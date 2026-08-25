In occasione dell’evento Play Harder tenutosi poche ore fa, Garmin ha annunciato ufficialmente Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli che costituiscono la nuova gamma di punta per quanto concerne le attività ricreative outdoor e che vengono così presentati da Susan Lyman, vicepresidente delle divisioni Consumer Sales e Marketing presso Garmin:
“I nuovi fēnix 9 e fēnix 9 Pro sono stati progettati appositamente per chi desidera migliorare le proprie prestazioni e spingersi oltre i propri limiti. Gli atleti possono comprendere meglio i progressi in termini di resistenza e allenarsi in modo più intelligente grazie a metriche avanzate sulla resistenza, mentre gli strumenti di navigazione superiori aiutano gli avventurieri a rimanere sicuri del percorso. E con la nuova funzione Garmin Epic, le attività si trasformano in storie da rivivere. Con questi smartwatch fēnix al polso, i nostri clienti possono ridefinire i propri limiti.”
Indice:
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Garmin Fenix 9: la “base” ma con tanti miglioramenti
Garmin Fenix 9 rappresenta il modello d’ingresso della nuova serie e mantiene intatta la filosofia della linea fēnix, introducendo però importanti aggiornamenti dal punto di vista dell’hardware e del software.
Questo modello arriva in tre diverse misure di cassa (43 mm, 47 mm e 51 mm) per adattarsi a ogni polso e, dal punto di vista costruttivo, presenta una cassa in materiale polimerico rinforzato in fibra di carbonio e un fondello in titanio, abbinato a una lunetta in titanio e un quadrante in vetro zaffiro (resistente ai graffi).
I pulsanti sono “leakproof” (a prova di infiltrazioni d’acqua), permettendo al dispositivo di resistere a una pressione di 10 ATM ed essere idoneo per le immersioni subacquee fino a una profondità di 40 metri.
Display, prestazioni e autonomia
Una delle principali novità del modello standard è il display AMOLED (da 1,3″ sul 43 mm, da 1,4″ sul 47 mm e sul 51 mm) che vanta una luminosità doppia rispetto a quella del predecessore Garmin Fenix 8.
Importanti aggiornamenti hardware sono poi reperibili sotto la scocca dove la memoria interna raggiunge i 64 GB (contro i 32 GB del modello precedente), la memoria RAM aumenta del 50% e un motore cartografico aggiornato velocizza lo scorrimento e lo zoom delle mappe stradali del 30%. La nuova visualizzazione in prospettiva consente agli utenti di pianificare al meglio i percorsi grazie alla visualizzazione di più dettagli sia da vicino che in lontananza.
Lato autonomia, chiaramente le cose cambiano in base alla dimensioni della cassa di Garmin Fenix 9: il modello da 43 mm può spingersi fino a 10 giorni di autonomia; il modello da 47 mm può spingersi fino a 16 giorni di autonomia; il modello da 51 può addirittura raggiungere i 29 giorni di autonomia.
Sensori e funzionalità sportive avanzate
Sul fronte del monitoraggio della salute, l’azienda elvetico-statunitense ha scelto di mantenere la collaudata piattaforma con sensore Elevate 5, in grado di tracciare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la temperatura cutanea, di effettuare ECG e di calcolare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), oltre ad offrire un monitoraggio avanzato del sonno.
Le vere novità risiedono nelle nuove funzionalità software per lo sport e le attività outdoor, a partire da Garmin Epic, una funzione gratuita che permette di unire le attività registrate nell’arco di più giorni, settimane o mesi in un’unica grande “avventura” nell’app Garmin Connect, con possibilità di aggiungere dati sulla salute, performance e fotografie da condividere.
Altre novità sono rappresentate dal monitoraggio puntuale di stamina e resistenza (mostra come cambia la resistenza nel tempo in base ai miglioramenti della forma fisica e allo storico degli allenamenti per aiutare gli atleti a gestire il ritmo), al rucking potenziato (consente di modificare il peso dello zaino durante l’attività, seguire allenamenti GORUCK direttamente dal polso e mostrare calorie e metriche con carichi fino a 100 kg) e al canottaggio indoor avanzato (con metriche aggiuntive come VO2 Max e la curva di potenza, a patto di utilizzare un vogatore dotato di misuratore di potenza).
Immagini dello smartwatch
Garmin Fenix 9 è disponibile in versione da 43 mm nelle colorazioni Titanio (con cinturino in silicone Pebble Gray o Fog Gray) e in versione da 47 mm o 51 mm nelle colorazioni Titanio (con cinturino in silicone Pebble Gray) e Titanio DLC Carbon Gray (con cinturino in silicone Black).
Garmin Fenix 9 Pro: il primo fēnix con cassa interamente in titanio
Garmin Fenix 9 Pro alza l’asticella rispetto al modello base e si configura come alternativa “Premium” progettata per coloro che vanno alla ricerca di materiali più nobili, connettività autonoma e display con specifiche di fascia superiore.
La cassa è interamente in titanio e questa è una prima volta assoluta all’interno della gamma fēnix. L’azienda è riuscita ad ottenere questo risultato grazie all’uso di tecnologie di nano-stampaggio a livello molecolare che hanno consentito di eliminare la sezione centrale polimerica (presente invece sul modello standard) e ottenere un dispositivo più sottile e leggero ma al contempo più robusto.
La torcia LED integrata è stata migliorata con l’aggiunta di una modalità a luce verde (affianca le già esistenti rosso e bianco) per migliorare la visione notturna nelle escursioni al buio.
Come sul modello “base”, anche Fenix 9 Pro è disponibile in tre differenti taglie: per la prima volta, infatti, Garmin ha introdotto il modello da 43 mm che affianca i modelli da 47 mm e 51 mm (già presenti su Fenix 8 Pro).
Display ultra-luminoso e autonomia ancora maggiore
Garmin Fenix 9 Pro ruota attorno alla medesima piattaforma hardware del modello “base” ma offre miglioramenti non indifferenti sia “di contorno” che in ambiti con cui l’utente interagisce in continuazione.
Il display AMOLED è in grado di raggiungere i 3.000 nit di luminosità massima, garantendo una leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. A differenza del modello base, poi, la versione da 51 mm può vantare un display da 1,5″ (contro gli 1,4″ del display disponibile su Fenix 9 da 51 mm e su Fenix 8 Pro da 51 mm).
Sul fronte dell’autonomia, Garmin Fenix 9 Pro fa leggermente meglio sia del modello base che del predecessore Fenix 8 Pro, almeno dando uno sguardo alle due taglie disponibili anche su questo modello: il modello da 47 mm offre fino a 18 giorni di autonomia in modalità smartwatch (contro i 15 giorni di Fenix 8 Pro); il modello da 51 mm garantisce fino a 31 giorni di autonomia in modalità smartwatch.
Connettività inReach satellitare e LTE
Un’altra novità dei Garmin Fenix 9 Pro è la possibilità di scegliere versioni dotate della connettività inReach a prescindere dalla dimensione della cassa. In questo modo, gli utenti possono sfruttare i vantaggi di avere modem LTE e connessione satellitare per comunicare anche senza telefono e sfruttare svariate funzionalità.
Ad esempio abbiamo sicurezza attiva (supporta l’SOS interattivo h24 con la centrale di coordinamento Garmin Response, l’invio di messaggi di testo e chiamate vocali dal polso), Garmin Locate e LiveTrack (permettono ai contatti di visualizzare la posizione in tempo reale dell’utente o ricevere notifiche sull’inizio di un’attività dall’app Garmin Messenger) e meteo satellitare (previsioni meteo dettagliate direttamente sull’orologio tramite connettività satellitare o LTE).
Immagini dello smartwatch
Garmin Fenix 9 Pro è disponibile in tre varianti e in svariate colorazioni:
- Versione da 43 mm
- Titanio (con cinturino in silicone Fog Gray/Dark Sandstone o Shell Pink/Autumn Orange)
- Titanio DLC Carbon Gray (con cinturino in silicone Black/Pebble Gray)
- Titanio Autumn Gold (con cinturino in silicone Cream/French Gray)
- Versione da 47 mm
- Titanio (con cinturino in silicone Graphite/Black o Autumn Orange/Spark Orange)
- Titanio DLC Carbon Gray (con cinturino in silicone Black/Pebble Gray)
- Versione da 51 mm
- Titanio (con cinturino in silicone Graphite/black o Autumn Orange/Spark Orange)
- Titanio DLC Carbon Gray (con cinturino in silicone Black/Pebble Gray)
Garmin Fenix 9 Pro Solar: Pro ma con display MIP transflettivo
A completare la gamma c’è Garmin Fenix 9 Pro Solar, unico non disponibile nel taglio da 43 mm, il modello che si configura come lo sportwatch definitivo per gli amanti delle lunghe avventure outdoor dove l’autonomia è un elemento fondamentale.
Per massimizzare l’efficienza energetica, Garmin ha integrato un display MIP (Memory-in-Pixel) transflettivo, antiriflesso e totalmente visibile alla luce del sole, in luogo del pannello AMOLED. Il display è abbinato a una lente Power Sapphire con celle solari integrate che convertono la luce del sole in energia.
Ricarica solare, autonomia estrema e connettività inReach
L’accoppiata display MIP transflettivo + ricarica solare permette allo sportwatch di offrire un’autonomia eccezionale, in particolare sulla versione da 51 mm che, ipotizzando un utilizzo all’aperto di almeno 3 ore al giorno (luminosità di circa 50.000 lux), può arrivare fino a 57 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 291 giorni consecutivi con una singola ricarica se utilizzato in modalità Risparmio Energetico.
Come sul modello Pro “standard”, anche su Garmin Fenix 9 Pro Solar è possibile scegliere la versione con integrata la connettività inReach e questa novità risolve un limite del passato, dato che gli utenti non sono più costretti a dover scegliere tra lo schermo MIP transflettivo e la connettività satellitare.
Immagini dello smartwatch
Garmin Fenix 9 Pro Solar è disponibile, sia nella versione da 47 mm che nella versione da 51 mm, nella sola colorazione Titanio (con cinturino in silicone Pebble Gray).
Disponibilità e prezzi dei nuovi Garmin Fenix 9
Arrivati alla fine non ci resta che scoprire il listino prezzi dei nuovi smartwatch di punta della gamma Garmin Fenix 9, ufficialmente disponibili all’acquisto a partire dal 28 agosto 2026.
- Garmin Fenix 9
- Versione da 43 mm al prezzo di 999,99 euro
- Versione da 47 mm (Titanio) al prezzo di 999,99 euro
- Versione da 47 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.049,99 euro
- Versione da 51 mm (Titanio) al prezzo di 1.099,99 euro
- Versione da 51 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.149,99 euro
- Garmin Fenix 9 Pro
- Versione da 43 mm (Titanio) al prezzo di 1.099,99 euro
- Versione da 43 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.149,99 euro
- Versione da 43 mm (Titanio Autumn Gold) al prezzo di 1.149,99 euro
- Versione da 47 mm (Titanio) al prezzo di 1.099,99 euro
- Versione da 47 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.149,99 euro
- Versione da 51 mm (Titanio) al prezzo di 1.199,99 euro
- Versione da 51 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.249,99 euro
- Garmin Fenix 9 Pro Solar – acquistabile esclusivamente sul sito di Garmin
- Versione da 47 mm (Titanio) al prezzo di 1.099,99 euro
- Versione da 51 mm (Titanio) al prezzo di 1.199,99 euro
In conclusione segnaliamo che alcune colorazioni degli smartwatch sono acquistabili esclusivamente sul sito ufficiale di Garmin e che è possibile optare per le varianti con la Connettività inReach per quanto concerne Fenix 9 Pro (43, 47 e 51 mm) e Fenix 9 Pro Solar (47 e 51 mm): queste varianti costano 100 euro in più rispetto alle controparti sprovviste di questa tecnologia.
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