite la build 24N118 (sostituisce la 24N5114a rilasciata come Beta 4 “per lo sviluppo” di visionOS 27.2 lo scorso 13 ottobre).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il primo ciclo di sviluppo intermedio è storicamente molto interessante perché il colosso di Cupertino lo sfrutta per integrare buona parte di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC26 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate come “prime versioni stabili” (due anni fa, ad esempio, arrivò Apple Intelligence).

In attesa di scoprire le eventuali novità delle Release Candidate (pubblicheremo presto un articolo dedicato con tutte le novità emerse), andiamo a riepilogare cosa è emerso dalle precedenti Beta 1, Beta 2, Beta 3 e Beta 4:

Le Release Candidate dei sistemi operativi iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, sono disponibili per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: le versioni “pubbliche”sono già disponibili al download per tutti i beta tester pubblici selezionando “Beta pubblica di xOS” alla voce “Aggiornamenti beta”.