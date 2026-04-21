Apple ha annunciato quello che molti da tempo si aspettavano ma nessuno era davvero pronto a sentire: Tim Cook lascerà il ruolo di Chief Executive Officer il prossimo 1° settembre, dopo quindici anni alla guida della Mela Morsicata. Al suo posto arriverà John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering, scelto all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Cook non sparirà: assumerà il ruolo di Executive Chairman, mantenendo una presenza strategica e istituzionale nell’azienda che ha contribuito a trasformare nella più grande e redditizia impresa tecnologica della storia.

Un momento epocale. Non soltanto per Apple, ma per l’intera industria tecnologica globale. Cosa ha fatto in questi 15 anni Tim Cook per Apple?

Da Robertsdale, Alabama, al mondo

Capire Tim Cook significa capire da dove viene. Timothy Donald Cook nasce il 1° novembre 1960 a Mobile, in Alabama, e cresce a Robertsdale, un paesino di appena 2.300 abitanti. Suo padre Donald era un operaio in un cantiere navale, sua madre Geraldine lavorava come commessa in una farmacia. Nessuna rete privilegiata, nessun capitale familiare da sfruttare. Solo la determinazione di un ragazzo del profondo Sud americano che aveva capito, in anticipo su quasi tutti, che il futuro si sarebbe giocato nel mondo della tecnologia e dell’industria.

Si laurea in ingegneria industriale all’Auburn University, poi consegue un MBA alla Fuqua School of Business della Duke University, un’istituzione che lo seguirà per tutta la vita, tanto che oggi ne è fiduciario. Dopo la laurea, entra in IBM dove trascorre dodici anni nell’ambito della gestione delle operazioni per la divisione PC. Non è un tecnico che sogna di costruire macchine: è un uomo di processi, di logistica, di efficienza sistemica. È già allora la persona che sa come far funzionare le cose su scala globale.

Dopo IBM arriva in Compaq, e poi accade qualcosa di straordinario: nel 1998, Steve Jobs lo chiama personalmente per portarlo in Apple. In quel momento, Apple era un’azienda sull’orlo del baratro, spesso associata a prodotti di nicchia e a un management in difficoltà. Cook accetta la sfida nonostante i consigli contrari di molti colleghi. La sua risposta, rimasta nella storia, fu laconica e diretta: “Qualcosa dentro di me mi disse che unirmi ad Apple era l’occasione giusta.” Quell’istinto non lo tradì mai.

L’architetto silenzioso dell’impero

Cook non arriva ad Apple per fare il visionario. Arriva per fare qualcosa di molto più concreto, e per molti aspetti ancora più difficile: trasformare la catena di fornitura di un’azienda caotica in una macchina di precisione industriale. E lo fa con un’efficacia che lasciò senza parole persino Jobs.

In pochi anni, Cook riduce drasticamente le scorte di magazzino Apple, da mesi a giorni, chiude fabbriche in eccesso, centralizza la produzione e ridisegna l’intera rete logistica globale. Il risultato è immediato: Apple smette di perdere soldi per sprechi operativi e inizia ad accumulare liquidità. Cook ha capito una cosa che molti leader tech faticano ad ammettere: non basta avere un prodotto bellissimo, bisogna anche saperlo consegnare al momento giusto, nel posto giusto, al costo giusto.

Nel 2005 diventa Chief Operating Officer, il braccio operativo di Jobs. Nei momenti in cui Jobs si assenta per motivi di salute, e ce ne sono diversi, tra il 2004 e il 2011, è Cook a tenere in piedi la baracca. Lo fa due volte come CEO ad interim: la prima nel 2004 durante la prima operazione di Jobs per il cancro al pancreas, la seconda nel 2009 durante il trapianto di fegato del fondatore. In entrambi i casi, Apple non subisce sobbalzi. I mercati non crollano. I prodotti vengono consegnati. Cook dimostra, in quei momenti di crisi silenziosa, di essere molto più di un gestore: è un pilastro.

Il 24 agosto 2011, Jobs si dimette definitivamente. Sei settimane dopo, il 5 ottobre 2011, muore. Cook si trova improvvisamente a dover incarnare il nuovo volto di Apple davanti al mondo intero, con un’eredità pesantissima sulle spalle e milioni di fan scettici che si chiedevano apertamente: può davvero esistere un’Apple senza Steve Jobs?

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L’era Cook: numeri che cambiano la storia

La risposta che Cook ha dato nel corso dei quindici anni successivi è scritta nei dati, e quei dati sono semplicemente straordinari.

Quando Cook prende il timone, la capitalizzazione di mercato di Apple si aggira intorno ai 350 miliardi di dollari. Nel 2018, Apple diventa la prima azienda americana a raggiungere 1.000 miliardi di capitalizzazione. Nel 2020, durante la pandemia, sfonda quota 2.000 miliardi. Nel 2023, prima azienda al mondo, tocca i 3.000 miliardi. Nel 2025, Apple ha raggiunto i 4.000 miliardi di dollari di market cap. Numeri che nessun essere umano è in grado di visualizzare concretamente, ma che hanno un significato inequivocabile: Cook ha creato più valore assoluto per gli azionisti di qualsiasi altro CEO nella storia del capitalismo moderno.

Le azioni Apple sono cresciute di circa il 2.000% dalla sua nomina a CEO. Circa l’80% dell’intero valore attuale di Apple è stato generato sotto la sua gestione. Nel primo trimestre fiscale del 2025, Apple ha registrato un fatturato di 124,3 miliardi di dollari, il trimestre più redditizio della sua storia, con oltre 2,35 miliardi di dispositivi attivi nel mondo. Ma i numeri, da soli, non raccontano tutta la storia.

I prodotti che hanno cambiato il mondo (sotto Cook)

Cook ha ereditato l’iPhone, già lanciato da Jobs nel 2007, ma ne ha fatto qualcosa di molto più grande: una piattaforma globale capace di generare decine di miliardi di dollari per trimestre, con modelli che hanno spinto i confini della fotografia mobile, della sicurezza biometrica, della potenza computazionale. Sotto Cook, Apple ha venduto il suo tre-miliardnesimo iPhone: un numero che non ha precedenti nella storia dell’elettronica di consumo.

Ma il prodotto che più di tutti porta la firma intellettuale di Cook è l’Apple Watch, lanciato nel 2015. L’Apple Watch non nasce come semplice gadget tecnologico: nasce, o almeno evolve rapidamente, come dispositivo sanitario. Oggi monitora la frequenza cardiaca, rileva la fibrillazione atriale, misura l’ossigeno nel sangue, registra gli ECG. Cook ha parlato più volte di come il contributo dell’Apple Watch alla salute delle persone rappresenti il più grande lascito della sua carriera, più ancora dei risultati finanziari. È un’affermazione audace, ma non vuota: ci sono storie documentate di persone salvate dai sensori dell’orologio di Cupertino.

Sotto Cook è arrivata anche la grande trasformazione dei chip Apple Silicon. La transizione dei Mac dal processore Intel ai chip Apple M1, M2, M3 e successivi è stata una delle scommesse tecnologiche più audaci degli ultimi anni, vinta in modo netto. Le performance energetiche e computazionali dei chip Apple hanno ridisegnato il mercato dei laptop, costringendo Intel e AMD a correre.

E poi c’è la grande rivoluzione dei Servizi. Sotto Jobs, Apple era fondamentalmente un’azienda hardware. Sotto Cook, si è trasformata anche in una potenza dei servizi digitali: App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Pay, Apple Arcade, un ecosistema che nel solo primo trimestre 2025 ha generato 26,3 miliardi di dollari di ricavi con una crescita del 14%. L’App Store da solo ha generato un giro d’affari di 1.300 miliardi di dollari per gli sviluppatori nel 2024.

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L’uomo, la coscienza, il coraggio

Ma Tim Cook è anche e soprattutto un essere umano con una storia personale di rara autenticità. Nel 2014, in un editoriale pubblicato su Bloomberg Businessweek, ha fatto coming out pubblicamente dichiarando: “Sono orgoglioso di essere gay e considero essere gay tra i più grandi doni che Dio mi abbia fatto”. È diventato il primo CEO di una società Fortune 500 a dichiararsi pubblicamente omosessuale. Un atto di coraggio personale in un contesto, l’Alabama cristiano battista da cui proveniva, che non era certo il più ospitale per quelle parole. Cook ha trasformato quel momento privato in un atto pubblico di responsabilità, ispirato dalle parole di Martin Luther King: “Cosa stai facendo per gli altri?”.

Quella stessa logica ha guidato molte delle sue scelte aziendali. Cook ha spinto Apple verso una politica ambientale ambiziosa: riduzione delle emissioni di CO₂, investimenti in energia rinnovabile, eliminazione del PVC dai prodotti, filiera di fornitura più etica. Ha dichiarato nel 2015 di voler donare tutta la sua fortuna in beneficenza. Ha fatto dell’inclusione e dell’accessibilità dei prodotti un principio aziendale, non un semplice esercizio di marketing.

Allo stesso tempo, Cook è un uomo che si sveglia alle 4 di mattina, che fa regolarmente escursioni in montagna, che frequenta le palestre di Cupertino insieme ai dipendenti, che non ama i riflettori ma li sa usare con precisione chirurgica quando è necessario. Non è mai stato Jobs, e non lo ha mai voluto essere. Ha saputo costruire la propria identità di leader: meno carisma teatrale, più coerenza silenziosa. Meno intuizioni geniali comunicate sul palco, più capacità di costruire sistemi che funzionino nel tempo.ù

Le critiche che non si possono ignorare

Un’analisi onesta non può però limitarsi agli elogi. Ci sono capitoli dell’era Cook che hanno lasciato interrogativi aperti e critiche legittime.

Il tema dell’intelligenza artificiale è forse la macchia più visibile del suo mandato finale. Apple è arrivata tardi e in modo confuso nella corsa all’AI generativa. Mentre OpenAI, Google e Microsoft trasformavano il settore, Apple Intelligence è stata annunciata nel 2024 ma con limiti evidenti, disponibilità parziale e prestazioni spesso inferiori alle aspettative. In un settore dove la velocità conta, Cupertino ha mostrato un’esitazione che non si vedeva da anni. Non è chiaro quanto di questa lentezza sia stata una scelta strategica consapevole, Apple raramente arriva prima, preferisce arrivare meglio, e quanto invece sia stato un genuino ritardo tecnologico.

C’è poi la questione della dipendenza dalla Cina: sia come mercato di vendita che come hub produttivo, Apple ha costruito sotto Cook un’esposizione al rischio geopolitico enorme. Le tensioni tra Washington e Pechino, i cali delle vendite nel mercato cinese, da 20,8 a 18,5 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre analizzato, e i problemi con i dazi hanno reso evidente una vulnerabilità strutturale che Cook non ha mai risolto del tutto, nonostante alcuni tentativi di diversificazione produttiva verso India e Vietnam.

Sul fronte dell’innovazione di prodotto, non tutti sono stati entusiasti. La critica ricorrente è che Apple sotto Cook abbia raffinato senza rivoluzionare: prodotti sempre più perfezionati, ma pochi salti radicali paragonabili all’iPhone del 2007. Il Vision Pro, il visore spaziale lanciato nel 2023, è rimasto un prodotto di nicchia dal prezzo proibitivo. L’ambizione visionaria c’era, ma la formula vincente ancora no.

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Il grande momento di Apple e il peso del passaggio

Siamo nell’aprile del 2026. Apple ha appena celebrato i 50 anni dalla fondazione. Ha circa 166.000 dipendenti e oltre 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondo. È un’azienda che genera miliardi ogni settimana, con un ecosistema di prodotti, servizi e software che nessun altro al mondo riesce a replicare nella sua interezza.

È in questo contesto che il passaggio di consegne da Cook a John Ternus acquista tutto il suo peso storico. Non si tratta semplicemente di un cambio di management: si tratta del terzo atto di Apple. Il primo atto è stato Jobs che fondava e reinventava l’azienda; il secondo è stato Cook che la trasformava nella più ricca del pianeta; il terzo sarà Ternus che dovrà navigare il mare aperto dell’intelligenza artificiale, della realtà aumentata, dell’hardware del futuro.

Ternus, 50 anni, è entrato in Apple nel 2001 e ne guida l’ingegneria hardware dal 2021. È stato uno degli architetti della transizione Apple Silicon, ha guidato lo sviluppo degli ultimi iPhone, iPad, Mac. Cook lo ha descritto così: “John Ternus ha la mente di un ingegnere, la visione di un innovatore e l’integrità necessaria per guidare Apple nel futuro”. È un elogio significativo, ma anche una promessa implicita: Ternus non è un outsider visionario, è un prodotto della cultura Apple. Per alcuni è rassicurante. Per altri, è già una limitazione.

L’Executive Chairman: un nuovo tipo di presenza

Cook non va in pensione. Diventa Executive Chairman, un ruolo che lo terrà dentro le dinamiche di Apple a livello strategico e politico-istituzionale. Negli ultimi mesi ha già dimostrato quanto questa dimensione gli sia congeniale: a febbraio 2026, in un discorso ai dipendenti, aveva detto “A una certa età è naturale ritirarsi. Mi ossessiona il pensiero di chi ci sarà qui tra 15 anni”. Una frase che suona come un testamento, ma anche come un programma di lavoro.

In questo nuovo ruolo, Cook continuerà a dialogare con governi, istituzioni e decisori politici globali, un’attività in cui ha dimostrato abilità notevole, soprattutto nei rapporti difficili con l’amministrazione Trump, con l’Unione Europea sulle questioni antitrust, con le autorità cinesi. È la diplomazia aziendale portata ai massimi livelli: Cook è uno dei pochi CEO al mondo capace di stare contemporaneamente nelle stanze di Washington, Pechino e Bruxelles.

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Il lascito di un’era

Quando si chiuderà il 1° settembre 2026, il capitolo Cook di Apple sarà il capitolo più lungo e forse il più ricco della storia dell’azienda di Cupertino. Più ricco in senso letterale, nessuno ha creato più valore economico in così poco tempo, ma anche più ricco di sfide, contraddizioni e scelte che hanno ridefinito cosa può essere una grande azienda tecnologica nel XXI secolo.

Cook ha dimostrato che si può guidare una delle imprese più complesse del mondo senza essere un genio eccentrico, senza urlare sui palchi, senza la mistica del visionario solitario. Ha dimostrato che la catena di fornitura è una forma d’arte. Che l’etica aziendale non è incompatibile con la creazione di valore. Che il coraggio personale, quello di un ragazzo dell’Alabama che dice al mondo chi è davvero, può coesistere con il rigore manageriale più assoluto.

Non è stato Jobs. Non avrebbe potuto esserlo, e non avrebbe dovuto provarci. È stato Cook: e questo, alla fine, è bastato per costruire qualcosa di irripetibile.