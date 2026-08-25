In occasione dell’evento Play Harder tenutosi poche ore fa, Garmin ha annunciato ufficialmente Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli che costituiscono la nuova gamma di punta per quanto concerne le attività ricreative outdoor e che vengono così presentati da Susan Lyman, vicepresidente delle divisioni Consumer Sales e Marketing presso Garmin:

“I nuovi fēnix 9 e fēnix 9 Pro sono stati progettati appositamente per chi desidera migliorare le proprie prestazioni e spingersi oltre i propri limiti. Gli atleti possono comprendere meglio i progressi in termini di resistenza e allenarsi in modo più intelligente grazie a metriche avanzate sulla resistenza, mentre gli strumenti di navigazione superiori aiutano gli avventurieri a rimanere sicuri del percorso. E con la nuova funzione Garmin Epic, le attività si trasformano in storie da rivivere. Con questi smartwatch fēnix al polso, i nostri clienti possono ridefinire i propri limiti.”

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Garmin Fenix 9: la “base” ma con tanti miglioramenti

Garmin Fenix 9 rappresenta il modello d’ingresso della nuova serie e mantiene intatta la filosofia della linea fēnix, introducendo però importanti aggiornamenti dal punto di vista dell’hardware e del software.

Questo modello arriva in tre diverse misure di cassa (43 mm, 47 mm e 51 mm) per adattarsi a ogni polso e, dal punto di vista costruttivo, presenta una cassa in materiale polimerico rinforzato in fibra di carbonio e un fondello in titanio, abbinato a una lunetta in titanio e un quadrante in vetro zaffiro (resistente ai graffi).

I pulsanti sono “leakproof” (a prova di infiltrazioni d’acqua), permettendo al dispositivo di resistere a una pressione di 10 ATM ed essere idoneo per le immersioni subacquee fino a una profondità di 40 metri.

Display, prestazioni e autonomia

Una delle principali novità del modello standard è il display AMOLED (da 1,3″ sul 43 mm, da 1,4″ sul 47 mm e sul 51 mm) che vanta una luminosità doppia rispetto a quella del predecessore Garmin Fenix 8.

Importanti aggiornamenti hardware sono poi reperibili sotto la scocca dove la memoria interna raggiunge i 64 GB (contro i 32 GB del modello precedente), la memoria RAM aumenta del 50% e un motore cartografico aggiornato velocizza lo scorrimento e lo zoom delle mappe stradali del 30%. La nuova visualizzazione in prospettiva consente agli utenti di pianificare al meglio i percorsi grazie alla visualizzazione di più dettagli sia da vicino che in lontananza.

Lato autonomia, chiaramente le cose cambiano in base alla dimensioni della cassa di Garmin Fenix 9: il modello da 43 mm può spingersi fino a 10 giorni di autonomia; il modello da 47 mm può spingersi fino a 16 giorni di autonomia; il modello da 51 può addirittura raggiungere i 29 giorni di autonomia.

Sensori e funzionalità sportive avanzate

Sul fronte del monitoraggio della salute, l’azienda elvetico-statunitense ha scelto di mantenere la collaudata piattaforma con sensore Elevate 5, in grado di tracciare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la temperatura cutanea, di effettuare ECG e di calcolare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), oltre ad offrire un monitoraggio avanzato del sonno.

Le vere novità risiedono nelle nuove funzionalità software per lo sport e le attività outdoor, a partire da Garmin Epic, una funzione gratuita che permette di unire le attività registrate nell’arco di più giorni, settimane o mesi in un’unica grande “avventura” nell’app Garmin Connect, con possibilità di aggiungere dati sulla salute, performance e fotografie da condividere.

Altre novità sono rappresentate dal monitoraggio puntuale di stamina e resistenza (mostra come cambia la resistenza nel tempo in base ai miglioramenti della forma fisica e allo storico degli allenamenti per aiutare gli atleti a gestire il ritmo), al rucking potenziato (consente di modificare il peso dello zaino durante l’attività, seguire allenamenti GORUCK direttamente dal polso e mostrare calorie e metriche con carichi fino a 100 kg) e al canottaggio indoor avanzato (con metriche aggiuntive come VO2 Max e la curva di potenza, a patto di utilizzare un vogatore dotato di misuratore di potenza).

Immagini dello smartwatch

Garmin Fenix 9 è disponibile in versione da 43 mm nelle colorazioni Titanio (con cinturino in silicone Pebble Gray o Fog Gray) e in versione da 47 mm o 51 mm nelle colorazioni Titanio (con cinturino in silicone Pebble Gray) e Titanio DLC Carbon Gray (con cinturino in silicone Black).

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Garmin Fenix 9 Pro: il primo fēnix con cassa interamente in titanio

Garmin Fenix 9 Pro alza l’asticella rispetto al modello base e si configura come alternativa “Premium” progettata per coloro che vanno alla ricerca di materiali più nobili, connettività autonoma e display con specifiche di fascia superiore.

La cassa è interamente in titanio e questa è una prima volta assoluta all’interno della gamma fēnix. L’azienda è riuscita ad ottenere questo risultato grazie all’uso di tecnologie di nano-stampaggio a livello molecolare che hanno consentito di eliminare la sezione centrale polimerica (presente invece sul modello standard) e ottenere un dispositivo più sottile e leggero ma al contempo più robusto.

La torcia LED integrata è stata migliorata con l’aggiunta di una modalità a luce verde (affianca le già esistenti rosso e bianco) per migliorare la visione notturna nelle escursioni al buio.

Come sul modello “base”, anche Fenix 9 Pro è disponibile in tre differenti taglie: per la prima volta, infatti, Garmin ha introdotto il modello da 43 mm che affianca i modelli da 47 mm e 51 mm (già presenti su Fenix 8 Pro).

Display ultra-luminoso e autonomia ancora maggiore

Garmin Fenix 9 Pro ruota attorno alla medesima piattaforma hardware del modello “base” ma offre miglioramenti non indifferenti sia “di contorno” che in ambiti con cui l’utente interagisce in continuazione.

Il display AMOLED è in grado di raggiungere i 3.000 nit di luminosità massima, garantendo una leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. A differenza del modello base, poi, la versione da 51 mm può vantare un display da 1,5″ (contro gli 1,4″ del display disponibile su Fenix 9 da 51 mm e su Fenix 8 Pro da 51 mm).

Sul fronte dell’autonomia, Garmin Fenix 9 Pro fa leggermente meglio sia del modello base che del predecessore Fenix 8 Pro, almeno dando uno sguardo alle due taglie disponibili anche su questo modello: il modello da 47 mm offre fino a 18 giorni di autonomia in modalità smartwatch (contro i 15 giorni di Fenix 8 Pro); il modello da 51 mm garantisce fino a 31 giorni di autonomia in modalità smartwatch.

Connettività inReach satellitare e LTE

Un’altra novità dei Garmin Fenix 9 Pro è la possibilità di scegliere versioni dotate della connettività inReach a prescindere dalla dimensione della cassa. In questo modo, gli utenti possono sfruttare i vantaggi di avere modem LTE e connessione satellitare per comunicare anche senza telefono e sfruttare svariate funzionalità.

Ad esempio abbiamo sicurezza attiva (supporta l’SOS interattivo h24 con la centrale di coordinamento Garmin Response, l’invio di messaggi di testo e chiamate vocali dal polso), Garmin Locate e LiveTrack (permettono ai contatti di visualizzare la posizione in tempo reale dell’utente o ricevere notifiche sull’inizio di un’attività dall’app Garmin Messenger) e meteo satellitare (previsioni meteo dettagliate direttamente sull’orologio tramite connettività satellitare o LTE).

Immagini dello smartwatch

Garmin Fenix 9 Pro è disponibile in tre varianti e in svariate colorazioni:

Versione da 43 mm Titanio (con cinturino in silicone Fog Gray/Dark Sandstone o Shell Pink/Autumn Orange) Titanio DLC Carbon Gray (con cinturino in silicone Black/Pebble Gray) Titanio Autumn Gold (con cinturino in silicone Cream/French Gray)



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Versione da 47 mm Titanio (con cinturino in silicone Graphite/Black o Autumn Orange/Spark Orange) Titanio DLC Carbon Gray (con cinturino in silicone Black/Pebble Gray)



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Versione da 51 mm Titanio (con cinturino in silicone Graphite/black o Autumn Orange/Spark Orange) Titanio DLC Carbon Gray (con cinturino in silicone Black/Pebble Gray)



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Garmin Fenix 9 Pro Solar: Pro ma con display MIP transflettivo

A completare la gamma c’è Garmin Fenix 9 Pro Solar, unico non disponibile nel taglio da 43 mm, il modello che si configura come lo sportwatch definitivo per gli amanti delle lunghe avventure outdoor dove l’autonomia è un elemento fondamentale.

Per massimizzare l’efficienza energetica, Garmin ha integrato un display MIP (Memory-in-Pixel) transflettivo, antiriflesso e totalmente visibile alla luce del sole, in luogo del pannello AMOLED. Il display è abbinato a una lente Power Sapphire con celle solari integrate che convertono la luce del sole in energia.

Ricarica solare, autonomia estrema e connettività inReach

L’accoppiata display MIP transflettivo + ricarica solare permette allo sportwatch di offrire un’autonomia eccezionale, in particolare sulla versione da 51 mm che, ipotizzando un utilizzo all’aperto di almeno 3 ore al giorno (luminosità di circa 50.000 lux), può arrivare fino a 57 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 291 giorni consecutivi con una singola ricarica se utilizzato in modalità Risparmio Energetico.

Come sul modello Pro “standard”, anche su Garmin Fenix 9 Pro Solar è possibile scegliere la versione con integrata la connettività inReach e questa novità risolve un limite del passato, dato che gli utenti non sono più costretti a dover scegliere tra lo schermo MIP transflettivo e la connettività satellitare.

Immagini dello smartwatch

Garmin Fenix 9 Pro Solar è disponibile, sia nella versione da 47 mm che nella versione da 51 mm, nella sola colorazione Titanio (con cinturino in silicone Pebble Gray).

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Disponibilità e prezzi dei nuovi Garmin Fenix 9

Arrivati alla fine non ci resta che scoprire il listino prezzi dei nuovi smartwatch di punta della gamma Garmin Fenix 9, ufficialmente disponibili all’acquisto a partire dal 28 agosto 2026.

Garmin Fenix 9 Versione da 43 mm al prezzo di 999,99 euro Versione da 47 mm (Titanio) al prezzo di 999,99 euro Versione da 47 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.049,99 euro Versione da 51 mm (Titanio) al prezzo di 1.099,99 euro Versione da 51 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.149,99 euro

Garmin Fenix 9 Pro Versione da 43 mm (Titanio) al prezzo di 1.099,99 euro Versione da 43 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.149,99 euro Versione da 43 mm (Titanio Autumn Gold) al prezzo di 1.149,99 euro Versione da 47 mm (Titanio) al prezzo di 1.099,99 euro Versione da 47 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.149,99 euro Versione da 51 mm (Titanio) al prezzo di 1.199,99 euro Versione da 51 mm (Titanio DLC Carbon Gray) al prezzo di 1.249,99 euro

Garmin Fenix 9 Pro Solar – acquistabile esclusivamente sul sito di Garmin Versione da 47 mm (Titanio) al prezzo di 1.099,99 euro Versione da 51 mm (Titanio) al prezzo di 1.199,99 euro

– acquistabile esclusivamente sul sito di Garmin

In conclusione segnaliamo che alcune colorazioni degli smartwatch sono acquistabili esclusivamente sul sito ufficiale di Garmin e che è possibile optare per le varianti con la Connettività inReach per quanto concerne Fenix 9 Pro (43, 47 e 51 mm) e Fenix 9 Pro Solar (47 e 51 mm): queste varianti costano 100 euro in più rispetto alle controparti sprovviste di questa tecnologia.