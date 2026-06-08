Se c’è una cosa che i leak pre-lancio sanno fare bene, è alimentare l’hype nel modo giusto. E questa volta, con l’iPhone 18 Pro, sembra che Apple voglia davvero stupire, almeno sul fronte estetico. Nelle ultime settimane sono emerse online immagini di modelli di design e presunti pannelli posteriori del prossimo flagship di Cupertino, e il quadro che ne emerge è chiaro: la mela potrebbe stare per lanciare uno degli iPhone Pro più colorati di sempre.

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Dark Cherry e Light Blue: i protagonisti

Stando ai materiali trapelati, le colorazioni previste per iPhone 18 Pro e 18 Pro Max sarebbero quattro: Dark Cherry, Light Blue, Black e Silver. Quest’ultima, già presente su iPhone 17 Pro, sembrerebbe destinata a restare in gamma come opzione “classica”, mentre le prime due rappresentano le vere novità dell’anno.

Il Dark Cherry è probabilmente la colorazione più discussa. Contrariamente a quanto il nome potrebbe suggerire, non si tratta di un rosso ciliegia acceso e vivido: le immagini leaked rivelano piuttosto una tonalità che oscilla tra il bordeaux profondo e il porpora, con sfumature che cambiano sensibilmente a seconda della luce. Macworld, che ha ricevuto i codici Pantone dalla stessa fonte del leak, la descrive come più vicina al viola che al rosso. Un’interpretazione cromatica sofisticata, insomma, che potrebbe fare della Dark Cherry il nuovo “Cosmic Orange”, vale a dire il colore dell’anno, quello che tutti vogliono.

Il Light Blue, invece, richiama esplicitamente il Sierra Blue dell’iPhone 13 Pro, ancora oggi ricordato con affetto dai fan Apple. Una scelta quasi nostalgica, che però si inserisce perfettamente nella tendenza attuale verso toni pastello e “freschi” nel mondo degli smartphone premium. Va a sostituire il Deep Blue dell’iPhone 17 Pro, spostandosi verso una palette più luminosa e meno intensa.

Dummy model e pannelli: cosa dicono i leak

Le immagini diffuse online provengono da due fonti distinte, il che conferisce al leak un peso specifico maggiore rispetto alle solite indiscrezioni isolate. La prima serie di immagini, condivisa dal noto leaker Sonny Dickson su X, mostra i dummy model, ovvero i modelli di design in scala reale utilizzati dai produttori di accessori per sviluppare cover e custodie prima che il dispositivo venga ufficialmente annunciato. Questi modelli non sono dispositivi funzionanti, ma riproduzione fedele delle forme esterne: dimensioni, posizione dei tasti, layout della fotocamera.

La seconda parte del leak è invece più delicata e, come spesso accade in questi casi, anche più controversa: sarebbero trapelate immagini di quelli che sembrano essere veri pannelli posteriori dell’iPhone 18 Pro, completi di vassoi per la SIM e viti. È ovviamente impossibile verificarne l’autenticità con certezza, potrebbero trattarsi di componenti destinati alle prime fasi di test, ma la coerenza cromatica tra questi pannelli e i dummy model è notevole, soprattutto nelle tonalità sature del Light Blue e del Dark Cherry.

Più recentemente, un account coreano su Naver blog ha pubblicato ulteriori immagini di quelli che sarebbero i telai in alluminio di iPhone 18 Pro Max, visibili nelle colorazioni Dark Cherry, Cloud Blue e nero. L’aggiornamento della denominazione, da “Light Blue” a “Cloud Blue” in alcuni leak più recenti, suggerisce che il nome definitivo potrebbe non essere ancora stato fissato internamente, oppure semplicemente che le fonti abbiano accesso a informazioni parziali e non sempre coerenti tra loro.

Un cambio di rotta stilistico per la serie Pro?

La vera domanda che si pone guardando questi leak non è tanto “quali saranno i colori?” ma piuttosto “Apple sta davvero cambiando approccio estetico per la sua linea Pro?”. Storicamente, gli iPhone Pro hanno sempre privilegiato finiture austere e “business”: Graphite, Space Black, Natural Titanium, Deep Purple. L’Arancione Cosmico dell’iPhone 17 Pro ha rappresentato una rottura, inattesa e apprezzata, con questa tradizione.

Il Dark Cherry sembrerebbe confermare che quella non era un’eccezione, ma l’inizio di una tendenza. Apple potrebbe aver deciso di portare nella serie Pro quella vivacità cromatica che finora era prerogativa dei modelli base e Plus. E se da un lato c’è chi storce il naso, preferendo il rigore estetico delle versioni titanio, dall’altro una buona fetta di utenti potrebbe accogliere questa svolta con entusiasmo.

Dal punto di vista del design complessivo, i modelli leaked mostrano un iPhone 18 Pro sostanzialmente identico all’iPhone 17 Pro nella forma: stesso bump rettangolare della fotocamera, stessa disposizione dei tasti, stesso fattore di forma. Le differenze, stando ai rumor, si concentrerebbero su dettagli come la Dynamic Island ridotta e un nuovo processo per il vetro posteriore, pensato per ridurre la differenza cromatica tra vetro e cornice in alluminio.

Settembre si avvicina

Come da tradizione, l’annuncio ufficiale della serie iPhone 18 è atteso per settembre 2026. Da qui ad allora, i leak continueranno ad accumularsi, sui colori, sulle specifiche tecniche, sulle fotocamere, e il quadro si farà progressivamente più nitido. Quel che è certo è che, se le indiscrezioni si riveleranno accurate, l’iPhone 18 Pro potrebbe essere ricordato come il modello che ha definitivamente sdoganato il colore nel mondo degli iPhone Pro. E in attesa di conferme ufficiali, un Dark Cherry che sfuma nel porpora non sembra affatto una cattiva idea.