Il conto alla rovescia per la fine dell’era Tim Cook alla guida di Apple è ufficialmente iniziato. Il CEO lascerà il proprio ruolo il prossimo 1° settembre, cedendo il testimone a John Ternus, e con ogni probabilità il keynote della WWDC di oggi rappresenterà la sua ultima apparizione pubblica in qualità di amministratore delegato dell’azienda di Cupertino.

Per l’occasione, Cook ha deciso di celebrare questo momento con un po’ di autoironia, pubblicando un video comico che gioca proprio sul suo marchio di fabbrica, il celebre “Good morning” con cui ha aperto praticamente ogni evento Apple negli ultimi quindici anni.

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Il tributo di alcune star a un saluto diventato iconico

Chi segue le presentazioni Apple da tempo ormai sarà familiare con la tradizionale scena in cui Tim Cook compare sullo schermo per aprire i keynote pronunciando il suo immancabile “Good morning”. Una formula ormai talmente ricorrente da essere diventata quasi un meme tra gli appassionati, oggetto di parodie e imitazioni sui social tanto da essere entrata un po’ anche nell’immaginario della cultura pop.

È lecito aspettarsi che oggi, durante il keynote della WWDC in programma alle 19:00 ora italiana, Cook pronuncerà quel saluto per l’ultima volta nel ruolo che ha ricoperto dall’agosto 2011, quando raccolse l’eredità di Steve Jobs, che sarebbe scomparso poche settimane dopo.

Per rendere memorabile questo passaggio, Cook ha condiviso sul proprio profilo X un video in cui diverse celebrità si cimentano nella loro personale interpretazione del “Good morning”. Tra i volti presenti nel filmato spiccano Rhea Seehorn, protagonista della serie Pluribus, Brett Goldstein di Ted Lasso, il conduttore Jimmy Fallon e l’attrice Whoopi Goldberg, insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Nel corso delle ultime settimane, dal momento in cui Apple ha ufficializzato la successione, le analisi e disamine del suo periodo di guida alla società sono fioccate in rete ma ciò che è indubbio è che sotto la sua guida, l’azienda ha raggiunto traguardi storici: è diventata la prima società americana a superare i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, ha lanciato prodotti iconici come l’Apple Watch e gli AirPods che hanno definito nuove categorie di mercato, e ha trasformato i servizi in una fonte di ricavi sempre più rilevante diversificando il più possibile le fonti di guadagno dell’azienda.

Il passaggio di consegne a John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering, segna indubbiamente l’inizio di una nuova fase per Cupertino ed è lecito attendersi, nei prossimi mesi, gli immancabili paragoni e confronti col predecessore, così come fu proprio di Tim Cook con Steve Jobs.

Resta da vedere, dunque, come il nuovo CEO metterà il proprio timbro sull’azienda, ma per oggi l’attenzione è tutta sul keynote, peraltro uno dei WWDC più attesi degli ultimi anni, e su quel “Good morning” che, pronunciato per l’ultima volta da Tim Cook, avrà sicuramente un sapore diverso.