Per capire davvero il peso di questo momento bisogna fare un passo indietro e guardare la traiettoria completa. Apple ha avuto, nella sua storia moderna, tre CEO. E ognuno ha incarnato una diversa fase dell’azienda.

Steve Jobs (1997–2011) era il visionario assoluto. Il CEO-product. Quello che saliva sul palco e diceva “one more thing” con la certezza di chi sa di stare per cambiare il mondo. Sotto di lui nascevano l’iMac, l’iPod, l’iPhone, l’iPad. Ogni prodotto era una dichiarazione di guerra alla mediocrità. Era ossessivo, difficile, spietato nelle critiche interne. Ma aveva il dono raro di vedere ciò che non esisteva ancora e di convincere altri a costruirlo.

Tim Cook (2011–2026) era il CEO-operatore. L’architetto della supply chain, il maestro della scala globale. Era lo scettico del prodotto che aveva imparato a emozione, l’uomo che aveva trasformato Apple da azienda creativa di nicchia a colosso da tremila miliardi di dollari di capitalizzazione. Ha costruito l’ecosistema dei servizi, ha guidato Apple nell’era della privacy come valore competitivo, ha portato l’Apple Watch, i servizi in abbonamento, Apple TV+. Non è stato il visionario romantico che molti si aspettavano, ma è stato forse il più abile manager che Silicon Valley abbia mai espresso. I numeri sono incontestabili.

Il parallelismo con Cook è rivelatore: Ternus ha oggi la stessa età che aveva Cook quando prese le redini da Jobs nel 2011. Entrambi vengono descritti come dirigenti collaborativi, attenti ai dettagli, molto competenti sul piano operativo. Ma Ternus porta con sé qualcosa che Cook non aveva: una radice profondamente tecnica, una sensibilità sul prodotto che fa pensare più a Jobs che al suo predecessore immediato.

Decisivo come Jobs: il nuovo stile di comando

Se c’è un elemento che, più di ogni altro, caratterizzerà l’era Ternus rispetto a quella di Cook, è lo stile decisionale. Secondo un report di Mark Gurman per Bloomberg, chi ha lavorato a stretto contatto con entrambi i CEO descrive una differenza netta e sostanziale: Ternus decide. Se gli porti due opzioni sul tavolo, A o B, sceglie. Può sbagliare, può avere ragione, ma prende posizione. Tim Cook, al contrario, ha storicamente adottato un approccio più socratico: di fronte a una scelta, tendeva a rispondere con una serie di domande, rimandando la decisione finale a un processo collettivo tra i top executive.

Questo cambio di paradigma non è un dettaglio stilistico: è una svolta culturale profonda per Cupertino. L’era Cook ha funzionato straordinariamente bene sul piano finanziario e operativo, ma la gestione per consenso ha mostrato i suoi limiti proprio sui prodotti più ambiziosi. Apple Vision Pro ne è l’esempio più lampante: un progetto su cui Cook aveva riposto grandi aspettative, quasi un prodotto-simbolo del suo lascito, che si è rivelato un flop commerciale dopo un decennio di sviluppo e miliardi di investimenti. E non è un caso che Ternus, in quel progetto, avesse espresso riserve sin dall’inizio, così come aveva mostrato scetticismo sull’Apple Car, il progetto da 10 miliardi di dollari poi cancellato. I suoi istinti, in entrambi i casi, si sono rivelati più acuti di quelli del gruppo. Questo non significa che Ternus sia infallibile, nessun CEO lo è, ma suggerisce una capacità di lettura del mercato che va oltre la competenza ingegneristica.

Il primo segnale concreto di questo nuovo approccio è già visibile: il MacBook Neo, il prodotto che Apple ha presentato come una vera reinvenzione della linea Mac, porta la firma di Ternus, che ha spinto internamente affinché il progetto si realizzasse. È un’indicazione chiara di come intende guidare: con convinzione, con un’idea precisa di dove deve andare il prodotto, senza aspettare che il consenso di un comitato lo autorizzi. Apple ha scelto Ternus proprio perché crede che questa decisività, unita alla sua profonda conoscenza del prodotto, possa “reinventare” la lineup e restituire all’azienda quella focalizzazione chirurgica che era il marchio di fabbrica dell’era Jobs.

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