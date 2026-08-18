Gli AirPods con fotocamera di Apple sembrano essere sempre più vicini al debutto, dopo mesi di indiscrezioni sul progetto infatti, arrivano nuove conferme direttamente dal software dell’azienda, con un breve video dimostrativo scovato nella release candidate di macOS Tahoe 26.7 che mostra quello che potrebbe essere il primo assaggio concreto dei nuovi auricolari.

Il filmato non si limita a suggerire l’esistenza del dispositivo, ma offre anche indicazioni piuttosto interessanti sul modo in cui Apple intende utilizzare le fotocamere integrate. A differenza di quanto si potrebbe pensare, queste non sembrano essere progettate per permettere all’utente di scattare fotografie o registrare video, il loro compito sarà principalmente quello di osservare l’ambiente circostante e fornire informazioni attraverso Apple Intelligence e Siri.

Il progetto, identificato internamente con il nome in codice B790, potrebbe inoltre essere ormai vicino alla presentazione ufficiale; secondo le indiscrezioni più recenti, Apple potrebbe infatti mostrare i nuovi AirPods durante l’evento di settembre dedicato alla nuova generazione di iPhone.

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Gli AirPods con fotocamera si mostrano nel video di macOS Tahoe

La scoperta arriva dalla release candidate di macOS 26.7, all’interno della quale è stato individuato un breve video dimostrativo. Nel filmato si vede una persona con quelli che sembrano essere degli AirPods mentre tiene davanti a sé un libro, posizionandolo in modo che possa essere inquadrato dalla fotocamera presente sull’auricolare.

La voce fuori campo spiega il funzionamento della tecnologia attraverso Visual Intelligence, una delle funzionalità legate all’intelligenza artificiale di Apple. Il concetto è piuttosto semplice: ciò che viene osservato dalla fotocamere degli auricolari può essere analizzato dal sistema, permettendo all’utente di interagire con le informazioni presenti nell’ambiente circostante.

In questo caso, per esempio, l’utente potrebbe chiedere a Siri di riconoscere o ricordare ciò che sta guardando. La frase pronunciata nella dimostrazione fa proprio riferimento alla possibilità di salvare qualcosa visto nel mondo reale per poterlo recuperare successivamente.

Il filmato è particolarmente interessante anche perché mostra quello che potrebbe essere il design dei nuovi auricolari. A prima vista non sembrano esserci differenze radicali rispetto agli AirPods attualmente disponibili, anche se lo stelo appare leggermente più spesso. Naturalmente, trattandosi di una breve dimostrazione e non di immagini ufficiali del prodotto, non è ancora possibile stabilire con assoluta certezza che il modello mostrato sia effettivamente quello dotato di fotocamera.

Le fotocamere non serviranno per scattare foto o registrare video

La caratteristica più interessante del progetto riguarda probabilmente proprio il modo in cui Apple ha deciso di utilizzare le fotocamere. Gli AirPods B790 non dovrebbero trasformarsi in una sorta di piccola videocamera indossabile, le informazioni emerse finora indicano infatti che i sensori saranno utilizzati per acquisire informazioni sull’ambiente circostante, che verranno poi elaborate da Apple Intelligence.

L’utente potrà quindi rivolgere domande a Siri relative a ciò che si trova davanti a sé, sfruttando una modalità di interazione che ricorda, per certi aspetti, le funzionalità di analisi visiva già disponibili sugli smartphone dell’azienda.

La presenza delle fotocamere permetterebbe però di rendere questa esperienza molto più immediata, perché non sarebbe necessario estrarre l’iPhone e puntare manualmente la fotocamera verso un oggetto; gli auricolari potrebbero infatti osservare direttamente ciò che si trova davanti all’utente e fornire le informazioni richieste attraverso Siri.

Un altro dettaglio emerso dal software di Apple conferma indirettamente il funzionamento della tecnologia. Tra le indicazioni presenti nel sistema compare infatti un avviso che invita l’utente a non coprire gli AirPods con i capelli, spiegando che per ottenere informazioni più accurate sull’ambiente circostante è necessario che gli auricolari non siano ostruiti.

È un dettaglio apparentemente secondario, ma particolarmente significativo perché dimostra che la fotocamera deve avere una visuale libera per poter svolgere correttamente il proprio compito.

Il debutto potrebbe essere vicino

Gli AirPods con fotocamera sono identificati internamente con il nome in codice B790, un riferimento già emerso nelle precedenti indiscrezioni sul progetto. Le nuove informazioni sembrano suggerire che lo sviluppo sia ormai arrivato a uno stadio avanzato, il fatto che macOS 26.7 contenga non soltanto il video dimostrativo, ma anche diversi riferimenti al prodotto, rappresenta infatti un’indicazione importante sullo stato del progetto.

Le indiscrezioni più recenti ipotizzano un debutto già a settembre, durante il tradizionale evento di Apple dedicato alla nuova generazione di iPhone; in quell’occasione l’azienda dovrebbe presentare i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, insieme al dispositivo pieghevole che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di iPhone Ultra.

Se le tempistiche saranno confermate, gli AirPods con fotocamera potrebbero quindi entrare in scena proprio accanto ai nuovi smartphone dell’azienda, diventando una delle novità più particolari dell’evento.

Apple potrebbe aprire una nuova categoria di auricolari

L’introduzione di una fotocamera all’interno degli AirPods rappresenterebbe un cambiamento piuttosto significativo per il settore degli auricolari wireless, Apple non sarebbe semplicemente interessata ad aggiungere una nuova componente hardware, ma sembrerebbe voler trasformare gli auricolari in un ulteriore punto di accesso alle proprie funzionalità di intelligenza artificiale.

La combinazione tra fotocamere, Apple Intelligence e Siri potrebbe infatti permettere di interagire con il mondo circostante senza dover utilizzare direttamente lo smartphone. L’utente avrebbe a disposizione un dispositivo sempre indossato e capace di comprendere ciò che sta osservando, almeno nelle situazioni supportate dal sistema.

Naturalmente, sarà necessario capire come funzionerà concretamente questa tecnologia e soprattutto quali saranno i limiti legati a privacy, autonomia e trattamento delle immagini acquisite dai sensori. Le informazioni attualmente disponibili descrivono infatti soltanto una parte dell’esperienza e non permettono ancora di stabilire quanto sarà completa nella pratica.

Un’altra conseguenza potrebbe riguardare il resto del mercato, come spesso accade quando Apple introduce una nuova categoria o una particolare tecnologia all’interno dei propri prodotti, altri produttori potrebbero essere incentivati a seguire la stessa strada; non sarebbe quindi sorprendente vedere in futuro auricolari dotati di fotocamere anche da parte di altri grandi produttori.

Per il momento, comunque, gli AirPods B790 rimangono un prodotto non ancora annunciato ufficialmente. Il video presente nella release candidate di macOS 26.7 e i riferimenti scoperti dal sistema operativo rappresentano però indizi decisamente più concreti rispetto alle precedenti indiscrezioni. Se Apple confermerà il debutto a settembre, potremmo quindi essere molto vicini all’arrivo degli AirPods con fotocamera e intelligenza artificiale.