Se siete alla ricerca di una soluzione completa per navigare sul Web da casa e guardare film, serie TV ed eventi sportivi, WINDTRE potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: stiamo parlando di Super Fibra.

Si tratta di una nuova proposta che integra la connessione fissa, alcuni vantaggi sul mobile e l’intrattenimento in un’unica soluzione, appositamente pensata per rispondere a quelle che sono le comuni esigenze delle famiglie.

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Cosa offre WINDTRE con Super Fibra

Con la sua nuova offerta, WINDTRE mette a disposizione degli utenti un modem WiFi 7 per la casa, Giga senza limiti sulle linee mobile associate e 12 mesi di accesso ad Amazon Prime, con la possibilità di guardare film, serie TV ed eventi sportivi, inclusa la migliore partita della UEFA Champions League del mercoledì.

Questa offerta, valida sia per i nuovi che per i già clienti Amazon Prime, prevede il pagamento di un canone a partire da 24,99 euro al mese e rappresenta una sorta di evoluzione della soluzione pensata da WINDTRE per mettere a disposizione degli utenti un ecosistema di servizi sempre più ricco e integrato.

Grande soddisfazione è stata espressa da Cristiano Mantegna, Brand Strategy, Media & Marketing Services Director di WINDTRE, il quale ha precisato che con Super Fibra l’operatore mira a “costruire intorno alla famiglia un ecosistema sempre più completo, capace di rispondere a bisogni diversi e di semplificare la quotidianità”, il tutto integrando connessione fissa e mobile e intrattenimento in un’unica soluzione.

Per promuovere la nuova offerta Super Fibra, WINDTRE ha anche lanciato un apposito spot (intitolato “Ah però!”), che sarà trasmesso sui più importanti canali televisivi nazionali.