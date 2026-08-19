In Rete si continuano a susseguire senza sosta le indiscrezioni volte ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di iPhone 18 Pro, la cui presentazione è in programma per il prossimo anno.
Nelle scorse ore il popolare leaker Fixed Focus Digital ha condiviso sul social cinese Weibo alcuni interessanti dettagli su quello che dovrebbe essere il processore che Apple ha deciso di implementare sulla nuova generazione del melafonino.
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Le ultime anticipazioni sul processore di iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max saranno animati da un processore Apple A20 Pro che, a dire del leaker, dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un miglioramento di circa il 18% per quanto riguarda le prestazioni rispetto al chip A19 Pro.
Sempre secondo Fixed Focus Digital, A20 Pro sarà il primo chip ad essere realizzato con il processo produttivo Gate-All-Around (GAA) a 2 nm di TSMC, soluzione che tra le altre cose dovrebbe essere capace di offrire un notevole miglioramento per quanto riguarda la gestione dei consumi energetici (si parla di una riduzione di circa il 30%).
Purtroppo pare che questo notevole miglioramento delle prestazioni avrà un impatto “significativo” anche sui costi di approvvigionamento del processore, che insieme ai problemi relativi alla disponibilità dei chip di memoria (con il conseguente aumento dei prezzi) dovrebbe finire per causare un notevole incremento dei prezzi di listino dei nuovi telefoni di Apple.
Ricordiamo che, insieme ai modelli della serie iPhone 18 Pro, il colosso di Cupertino dovrebbe presentare anche il suo primo smartphone pieghevole, device che pare destinato a divenire il melafonino più costoso della fortunata storia di questo popolare produttore.
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