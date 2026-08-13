Nella giornata di ieri, Zepp Health ha diffuso i dettagli sul più recente aggiornamento software rilasciato per gli smartwatch Amazfit più recenti, fornendo maggiori indicazioni sulle funzionalità implementate.

L’aggiornamento, in distribuzione graduale già da qualche settimana, introduce nuove funzionalità, miglioramenti all’usabilità per le attività di nuoto, maggiori controlli per gli allenamenti, miglioramenti alla navigazione e agli allenamenti indoor. Scopriamo tutti i dettagli, i modelli compatibili e come aggiornare gli smartwatch.

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Amazfit: ecco i dettagli dell’aggiornamento di agosto 2026

Tramite un post sul blog ufficiale di Amazfit, come anticipato in apertura, Zepp Health ha recentemente annunciato tutti i dettagli dell’aggiornamento di agosto 2026 per i propri smartwatch più recenti.

L’ultimo aggiornamento software per alcuni smartwatch Amazfit introduce nuove funzionalità e miglioramenti all’usabilità per il nuoto, il controllo dell’allenamento, la navigazione e l’allenamento indoor.

A seconda del modello, l’aggiornamento è stato già distribuito o è in fase di distribuzione, quindi non siate sorpresi nel caso in cui il vostro smartwatch abbia già ricevuto le novità di cui discuteremo nel seguito.

1. Per il nuoto in piscina arriva il “Riposo manuale”

Zepp Health ha migliorato l’esperienza utente durante gli allenamenti di nuoto in piscina, introducendo il supporto alla funzione Riposo manuale che consente agli utenti di contrassegnare manualmente i periodi di pausa durante un allenamento.

I periodi di nuoto e di riposo vengono registrati come segmenti separati, mentre i segmenti di nuoto sono ulteriormente organizzati per stile. Questo semplifica la comprensione della struttura della sessione e la revisione di come è stato suddiviso il tempo tra nuoto attivo e recupero. Lo trovi in: Nuoto in piscina > Impostazioni > Impostazioni allenamento > Impostazioni pulsante Indietro > Riposo manuale

2. Touchscreen “Sempre bloccato” durante gli allenamenti

Il secondo miglioramento dell’esperienza utente durante gli allenamenti, stavolta a prescindere dalla tipologia di allenamento, è tanto semplice quanto utile: sugli smartwatch Amazfit arriva la possibilità di mantenere il touchscreen bloccato per tutta la durate dell’allenamento.

Questo aiuta a prevenire tocchi accidentali causati da pioggia, sudore, guanti, maniche o contatti imprevisti. Quando la modalità è attiva, i comandi dell’allenamento rimangono disponibili tramite i pulsanti dell’orologio. Lo trovi in: Da qualsiasi modalità di allenamento, vai su Impostazioni > Impostazioni allenamento > Blocco touchscreen > Sempre bloccato

3. Connessione a vogatori compatibili

La terza novità è il supporto a vogatori di terze parti compatibili con FTMS per migliorare l’esperienza di allenamento con il vogatore: i parametri di allenamento (come potenza e distanza) possono essere visualizzati sullo smartwatch, in modo che l’utente abbia sempre sott’occhio i dati necessari durante la sessione.

In aggiunta, la pagina per calibrare la distanza è stata aggiornate per supportare sia le unità di misura metriche che quelle imperiali: in questo modo, la calibrazione potrà essere effettuata con facilità dagli utenti su scala globale.

4. Impostazioni predefinite dell’atleta

L’ultima delle novità principali dell’aggiornamento di agosto 2026 porta su alcuni smartwatch Amazfit un altro miglioramento per gli allenamenti: gli utenti possono applicare automaticamente un gruppo di impostazioni di allenamento consigliate invece di doverle configurare prima di ogni sessione.

Una volta attivate, attivano la modalità Non disturbare durante l’allenamento, disabilitano gli avvisi di allenamento e impostano il GPS alla massima precisione. Questo aiuta a ridurre le distrazioni e garantisce che l’orologio sia pronto a registrare dati di allenamento dettagliati non appena inizia l’allenamento. Trovi questa opzione in: App Zepp > Pagina dispositivo > Impostazioni dispositivo > Impostazioni allenamento > Modalità atleta predefinita

Altre novità minori dell’aggiornamento di agosto 2026

Oltre alle quattro novità appena discusse, l’aggiornamento di agosto 2026 porta sugli smartwatch Amazfit compatibili altre novità minori che portano miglioramenti all’esperienza utente complessiva:

L’anteprima del percorso ora supporta lo scorrimento e lo zoom della mappa prima e durante gli allenamenti, semplificando l’esplorazione del percorso e dell’area circostante.

Zoom della mappa ottimizzato per un’esperienza di visualizzazione più fluida e reattiva.

Configurazione degli allarmi semplificata, per una creazione e gestione più rapide e semplici.

Smartwatch Amazfit compatibili e disponibilità delle funzioni

Di seguito riportiamo la lista degli smartwatch Amazfit compatibili con l’aggiornamento di agosto 2026 del quale abbiamo appena discusso le novità. Subito sotto, invece, proponiamo una tabella riepilogativa con la disponibilità delle varie funzioni.

Serie Active Active 3 Premium

Serie Balance Balance 3 Balance Ultra

Serie Cheetah Cheetah 2 Pro Cheetah 2 Ultra

Serie T-Rex T-Rex 3 T-Rex 3 Pro (44 mm e 48 mm) T-Rex Ultra 2



# Novità 1 Novità 2 Novità 3 Novità 4 Active 3 Premium ✅​ ✅​ ✅​ Balance 3 ✅​ ✅​ ✅​ ✅​ Balance Ultra ✅​ ✅​ ✅​ ✅​ Cheetah 2 Pro ✅​ ✅​ ✅​ ✅​ Cheetah 2 Ultra ✅​ ✅​ ✅​ ✅​ T-Rex 3 ✅​ – ✅​ T-Rex 3 Pro ✅​ ✅​ ✅​ T-Rex Ultra 2 ✅​ ✅​ ✅​

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

L’aggiornamento software di agosto 2026 di cui vi abbiamo appena parlato è in fase di distribuzione graduale e può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato uno degli smartwatch Amazfit compatibili.

Per installare un aggiornamento, basterà aprire l’app Zepp, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).