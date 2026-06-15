AGGIORNAMENTO DEL 16/06/2026, ORE 23:35 – A ventiquattr’ore dal rilascio delle beta 2 “per lo sviluppo”, Apple ha avviato il rollout delle seconde beta pubbliche di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6 e tvOS 26.6, portando sui dispositivi compatibili dei beta tester pubblici le medesime build rilasciate in precedenza ai soli sviluppatori registrati.

I beta tester che erano già “sintonizzati” per ricevere le beta pubbliche, riceveranno le nuove versioni in anteprima come se fosse un normalissimo aggiornamento di sistema. Coloro che, invece, volessero provare per la prima volta una beta pubblica di iOS, iPadOS o di qualsiasi altro dei sistemi operativi di prossima generazione della mela morsicata, dovranno necessariamente iscriversi al “Apple Beta Software Program” e seguire la procedura per registrare il proprio dispositivo, prima di potere procedere con l’effettiva installazione dell’aggiornamento (basterà selezionare il profilo “Beta pubblica di xOS 26” alla voce “Aggiornamenti beta” della sezione “Aggiornamento software”).

ARTICOLO ORIGINALE DEL 15/06/2026, ORE 20:15 – A circa tre settimane dalle precedenti versioni in anteprima (quelle che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo) e nonostante sia già partito il ciclo di sviluppo principale verso gli OS 27, Apple ha portato avanti il sesto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso destinato a non portare nulla di che sul fronte delle novità (quelle arriveranno con gli OS 27, appunto).

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 2 di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

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Apple porta avanti il sesto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, versioni in anteprima che rappresentano il secondo passo nel sesto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che a breve verrà esteso anche ai beta tester pubblici e che, rispetto alla tradizione, è partito con qualche settimana d’anticipo: senza spingerci troppo indietro, le beta 1 iOS 18.6 e soci vennero rilasciate la settimana dopo la WWDC25 (e ci aspettavamo qualcosa del genere anche quest’anno); la versione stabile del sesto aggiornamento intermedio per gli OS della precedente generazione, invece, venne rilasciato a fine luglio.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode e per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26 Tahoe:

Release Candidate di Xcode 26.6 tramite la build 17F109 (sostituisce la 17F42 rilasciata come versione stabile di Xcode 26.5 lo scorso 11 maggio)

tramite la build (sostituisce la 17F42 rilasciata come versione stabile di Xcode 26.5 lo scorso 11 maggio) Release Candidate 2 di macOS 15.7.8 Sequoia tramite la build 24G809 (sostituisce la 24G806 rilasciata come Release Candidate di macOS 15.7.6 Sequoia lo scorso 26 maggio)

(sostituisce la 24G806 rilasciata come Release Candidate di macOS 15.7.6 Sequoia lo scorso 26 maggio) Release Candidate 2 di macOS 14.8.8 Sonoma tramite la build 23J607 (sostituisce la 23J604 rilasciata come Release Candidate di macOS 14.8.6 Sonoma lo scorso 26 maggio).

Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.6 e iPadOS 26.6

La seconda build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 23G5043d (sostituisce la 23G5028e rilasciata come beta 1 di iOS 26.6 e iPadOS 26.6 il 26 maggio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Nello specifico di iOS 26.6, la build che porta con sé la beta 2 “per lo sviluppo” ha un peso di 19,63 GB su iPhone 17 (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.5.1). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), passiamo da una classificazione “e” a una classificazione “d” e compiamo piccoli passi in avanti (anche se rimaniamo abbastanza lontani dalla piena stabilità sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di macOS 26.6 Tahoe

La seconda build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio per quella che ancora oggi possiamo considerare come la più recente generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 25G5043d (sostituisce la 25G5024f rilasciata come beta 1 di macOS 26.6 Tahoe lo scorso 26 maggio).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile o ai primi due aggiornamenti intermedi: macOS 26.6 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020. Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo da una classificazione “f” a una classificazione “d”, avvicinandoci anche in questo caso alla piena stabilità (sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di watchOS 26.6

La seconda build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23U5040d (e sostituisce la 23U5025e rilasciata come beta 1 di watchOS 26.6 lo scorso 26 maggio).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe essere piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che cambia la prima lettera del codice della build (passa da “T” a “U”). Dal punto di vista della stabilità, invece, la nuova build è classificata come “d” e compie piccoli passi verso la piena stabilità.

Beta 2 “per lo sviluppo” di tvOS 26.6

La seconda build in anteprima del sesto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23L5744d (sostituisce la 23L5729e rilasciata come beta 1 di tvOS 26.6 e audioOS 26.6 il 26 maggio scorso).

A differenza di quanto detto poco sopra per watchOS, in questo non caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è poco probabile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, anche in questo caso passiamo da una classificazione “e” a una classificazione “d”.

Beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 26.6

Il team di sviluppo porta avanti anche il sesto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 26.6 tramite la build 23O5743c (sostituisce la 23O5728e rilasciata come beta 1 di visionOS 26.6 lo scorso 26 maggio). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), passiamo in questo caso da una build “e” a una build “c” (questa è la più “stabile” tra le build appena rilasciate).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Considerando che la WWDC26 si è svolta la scorsa settimana e ci ha permesso di scoprire tutti i sistemi operativi di prossima generazione, era scontato che questo ciclo di sviluppo non si rivelasse interessante sul fronte delle novità.

Il team di sviluppo dovrà principalmente lavorare per affinare tutti i sistemi operativi con l’obiettivo di “salutare” i dispositivi che non si aggiorneranno agli OS 27 con qualcosa che funzioni a dovere.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 26.6, iPadOS 26.6 e macOS 26.6 Tahoe, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, sono attualmente disponibili nella sola versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le seconde beta pubbliche dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.