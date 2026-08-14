Apple Wallet è diventata nel corso degli anni molto più di una semplice applicazione per conservare le carte di pagamento, l’app di Apple permette infatti di gestire un numero sempre maggiore di strumenti e documenti digitali, ma proprio l’aumento delle funzionalità disponibili può rendere meno immediato scoprire tutto ciò che Wallet è in grado di fare. Con iOS 27, Apple sembra aver trovato una soluzione piuttosto semplice a questo problema, introducendo una nuova sezione chiamata Discover.

La novità è comparsa con la quinta beta di iOS 27 e punta essenzialmente a rendere più accessibili le numerose funzioni integrate all’interno di Wallet, accompagnando l’utente attraverso guide informative e collegamenti rapidi per configurare immediatamente i vari servizi.

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Una nuova sezione per scoprire cosa può fare Apple Wallet

La nuova sezione Discover è accessibile direttamente dall’app Wallet, attraverso il pulsante con le tre icone a forma di puntino presente nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia, una volta aperta, l’utente può consultare una serie di guide dedicate alle principali funzionalità dell’applicazione.

L’idea alla base della novità è piuttosto semplice, ma potenzialmente molto utile: invece di lasciare che siano gli utenti a dover scoprire autonomamente tutte le possibilità offerte da Wallet, Apple mette a disposizione una sorta di guida integrata che spiega cosa è possibile fare e, quando necessario, permette di passare direttamente alla configurazione della funzione.

Nella versione attualmente disponibile in beta, le guide riguardano Apple Pay, Apple Card, Apple Cash, i trasporti pubblici, le carte d’imbarco, i biglietti per eventi, i documenti d’identità, le chiavi e il saldo dell’account Apple. Per ciascuna funzione vengono fornite informazioni essenziali e, in diversi casi, anche istruzioni passo passo.

Non si tratta quindi soltanto di una pagina informativa, Apple ha inserito anche delle scorciatoie che permettono di iniziare immediatamente a utilizzare alcune delle funzioni descritte; un utente che per esempio voglia aggiungere una nuova carta ad Apple Pay, può farlo direttamente dalla relativa guida, così come può richiedere una Apple card, configurare Apple Cash oppure aggiungere una carta per i trasporti pubblici.

La nuova sezione arriva in un momento in cui Apple sta continuando ad ampliare le possibilità offerte da Wallet, con iOS 27 infatti, l’applicazione riceverà anche altre novità che ne aumenteranno ulteriormente l’utilità quotidiana.

Tra queste troviamo la possibilità di dividere più facilmente le spese con gli amici e quella di importare all’interno di Wallet alcuni abbonamenti cartacei. Apple starebbe inoltre lavorando a una funzione destinata a permettere la gestione dei preventivi di permuta relativi ai dispositivi dell’azienda.

Tutto questo rende ancora più evidente il motivo per cui una sezione come Discover può avere senso all’interno dell’app, Wallet non gestisce più soltanto carte di credito e biglietti, ma può diventare un punto di raccolta per chiavi dell’auto, chiavi degli hotel e della propria abitazione, carte dei trasporti, carte d’imbarco, biglietti per concerti ed eventi, documenti d’identità e credenziali legate al lavoro o alla scuola.

A questi strumenti si aggiungono inoltre il tracciamento degli ordini, Apple Cash e le diverse funzioni legate ad Apple Pay. Per un utente che utilizza l’iPhone soltanto per le operazioni più comuni, alcune di queste possibilità potrebbero quindi rimanere completamente nascoste.

La scelta di inserire guide direttamente all’interno di Wallet è interessante soprattutto perché non obbliga l’utente a cercare informazioni all’esterno dell’applicazione, Apple può spiegare una funzione proprio nel momento in cui l’utente sta esplorando Wallet e, quando possibile, offrire immediatamente il pulsante necessario per attivarla.

È un approccio particolarmente sensato per un’applicazione che nel tempo ha accumulato così tante funzioni differenti, la nuova sezione Discover potrebbe quindi rappresentare non soltanto una piccola aggiunta a Wallet, ma anche un modello che Apple potrebbe decidere di utilizzare in futuro all’interno di altre applicazioni del sistema operativo.

Per il momento comunque, la novità rimane legata alla beta 5 di iOS 27 e sarà necessario attendere le prossime versioni di prova per capire se Apple apporterà ulteriori modifiche prima del rilascio pubblico del nuovo sistema operativo.