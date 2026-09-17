Manca ormai solo un giorno al lancio di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max in Italia, e come ogni anno anno pullulano i vari accessori dedicati da parte delle compagnie di terze parti, tra caricatori, pellicole protettive per lo schermo e quant’altro possa servire all’utente. Ma nel frattempo il nuovo case realizzato per l’occasione dalla compagnia Ugreen per i nuovi modelli di iPhone mostra un aspetto molto particolare e decisamente insolito. Oltre alla classica scocca protettiva per evitare urti e traumi accidentali, tipica di tutte le custodie per smartphone, infatti, presenta un particolare schermo in corrispondenza della sua parte posteriore: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Ugreen: lo schermo sul retro della custodia per iPhone 18 Pro

Quella di Ugreen è senz’ombra di dubbio una custodia particolare, capace di distinguersi dal resto dei prodotti sul mercato: sul suo lato posteriore, infatti, figura un particolare display e-ink, che ricopre un’ampia porzione della superficie totale. È dunque possibile personalizzare lo schermo con i propri sfondi preferiti, alla stregua di una vera e propria cornice digitale: per farlo è sufficiente rivolgersi all’app dedicata, attraverso cui selezionare gli scatti da “proiettare” al suo interno. Se quindi il design dei nuovi modelli Pro di iPhone (rispettivamente iPhone 18 Pro e il “fratello maggiore” iPhone 18 Pro Max) è rimasto pressochè alterato da entrambi i lati, con questa funzionalità Ugreen permette di donare un aspetto diverso e maggiormente personalizzabile per l’utente.

Un aspetto che, in qualche modo (e con tutte le differenze del caso, ovviamente) ricalca quanto abbiamo visto l’anno scorso con Xiaomi 17 Pro, e che ritornerà anche quest’anno con Xiaomi 18 Pro, e che si sta democratizzando sempre di più sul mercato degli smartphone, prestandosi anche a modelli più economici come Acer Sospiro A15.

A differenza di quanto visto in passato con altri case simili (come il Selfix Case di Dockcase per iPhone 17 Pro), però, la custodia di Ugreen non consente di visualizzare in tempo reale la fotocamera posteriore, ma si attiene semplicemente alla riproduzione di foto precedentemente scelte.

Vi ricordiamo che l’uscita dei nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max è attesa per la giornata di domani, con un prezzo di listino che parte da 1489 euro per il modello d 256 GB di memoria interna. Per il momento la cover di Ugreen è stata lanciata in Cina nelle colorazioni Silver e Burgundy (che richiamano le corrispettive colorazioni di iPhone 18 Pro): non ci resta dunque che attendere ulteriori comunicati ufficiali in merito ad una presunta uscita in occidente, che arriveranno prossimamente.