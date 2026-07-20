A una settimana esatta dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, oltre alle nuove beta 4 degli OS 27, Apple ha avviato la parte conclusiva del sesto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che a questo punto dovrebbe concludersi definitivamente la settimana prossima e che si è rivelato per nulla interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le Release Candidate di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, sia nella versione “beta per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

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Apple porta a termine il sesto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle Release Candidate di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, versioni in anteprima che concludono (al netto di problematiche segnalate dai beta tester) il sesto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato ben cinque beta prima delle versioni candidate al rilascio (di solito ne vengono rilasciate quattro). Il rollout in forma stabile dovrebbe avvenire la prossima settimana, in linea con le tempistiche solite (guardando alla precedente generazione, iOS 18.6 e soci vennero rilasciati a fine luglio).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26 Tahoe:

Release Candidate 6 di macOS 15.7.8 Sequoia tramite la build 24G822 (sostituisce la 24G817 rilasciata come Release Candidate 5 di macOS 15.7.8 Sequoia lo scorso 13 luglio)

(sostituisce la 24G817 rilasciata come Release Candidate 5 di macOS 15.7.8 Sequoia lo scorso 13 luglio) Release Candidate 6 di macOS 14.8.8 Sonoma tramite la build 23J619 (sostituisce la 23J615 rilasciata come Release Candidate 5 di macOS 14.8.8 Sonoma lo scorso 13 luglio).

La sesta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come “beta pubblica”, è la 23G71 (sostituisce la 23G5065a rilasciata come beta 5 di iOS 26.6 e iPadOS 26.6 il 13 luglio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019. Nello specifico di iOS 26.6, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 8,86 GB su iPhone 17 (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.5.2).

Il changelog, che riportiamo di seguito, racconta che questo aggiornamento intermedio sarà propedeutico a iOS 27 (d’altronde, tutti gli iPhone che supportano iOS 26 verranno aggiornati a iOS 27): “Questo aggiornamento include risoluzioni di problemi, miglioramenti alla sicurezza e un’ottimizzazione dell’indice di Spotlight per prepararsi a iOS 27”.

La sesta (e probabilmente ultima) build in anteprima del sestoaggiornamento intermedio per la più recente iterazione di macOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come “beta pubblica” è la 25G70 (sostituisce la 25G5065a rilasciata come beta 5 di macOS 26.6 Tahoe lo scorso 13 luglio).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile o ai primi due aggiornamenti intermedi: macOS 26.6 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

La sesta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile sia nella versione “per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23U67 (e sostituisce la 23U5062b rilasciata come beta 5 di watchOS 26.6 lo scorso 13 luglio).

Questo ciclo di sviluppo avrebbe dovuto essere piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che è cambiata la prima lettera del codice della build (passa da “T” a “U”). In fin dei conti, invece, è probabile che Apple abbia lavorato di ottimizzazione in vista dei numerosi modelli che non potranno ricevere watchOS 27.

La build in anteprima conclusiva del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS e audioOS è la 23L772 (sostituisce la 23L5766a rilasciata come beta 5 di tvOS 26.6 e audioOS 26.6 il 13 luglio scorso).

A differenza di quanto detto poco sopra per watchOS, in questo non caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è poco probabile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo.

Il team di sviluppo porta a termine anche il sesto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Release Candidate di visionOS 26.6 tramite la build 23O770 (sostituisce la 23O5757c rilasciata come beta 5 di visionOS 26.6 lo scorso 13 luglio).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le Release Candidate dei sistemi operativi iOS 26.6, iPadOS 26.6 e macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, sono disponibili sia nella versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) che nella versione “beta pubblica” su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida).