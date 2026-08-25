Nel corso delle ultime ore, la compagnia produttrice cinese ha presentato ufficialmente Xiaomi Redmi Watch 6 Lite, un nuovo smartwatch che combina l’essenza “budget-friendly” con specifiche di tutto rispetto, soprattutto in termini di autonomia totale e luminosità del display: scopriamone insieme tutti i dettagli.
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Xiaomi Redmi Watch 6 Lite: economico, ma durevole
Tra i punti di forza di Xiaomi Redmi Watch 6 Lite spicca senz’ombra di dubbio la sua autonomia, in grado di garantire (secondo quanto dichiarato in maniera teorica dalla compagnia) fino a 18 giorni di durata complessiva con una sola ricarica, forte della sua batteria da 470 mAh di capacità, ovviamente a patto di attivare le apposite modalità di risparmio energetico.
In questo caso troviamo un display di tipologia AMOLED da 1,96 pollici di diagonale, caratterizzato da una luminosità pari a ben 1500 nit, che rappresenta l’ideale per gli ambienti più soleggiati, oltre che una risoluzione di 410 × 502 pixel. Completano a tal proposito la funzionalità “Always-on Display” (AOD, in acronimo), che riduce l’autonomia del dispositivo a circa 6 giorni complessivi, oltre che il modulo GPS e il sensore di movimento a 9 assi, potenzialmente utili per coloro che praticano sport all’aria aperta come il ciclismo o il jogging.
Come anticipato poco sopra, il prezzo è sicuramente uno dei punti più forti di Xiaomi Redmi Watch 6 Lite: sul portale polacco della stessa compagnia si parla infatti di un costo di listino pari a 299 zloty (circa 70 euro, al cambio di valuta), con possibilità di scegliere rispettivamente tra le colorazioni Black e Steel Grey, in base alle preferenze del singolo consumatore. Ogni variante in particolare è caratterizzata da una cornice in plastica e un rivestimento in metallo sulla superficie. A questo punto non ci resta che attendere informazioni ufficiali relativamente all’uscita sul mercato europeo (ed italiano, in particolare) da Xiaomi, che arriveranno con ogni probabilità nel corso dei prossimi giorni.
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