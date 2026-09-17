Nella serata italiana di ieri, a un paio di giorni dal rilascio in forma stabile della prima versione in forma stabile, Apple ha avviato il primo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 27, un percorso che dovrebbe durare per circa un mese e che storicamente si è rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Un po’ a sorpresa, però, il colosso di Cupertino ha “saltato” le versioni 27.1 passando direttamente alle successive: sono state distribuite le Beta 1 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, per il momento ai soli sviluppatori registrati, su tutti i dispositivi compatibili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple inaugura il primo ciclo di sviluppo intermedio (con sorpresa) per gli “OS 27”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati delle Beta 1 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, versioni in anteprima che inaugurano il primo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Il tutto nonostante all’apparenza sembri che siamo già proiettati verso il secondo aggiornamento intermedio. A quanto pare, Apple potrebbe aver scelto di proposito questo approccio per “lasciare” iOS 27.1 ad iPhone Duo ed evitare che potesse trapelare del codice facendo in modo che il suo sviluppo procedesse solo “internamente”.

Per non creare discrepanze e confusione con gli altri sistemi operativi, il colosso di Cupertino avrebbe scelto di saltare con tutti quanti la versione 27.1, passando direttamente alla 27.2: di conseguenza, è molto probabile che non vedremo mai iOS 27.1 e soci (se non proprio lui sul pieghevole).

I dettagli delle nuove build distribuite da Apple

Tornando al presente, andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che a giorni verrà esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine di ottobre (guardando alla precedente generazione, iOS 26.1 e soci vennero rilasciati il 3 novembre 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode e per le due versioni di macOS precedenti alla 27:

Beta 1 di Xcode 27.1 tramite la build 17B5019j (che sostituisce la 27A266a rilasciata come versione stabile di Xcode 27 lo scorso 14 settembre).

tramite la build (che sostituisce la 27A266a rilasciata come versione stabile di Xcode 27 lo scorso 14 settembre). Release Candidate di macOS 26.7.1 Tahoe tramite la build 25G309 (che sostituisce la 25G229 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7 Tahoe lo scorso 14 settembre)

tramite la build (che sostituisce la 25G229 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7 Tahoe lo scorso 14 settembre) Release Candidate di macOS 15.8.1 Sequoia tramite la build 24H208 (sostituisce la 24H23 rilasciata come versione stabile di macOS 15.8 Sequoia lo scorso 14 settembre).

Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 e iPadOS 27.2

La prima build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24B5084k (sostituisce la 24A437 rilasciata come versione stabile di iOS 27.0 e iPadOS 27.0 il 14 settembre scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile di iOS 27: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2019 in avanti.

Nello specifico di iOS 27.2, la build che porta con sé la beta 1 “per lo sviluppo” ha un peso di 10,45 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 27.0). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), partiamo da una classificazione “k” che denota un alto livello di instabilità (e, trattandosi del primo step dello sviluppo, è molto probabile che non sia così solo sulla carta).

Beta 1 “per lo sviluppo” di macOS 27.2 Golden Gate

La prima build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio per la nuova generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26B5086k (sostituisce la 26A428 rilasciata come versione stabile di macOS 27.0 Golden Gate lo scorso 14 settembre).

Per quanto riguarda la compatibilità, macOS 27.2 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon alla stregua della prima versione stabile. Stando alla classificazione della stabilità della build, partiamo anche in questo caso da una classificazione “k” (siamo lontanissimi dalla piena stabilità, sulla carta e non).

Beta 1 “per lo sviluppo” di watchOS 27.2

La prima build in anteprima nel primo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi) è la 24S5086l (e sostituisce la 24R364 rilasciata come versione stabile di watchOS 27.0 lo scorso 14 settembre).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe rivelarsi piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità) dato che cambia la prima lettera nel codice della build. Dal punto di vista della stabilità, la build è classificata come “l” (siamo piuttosto lontani dalla piena stabilità) e risulta una delle meno stabili tra quelle appena rilasciate.

Beta 1 “per lo sviluppo” di tvOS 27.2

La prima build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio per la nuovissima generazione di tvOS è la 24K5088l (sostituisce la 24J361 rilasciata come versione stabile di tvOS 27.0 e audioOS 27.0 l’11 maggio scorso).

Alla stregua di quanto detto poco sopra per watchOS, anche in questo potrebbero arrivare interessanti novità (cambia la prima lettera nel codice della build). Dal punto di vista della stabilità, anche stavolta partiamo da una classificazione “l” e, alla pari delle altre build, siamo piuttosto lontani dalla stabilità.

Beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 27.2

Il team di sviluppo inaugura il ciclo di sviluppo principale anche per la prossima iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 27 tramite la build 24N5088l (sostituisce la 24M362 rilasciata come versione stabile di visionOS 27.0 lo scorso 14 settembre). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), in questo caso partiamo da una build “l” (siamo quindi lontanissimi anche qua dalla piena stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il primo ciclo di sviluppo intermedio è storicamente molto interessante perché il colosso di Cupertino lo sfrutta per integrare buona parte di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC26 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate come “prime versioni stabili” (due anni fa, ad esempio, arrivò Apple Intelligence).

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Beta 1 dei sistemi operativi iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: per provare le novità, però, ci sarà da attendere; con il primo ciclo di sviluppo, infatti, il colosso di Cupertino aprirà le porte ai beta tester soltanto nel mese di luglio.