A due settimane esatte dalle precedenti versioni in anteprima e nonostante sia già in pieno svolgimento il ciclo di sviluppo principale verso gli OS 27, Apple è tornata a preoccuparsi del sesto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso destinato a non portare nulla sul fronte delle novità (quelle debutteranno sui dispositivi supportati con gli OS 27, appunto).

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 3 di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

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Apple porta avanti il sesto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, versioni in anteprima che rappresentano il terzo passo nel sesto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che rispetto alla tradizione, è partito con qualche settimana d’anticipo ma dovrebbe concludersi più meno nella solita finestra; la versione stabile del sesto aggiornamento intermedio per gli OS della precedente generazione, invece, venne rilasciato a fine luglio.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode e per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26 Tahoe:

Xcode 26.6 tramite la build 17F113 (sostituisce la 17F109 rilasciata come Release Candidate di Xcode 26.6 lo scorso 8 giugno)

tramite la build (sostituisce la 17F109 rilasciata come Release Candidate di Xcode 26.6 lo scorso 8 giugno) Release Candidate 3 di macOS 15.7.8 Sequoia tramite la build 24G812 (sostituisce la 24G809 rilasciata come Release Candidate 2 di macOS 15.7.6 Sequoia lo scorso 15 giugno)

(sostituisce la 24G809 rilasciata come Release Candidate 2 di macOS 15.7.6 Sequoia lo scorso 15 giugno) Release Candidate 3 di macOS 14.8.8 Sonoma tramite la build 23J610 (sostituisce la 23J607 rilasciata come Release Candidate 2 di macOS 14.8.6 Sonoma lo scorso 15 giugno).

Beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.6 e iPadOS 26.6

La terza build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 23G5052d (sostituisce la 23G5043d rilasciata come beta 2 di iOS 26.6 e iPadOS 26.6 il 15 giugno scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Nello specifico di iOS 26.6, la build che porta con sé la beta 3 “per lo sviluppo” ha un peso di 19,63 GB su iPhone 17 (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.5.1). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), rimaniamo su una classificazione d” (nessun passo in avanti, rimaniamo abbastanza lontani dalla piena stabilità sulla carta).

Beta 3 “per lo sviluppo” di macOS 26.6 Tahoe

La terza build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio per quella che ancora oggi possiamo considerare come la più recente generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 25G5052e (sostituisce la 25G5043d rilasciata come beta 2 di macOS 26.6 Tahoe lo scorso 15 giugno).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile o ai primi due aggiornamenti intermedi: macOS 26.6 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020. Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo da una classificazione “d” a una classificazione “e”, compiendo piccoli passi indietro in ottica stabilità (almeno sulla carta).

Beta 3 “per lo sviluppo” di watchOS 26.6

La terza build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23U5049c (e sostituisce la 23U5040d rilasciata come beta 2 di watchOS 26.6 lo scorso 15 giugno).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe essere piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che cambia la prima lettera del codice della build (passa da “T” a “U”). Dal punto di vista della stabilità, invece, la nuova build è classificata come “c” e compie piccoli passi verso la piena stabilità (rispetto alla precedente, classificata come “d”).

Beta 3 “per lo sviluppo” di tvOS 26.6

La terza build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23L5753c (sostituisce la 23L5744d rilasciata come beta 2 di tvOS 26.6 e audioOS 26.6 il 15 giugno scorso).

A differenza di quanto detto poco sopra per watchOS, in questo non caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è poco probabile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, anche in questo caso passiamo da una classificazione “d” a una classificazione “c”.

Beta 3 “per lo sviluppo” di visionOS 26.6

Il team di sviluppo porta avanti anche il sesto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 3 “per lo sviluppo” di visionOS 26.6 tramite la build 23O5752d (sostituisce la 23O5743c rilasciata come beta 2 di visionOS 26.6 lo scorso 15 giugno). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), passiamo in questo caso da una build “c” a una build “d” (passi indietro in ottica stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 26.6, iPadOS 26.6 e macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, sono attualmente disponibili nella sola versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le seconde beta pubbliche dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.