Manca sempre meno al mese di settembre, quello che storicamente (al netto della sfortunata parentesi 2020) è teatro dell’evento con cui Apple presenta al mondo i nuovi iPhone. Secondo una serie infinita di indiscrezioni, iPhone 18 “base” non sarà della partita.

Andiamo quindi a cercare di capire quando potrebbe arrivare questo modello e perché il suo lancio sia stato posticipato rispetto a quello degli altri modelli che comporranno la gamma iPhone 2026/27.

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iPhone 18 non arriverà il mese prossimo

iPhone 17 (protagonista nell’immagine di copertina) non avrà un successore, almeno non nel breve periodo: in occasione dell’evento più importante dell’anno che dovrebbe svolgersi nella prima metà di settembre, infatti, il colosso di Cupertino presenterà gli iPhone 18 Pro e il suo primo pieghevole, indicato da tutti come iPhone Ultra.

Già da maggio 2025 si parla del fatto che l’edizione 2026 dell’evento settembrino della Mela morsicata non vedrà iPhone 18 tra i protagonisti: già un anno e mezzo fa, le prime indiscrezioni spingevano per una riorganizzazione del calendario di presentazione dei nuovi iPhone da parte di Apple.

Le voci hanno poi continuato a trovare conferme su conferme, fino a pochi giorni fa, al punto da portare tutti a sostenere che sarebbe una enorme sorpresa qualora Apple dovesse invece presentare iPhone 18.

Tornando a noi, il modello base della gamma iPhone 2026/27 dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2027, probabilmente nella parte finale della stagione invernale, in una finestra che negli ultimi due anni è stata occupata da iPhone 16e (19 febbraio 2025) e iPhone 17e (2 marzo 2026).

All’inizio del prossimo anno, ipoteticamente tra fine febbraio e inizio marzo, Apple dovrebbe quindi presentare iPhone 18e, iPhone 18 e persino iPhone Air 2: di fatto, due modelli della gamma sono stati posticipati di qualche mese rispetto al solito.

Perché il modello base è stato posticipato?

A questo punto è lecito chiedersi come mai Apple abbia deciso di posticipare il lancio di iPhone 18 rispetto alla nuova finestra di lancio. Ammesso che tutto ciò si verifichi, il colosso di Cupertino andrebbe a spalmare la nuova gamma iPhone su due finestre da tre modelli ciascuna, con le proposte “Premium” nella parte finale dell’anno e le proposte “economiche” nella parte iniziale dell’anno.

Ci sono poi altre due possibili cause tali da spingere Apple al cambio della programmazione dei lanci:

Volontà di dare risalto al primo iPhone pieghevole – questa motivazione sembra però un po’ debole, specie se consideriamo che anche lo scorso anno la gamma ha accolto una novità, ovvero iPhone Air, senza che però questa finisse per penalizzare gli altri membri della famiglia iPhone 17. Crisi delle memorie e carenza di componenti – la scorsa settimana vi abbiamo raccontato del fatto che indiscrezioni provenienti dall’Australia suggerivano una situazione “critica” legata alla disponibilità di iPhone Ultra, possibile esclusiva del mercato statunitense almeno all’inizio; mettere in mezzo iPhone 18 da subito avrebbe potuto cannibalizzare le scorte di memorie.

A ogni modo, tutti concordano sul fatto che iPhone 18 non sia stato cancellato ma semplicemente posticipato di qualche mese: iPhone 17, d’altronde, è il modello “base” più completo di sempre, il primo con display a 120 Hz, e dovrebbe reggere botta senza problemi per qualche mese in più.