Mancano ormai pochi mesi al debutto di iPhone 18 Pro, previsto indicativamente a cavallo tra settembre e ottobre. Il nuovo modello (e il suo fratello maggiore iPhone 18 Pro Max) dovrebbe implementare il modem proprietario C2 al suo interno, segnando un netto passo in avanti rispetto al modem Qualcomm 5G utilizzato precedentemente da iPhone 17 Pro. Tre sono, in particolare, i vantaggi potenziali che si porterebbe dietro: scopriamoli insieme nel dettaglio.

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I 3 principali vantaggi del nuovo (presunto) modem C2 di iPhone 18 Pro

Il primo vantaggio, com’è abbastanza intuibile, sarà rappresentato da una migliore efficienza energetica rispetto al chip immediatamente precedente: questo potrebbe dunque tradursi, di pari passo, in una maggior autonomia per il dispositivo, forte della stretta relazione tra il sistema operativo iOS e il chip di Apple. Un trend che continuerà quanto fatto in passato con i chip C1 e C1X, anch’essi caratterizzati da una buona gestione dell’energia.

Il nuovo iPhone 18 Pro potrebbe poi affiancarsi ad iPhone Air, iPhone 17e e iPhone 16, oltre che iPad Pro con chip proprietario M5, introducendo la funzionalità che consente di limitare la precisa localizzazione del proprio dispositivo rispetto al ripetitore telefonico più vicino. Ultima ma non per importanza, il nuovo chip proprietario C2 potrebbe offrire prestazioni migliori nelle situazioni di scarsa copertura del segnale, aggirando (per quanto possibile, chiaramente) le rete dati congestionate.

Come sempre, è bene ribadire che si tratta per il momento di pure e semplici speculazioni, che dovranno conoscere un’eventuale conferma (o smentita che dir si voglia) direttamente dalla compagnia produttrice. Occhi puntati al mese di settembre, dunque, quando Apple toglierà il velo ai nuovi modelli di smartphone top di gamma, in occasione del consueto keynote di presentazione ufficiale. Ci sarà invece da attendere qualche mese in più per il modello standard, iPhone 18, che stando alle indiscrezioni dell’ultimo periodo dovrebbe fare il suo debutto nei primi mesi del 2027.