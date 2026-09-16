È passata una settimana dalla presentazione di Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4 e, pochi giorni fa, Apple ha rilasciato watchOS 27 su tutti gli Apple Watch compatibili, ovvero dai modelli 2023 in avanti.

Nonostante gli utenti in possesso di un vecchio modello (compatibile) possano godere di tante novità introdotte con questa generazione di watchOS, essi dovranno rinunciare ad alcune funzionalità esclusive dei due modelli di ultima generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Due novità di watchOS 27 fanno discutere

watchOS 27 è ufficialmente disponibile da qualche giorno su Apple Watch Series 9 e modelli successivi e ha portato sugli smartwatch del colosso di Cupertino svariate novità, a partire dall’integrazione di Apple Intelligence (qualora lo smartwatch sia associato a un iPhone compatibile con l’IA della Mela morsicata).

Ci sono però due funzioni in particolare che, anche dopo aver installato la nuova versione di watchOS, gli utenti in possesso di un Apple Watch più datato non riceveranno al loro polso: Preparazione e la doppia interpretazione per il parametro HRV.

Partiamo proprio da quest’ultima, della quale abbiamo già parlato in un articolo dedicato. Sostanzialmente, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV, appunto) viene ora monitorata in due modalità differenti: HRV di recupero (pensata per individuare segnali quotidiani legati a stress e recupero) e HRV generale (fornisce indicazioni più ampie sullo stato di salute, anche cardiovascolare).

La seconda novità è Preparazione e si pone come funzione che analizza l’attività recente, il carico di allenamento, i parametri vitali e la qualità del sonno per fornire all’utente un punteggio di prontezza (da 1 a 10) che indica quella che secondo il sistema è l’energia che l’utente avrà a disposizione durante la giornata.

Oltre al punteggio, la funzione fornisce un consiglio conciso e concreto a seconda del punteggio stesso: “Recupera”, “Rallenta”, “Tutto pronto” o “Puoi farcela!”. L’obiettivo è quello di fornire all’utente un’indicazione chiara su come potere affrontare la giornata.

Queste sono solo due delle novità per la salute con iPhone e Apple Watch che il colosso di Cupertino ha annunciato durante l’evento L’alba di nuove sorprese al fianco dei nuovi dispositivi ma sono sicuramente quelle più destinate a fare discutere proprio perché non arriveranno sui modelli precedenti ancora supportati (e cinque modelli hanno salutato la compagnia nel passaggio da watchOS 26 a watchOS 27).

Perché queste funzioni sono esclusive dei modelli 2026?

Preparazione e la doppia interpretazione per il parametro HRV sono compatibili esclusivamente con Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4 per un motivo molto semplice: è richiesto il nuovo Health Sensing System esclusivo dei modelli 2026.

Questo sistema utilizza sensori ottici ed elettrici riprogettati con LED verdi più grandi ed efficienti che consentono di misurare la frequenza cardiaca ogni cinque secondi durante tutta la giornata. La HRV può essere misurata ogni cinque minuti, ovvero 24 volte più frequentemente rispetto a quanto fatto finora.

La HRV più “frequente” serve anche per la Preparazione

Mentre sul discorso HRV c’è poco da fare, la questione legata a Preparazione potrebbe far storcere invece il naso ai possessori di un Apple Watch compatibile e aggiornato a watchOS 27.

Apple si è sostanzialmente nascosta dietro al fatto che il flusso di dati più denso che possono registrare i due modelli più recenti permette di avere un punteggio di prontezza molto più coerente con la situazione reale.

C’è da chiedersi come mai dalle parti di Cupertino non abbiano pensato di portare questa metrica, magari in una versione semplificata, anche sugli Apple Watch delle precedenti generazioni che sono in grado di monitorare i vari parametri dell’app Parametri vitali.

Tornando al presente, nel caso in cui vogliate godere di Preparazione e della doppia interpretazione per il parametro HRV non potrete fare altro che rivolgervi ai modelli presentati la scorsa settimana: si parte da 459 euro per Series 12 e da 909 euro per Ultra 4.

L’investimento non è banale, sia chiaro, specie considerando che al netto di queste due funzioni non sono poi tante le differenze coi modelli delle precedenti generazioni (soprattutto considerando Watch Series 10 e Series 11 o Watch Ultra 3).

In alternativa, non rimane che sperare che Apple decida di ascoltare i feedback degli utenti e, più in avanti, portare la funzione Preparazione sul polso degli altri Apple Watch che supportano watchOS 27.